Caputo elogió a Kicillof por "recular" y pagar el bono de la Provincia por u$s250 millones

El ex secretario de Finanzas elogió al gobernador de la provincia de Buenos Aires por "tomar la decisión correcta" con respecto al pago del bono BP21

El ex secretario de Finanzas Luis Caputo, elogió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por "recular" y tomar la decisión correcta con respecto al pago del bono BP21.

"Está claro Axel K encaró mal este proceso, tal vez por desconocimiento. Pero al final reculó y terminó tomando la decisión más conveniente para la Provincia. Y eso, más allá de las chicanas y bromas por las formas, es la señal más importante a tener en cuenta", afirmó en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Quince días antes Caputo ya se había expresado sobre este tema en la misma red social. "La deuda la tomó la Provincia. No (Daniel) Scioli o /María Eugenia) Vidal. Y conviene pagarla. Porque perder el financiamiento perjudica al que menos tiene. El que tiene plata no lo necesita. No es casualidad que los países que crecen sostenidamente son los que sus ciudadanos tienen acceso al crédito", sostuvo el 16 de enero en la misma red social.

En tanto, Kicillof, sostuvo que la deuda provincial en moneda extranjera "requiere una solución global, que un default no hubiera ayudado a resolver", y dio por iniciado "el proceso de reestructuración de la misma".

"El problema de la deuda en moneda extranjera requiere una solución global, que un default no hubiera ayudado a resolver, sino todo lo contrario", indicó Kicillof en su cuenta oficial de Twitter tras anunciar el pago con recursos propios del bono BP21 vencido el 26 de enero último, al no lograr que el 75% de los acreedores acepte un diferimiento del pago del mismo.

En la misma línea, el gobernador hizo hincapié en la red social en la "intransigencia y mala predisposición de algunos bonistas" a la propuesta de postergación en los pagos de capital por u$s250 millones, no así los intereses por u$s27 millones.

"Repudiamos esa actitud - remarcó Kicillof- y actuamos de buena fe con total responsabilidad con respecto a los resultados y efectos que tenga sobre la Provincia".

Por tal motivo, el mandatario provincial sostuvo que su administración "decidió afrontar este vencimiento con recursos propios y damos por iniciado el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la Provincia".