La FED recorta su tasa de interés ante el temor por el coronavirus

Busca hacer frente al potencial impacto económico. Tras el pedido de Trump, la Reserva Federal respondió con un recorte de medio punto porcentual

La Reserva Federal de Estados Unidos decretó este martes un recorte de su tasa de interés de referencia de medio punto porcentual, como una medida de emergencia ante los temores por el potencial impacto del coronavirus en las economías estadounidenses y mundial.

"El coronavirus representa un riesgo en desarrollo para la actividad económica", dijo la Fed en un comunicado. "A la luz de este riesgo y en apoyo a que se logren las metas de empleo máximo y estabilidad de los precios, el Comité de Mercado Abierto de la Fed decidió hoy recortar el rango meta de la tasa de fondos federales en medio punto porcentual", agregó.

Se trata de un recorte de 50 puntos básicos, el más significativo que decreta en años.

"El Comité sigue de cerca los desarrollos y sus implicaciones para el panorama económico y utilizará sus herramientas y actuará de forma apropiada para apoyar a la economía", acotó sobre la decisión que se dio tras las críticas del presidente Donald Trump durante la madrugada pero tras conocerse la noticia fustigó al presidente del banco central estadounidense.

Es que para Trump la rebaja de medio punto porcentual no es suficiente, por lo que pidió nuevamente a través de Twitter una más significativa.

"La Reserva Federal está recortando pero debe hacerlo más y, más importante aún, ponerse en línea con otros países y competidores. No estamos jugando en un campo similar. Eso no es justo para EEUU", escribió el presidente, que había dicho previamente que el recorte debía ser ante los temores por el impacto económico del coronavirus, pero en su tuit no lo mencionó.