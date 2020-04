Comprar y vender bitcoins de forma segura: cómo protegerse de hackers mediante un servicio de custodia

Las criptomonedas ofrecen hoy la posibilidad de realizar inversiones muy redituables. Sin embargo, su manejo requiere de plataformas con fuerte respaldo

Argentina es uno de los países latinoamericanos que más se ha volcado con el criptomercado. Bitcoin entró con fuerza en la sociedad argentina, llamando la atención de traders tradicionales e inversores interesados en las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el problema? Pues que las criptos siguen siendo bastante desconocidas a nivel técnico, y hay mucho amigo de lo ajeno suelto por Internet.

En los últimos años se han multiplicado los casos de robos, estafas, pirateos informáticos y demás delitos cibernéticos. La Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen estima que en 2019 el incremento fue de casi el 30%, una cifra alarmante que nos recuerda los casos de estafas más sangrantes, no solo en Argentina, sino a nivel mundial: OneCoin, una estafa valorada en 4.000 millones de dólares.

¿Es peligrosa la compraventa de bitcoins?

Todos tenemos un amigo o pariente que ha intentado generar beneficios comprando y vendiendo bitcoins, con más pena que gloria. Más allá de la falta de conocimientos y experiencia en el sector cuando se comienza, lo que nos conduce al fracaso es la inseguridad. Nos movemos en un medio donde los activos no son tangibles y abundan los ciberdelincuentes… ¿Qué podemos hacer?

Lo primero, comprar y vender sin miedo, asegurándonos de operar en entornos confiables y, por supuesto, de no perder nuestro dinero. No le des tu dinero al primer exchange o plataforma que te encuentres. ¿Le darías tu cartera a un desconocido? Obviamente, no. No sumes la confianza sin límites al peligro que ya existe en la Red. Evidentemente, tendremos que confiar en alguien para comprar y vender bitcoins, la cuestión es en quién.

Cuando quieres ahorrar o tener tu dinero a salvo, vas a un banco. Los bancos transmiten confianza, seguridad y responden cuando algo sale mal. Muchos permiten comprar y vender acciones, pero bitcoins… no. No te preocupes, no te resignes a sufrir una compraventa de bitcoins con la angustia constante de perderlo todo: encuentra una plataforma en la que puedas confiar, tanto o más de lo que ya confías en tu banco de toda la vida.

Compra y vende bitcoins de forma segura

El empoderamiento y la descentralización son conceptos que los expertos se pueden permitir manejar, pero los que recién comienzan a comprar y vender bitcoins necesitan una plataforma segura donde realizar sus operaciones y un servicio de custodia donde tener sus BTC a buen recaudo. Tenemos un problema: ¿hay una forma segura de comprar y vender bitcoins y, al mismo tiempo, almacenarlos de forma segura?

Sí, usando una plataforma de pagos que admita fiat y criptos en un entorno simple e intuitivo. En Argentina, esta plataforma sería Skrill, una compañía con presencia mundial, confiable y de las más usadas en los países de habla hispana para custodiar, comprar y vender bitcoins, aunque también cuentan con otras criptos: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, Stellar y 0x.

Skrill lleva operando casi dos décadas en el mercado financiero, destacando en los últimos años como medio seguro para comprar y vender bitcoins de forma rápida, con una cuenta gratuita (salvo los costes asociados a las transacciones con bitcoins). Tanto en la versión de escritorio como en la móvil, la plataforma ofrece pagos transfronterizos inmediatos, cambio de cripto a fíat sin demoras y un entorno amigable para que todos los usuarios puedan disfrutar de una compraventa de bitcoins libre de hackeos.

Compra y vende bitcoins en exchanges

Otra forma de comprar y vender bitcoins de forma segura es abrir una cuenta en exchanges con un volumen de operaciones significativo. Preferiblemente, elige exchanges con proyección internacional, acreditados, confiables y que estén asegurados, como Coinbase. De esta forma, si el exchange sufre un hackeo y pierdes tus bitcoins, tienes la tranquilidad de que te devolverán el dinero depositado.

Coinbase lleva funcionando desde 2012. En 2019 sufrió un ataque que logró frustrar y, por lo tanto, mantener su imagen de lugar popular y seguro para comprar y vender bitcoins. Es una alternativa plausible, aunque, si tu prioridad es la seguridad, recuerda que un exchange siempre será más susceptible de ser hackeado que un servicio de custodia.

Un exchange con fondos respaldados y que cuente con seguro en caso de robo es una buena opción, pero mucho mejor es decantarse por un exchange que nunca haya sido hackeado, como Kraken, uno de los exchanges más seguros del mercado.

En cuanto al funcionamiento, ambos cuentan con plataformas de intercambio de divisas, similares a los entornos ofrecidos por los brókeres online. Por un lado, ofrecen una amplia gama de pares de criptos/cripto y cripto/fíat; la desventaja es que, si solo te interesa comprar y vender bitcoins, quizá no te merezca la pena enredarte con gráficas y cotizaciones. La compraventa de bitcoins siempre resultará más sencilla con un servicio de custodia, y más segura.