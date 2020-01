Plazos y tasas más flexibles: el consejo de Stiglitz para evitar fuerte quita en la reestructuración de deuda argentina

El premio Nobel de Economía señaló que hoy el país "no tiene los dólares para pagar lo que se debe". Elogios a Guzmán y críticas a Macri y el FMI

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y mentor del ministro de Economía Martín Guzmán, sugirió que el gobierno de Alberto Fernández que incluya en su reestructuración de deuda externa el recorte de la tasa de interés para los acreedores.

"Es de interés para todos evitar un default", advirtió el economista en una entrevista con el medio británico BBC Mundo.

El exvicepresidente y execonomista jefe del Banco Mundial afirmó, además, que cree que los acreedores "no deberían haber prestado tanto dinero" al gobierno de Mauricio Macri y que "no hicieron préstamos prudentes".

"Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a Argentina", agregó.

"Macri apostó la casa y los mercados de capitales quedaron ciegos. Los prestamistas fueron tontos al prestar esa cantidad de dinero. Apostaron de la misma manera que Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera", afirmó.

Stiglitz elogió a Guzmán: "Es un excelente economista que ha hecho su carrera estudiando deuda, macroeconomía y reestructuraciones de deuda" y que su equipo "tiene una comprensión probablemente insuperable de la macroeconomía y la deuda".

Y consideró que, con una negociación que permita flexibilizar plazos y tasas de interés, no sería necesario aplicar una quita nominal de capital, ya que flexibilizar ambas variables generaría una reducción del valor presente.

Stiglitz es conocido en el mundo su posición crítica sobre el modelo neoliberal como el que implementó Macri en la Argentina y en más de una ocasión anticipó que la economía del país se encaminaba a tener la misma tragedia que Grecia, tras aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y que el dólar se tornaría inmanejable con una cuenta capital desregulada.

También es un crítico del accionar del FMI y sus "modelos impregnados de ideología", a los que culpa de crisis como la que vive Argentina.

En la entrevista que le dio a BBC Mundo desde en su oficina de la Universidad de Columbia, Nueva York, repasó los factores desencadenantes de esa situación y las posibles estrategias para una reestructuración exitosa con los bonistas privados.

"Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera en Argentina que de repente conduciría al crecimiento económico, que le permitiría a Argentina pagar la deuda. No había evidencia, todos seguían ciegamente los discursos de Macri", afirmó.

Y apuntó además la responsabilidad a los mercados de capitales, a los que acusó de no hacer su trabajo. "La función del mercado de deuda es fijar el precio del riesgo y emitir juicios. No deberían haber prestado tanto dinero. Entonces, mi crítica es a los mercados de capitales, no hicieron préstamos prudentes. Y en retrospectiva: ¿fue culpa de Argentina? Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a Argentina", contestó.

El exvicepresidente del Banco Mundial afirmó que mantiene conversaciones con su discípulo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mientras el funcionario entabla negociaciones con los tenedores de deuda argentina y con el Fondo.

Respecto de la negociación, se mostró confiado en la pericia de su discípulo, Martín Guzmán para llegar a un proceso que sea "mejor de lo que lo hizo casi cualquier otro país".

"La mayoría de las personas que han visto los números dicen que hay que hacer algo. No creo que nadie diga: 'podemos continuar así'. Los números de la Argentina son muy claros en que no tienen los dólares para pagar lo que se debe. Es aritmética", afirmó.

"Creo que tienen una comprensión probablemente insuperable de la macroeconomía y la deuda. El ministro de Economía es un excelente economista que ha hecho su carrera estudiando deuda, macroeconomía y reestructuraciones de deuda", destacó Stiglitz, quien alertó sobre los efectos de un default: "Alrededor del 50 por ciento (de los procesos de canje) termina con una crisis en cinco años. No quieren meterse en eso. Entonces quieren resolverlo. No es una solución temporal, sino una solución real. Y eso requerirá alguna forma de reescribir el contrato para hacerlo sostenible".

El Nobel en Economía coincide con la línea programática que planteó Guzmán y que refiere a la necesidad de hacer una negociación integral. En el caso de la deuda con privados, había asegurado días atrás que habría que prepararse a una quita considerable. En la entrevista explica las maneras de conseguir esa reducción.

El término quita hay muchas palabras diferentes: reperfilar, reestructurar. Si se trabaja lo suficiente sobre la tasa de interés, que es lo que creo que deberían hacer, entonces no tienes que hacer el capital. Si tienes suficiente flexibilidad en dos de ellos, no tendrás que hacer el tercero", explicó en referencia a la tríada que suele negociarse en términos técnicos: plazo, tasa de interés y capital (nominal).

De todos modos, aclaró que algunos organismos, como el Club de París, imponen una tasa de interés –en ese caso es del 9 por ciento anual— y sobre ese número aceptan negociar plazos. "Hay toda una teoría que explica que si cobrás altas tasas de interés, terminarás con una alta probabilidad de incumplimiento", fue su mensaje a los acreedores.