Críticas de Lacunza a Kicillof porque generó una "incertidumbre" que va a repercutir en la negociación nacional

El exministro de Economía dijo que "la decisión de pagar hoy el vencimiento de PBA es la correcta. El default es un recurso de última instancia"

Luego de que Axel Kicillof anunciara que pagará el vencimiento de deuda con fondos propios de la provincia y renegociará los siguientes, el exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió este miércoles 5 de febrero que "la incertidumbre previa, innecesaria" que provocó el gobernador va a tener repercusiones en la "credibilidad de la renegociación nacional que se avecina".

En una conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, Kicillof anunció que el gobierno bonaerense pagará con recursos propios el vencimiento del BP21 y anticipó que reestructurará la deuda externa en dólares. Además, aprovechó para reiterar sus críticas a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri por haber endeudado irresponsablemente a la Provincia y a la Nación "sabiendo las consecuencias".

Te puede interesar Kicillof perdió en el "juego de la gallina" y ahora Martín Guzmán quedó debilitado para su canje

El exministro de Economía bonaerense, quien posteriormente pasó a la cartera nacional durante los últimos meses del gobierno de Macri, recogió el guante y denunció que "la incertidumbre previa, innecesaria, no fue gratuita en términos de estabilidad financiera (riesgo país, brecha cambiaria); ni será inocua para la credibilidad de la renegociación nacional que se avecina, más compleja y voluminosa".

"La decisión de pagar hoy el vencimiento de PBA es la correcta. El default es un recurso de última instancia, no de primera, ni siquiera intermedia. Más aún por montos bajos. Porque es lo más costoso para todos, especialmente para los pobres. Los recursos no salieron de la emisión de letras por $ 9.300 M el viernes 31-1, ya que esa semana vencieron letras por montos similares. Fue una renovación, no dinero fresco. La Provincia no tiene vencimientos significativos hasta mediados de año. Eso facilita la secuencia lógica: primero Nación, después provincias. Pues obviamente el riesgo soberano domina a los subnacionales", explicó en su cuenta de Twitter.

Además, detalló que "la Provincia no tiene crédito porque Nación no tiene. Ya que su deuda es relativamente baja (9% del Producto) y tiene superávit primario (al menos en 2017-19). Cuando Nación normalice su situación financiera, automáticamente las provincias también. Hacia delante, la Provincia necesita recuperar el crédito, en base a la normalización de Nación y la confianza que inspiren sus políticas. Pues ninguna provincia en el mundo puede vivir pagando cash todos sus vencimientos, aunque sean bajos, como el de esta semana".