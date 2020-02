El "bono Galuccio" causa furor entre inversores: ¿en qué consiste?

Este título de Vista Oil tiene características inéditas porque permite suscribir en pesos al tipo de cambio oficial y cobrar los dólares en el exterior

La petrolera de Miguel Galuccio, ex número uno de YPF, saldrá este miércoles al mercado con un bono de características inéditas, ya que será un título que permitirá a los inversores suscribir en pesos al tipo de cambio oficial ($ 61,38) y luego recibir los dólares directamente en Nueva York.

Esto provocaría una fuerte demanda por este título, lo que causaría el descenso de la cotización del dólar "contado con liquidación", que había superado los $ 86 la semana pasada y ayer ya había caído hasta niveles de $82.

El título de Vista Oil se emitirá por un plazo de cuatro años, pero los inversores podrían venderlo en Nueva York ni bien sea emitido. Luego los dólares pueden quedar depositados afuera o ser ingresados nuevamente por el circuito local, pero a un tipo de cambio sustancialmente más alto, ya que el "contado con liqui" se ubica por encima de los $ 80.

Se espera una fuerte demanda del título que generaría una considerable reducción del rendimiento en dólares, que se ubicaría -según fuentes de mercado- entre 0% y 2% anual en moneda dura.

La mayoría de las Obligaciones Negociables en dólares de compañías argentinas de primera línea rinden hoy al inversor entre 7% y 9% anual, como los casos de Arcor, YPF ó Pan American Energy. El motivo es justamente esta facilidad de suscribir en pesos al dólar oficial y el arbitraje posterior con la brecha cambiaria, que supera el 35%.

Te puede interesar "La doctrina Griesa": cómo es la apuesta de los acreedores para presionar a Guzmán por la deuda

El bono que emitirá la petrolera de Galuccio provocó fuerte interés en el mercado. Varios bancos y agentes de Bolsa lo ofrecieron a clientes como una alternativa atractiva para dolarizarse

En la licitación compañía busca u$s 50 millones. La integración de los pesos debe efectuarse el viernes.

Según trascendió, Vista Oil poseería alrededor de u$s150 millones en el exterior, producto de su oferta inicial de acciones. Si la compañía quisiera entrar esos dólares tendría que hacerlo por el mercado oficial. En cambio, prefirió tomar pesos también al cambio oficial y financiarse a cuatro años, con lo que evitaría utilizar esas divisas.

La emisión fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores, ya que no implica salida de capitales, teniendo en cuenta que la compañía en realidad ya cuenta con las divisas y las mantiene en el exterior.

El principal riesgo de corto plazo para el inversor es que el título no tenga liquidez y deba venderlo en el mercado con un descuento demasiado grande. En ese caso, podría incluso salir perdiendo al arbitrar la brecha cambiaria (compra a $ 61 y venta arriba de los $ 80).

Luego está el riesgo inherente a la compañía y que no pueda devolver el bono, pero esto aplica para aquellos que se lo queden hasta el final. El riesgo regulatorio no se puede descartar, aunque las autoridades no objetaron que se pueda efectuar el pago en dólares en el exterior en esas condiciones.