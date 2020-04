Fernández anunciará este jueves la propuesta para reestructurar la deuda: el mercado anticipa una quita "agresiva"

Está previsto que se realice desde las 17:00 en la Residencia de Olivos, y que el Presidente esté acompañado por gobernadores. Momento clave para el país

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciarán este jueves la propuesta para reestructurar la deuda en dólares bajo legislación extranjera, confirmaron fuentes oficiales.

El anunció se realizará desde la Residencia de Olivos, indicaron voceros.

Está previsto que arranque a las 17:00 y el Presidente esté acompañado también por gobernadores.

En el mercado creen que el recorte propuesto será de más del 50%, lo que es considerado una "propuesta agresiva" por parte de los fondos de inversión.

El jefe de Estado quiere mostrarse junto a mandatarios provinciales para reflejar que su plan tiene consenso político en el país en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Argentina ya registró este miércoles una presentación ante la SEC (el ente regulador bursátil de los Estados Unidos).

Allí indicó que puede llegar a emitir u$s51.652 millones en nuevos bonos.

Analistas de mercado entienden que la Argentina buscará un "período de gracia" para no pagar capital ni intereses durante 4 años.

La oferta contemplaría una quita del 50% sobre el capital adeudado y recién este jueves se sabrá si, luego de los 4 años, el país ofrece pagar intereses acumulados por el período que no se pagó capital.

La propuesta del Gobierno incluye la postergación del pago de intereses, es decir que no se abonarán los vencimientos del 2020 al 2023 y a partir de 2024, ofrecería pagar un interés del uno por ciento.

El Gobierno propondría también subir ese uno por ciento en el pago de intereses medio punto porcentual en los años sucesivos, hasta llegar a un máximo de 4,5%.

La Argentina plantearía también pagar entre 38 y 40 centavos de dólar por cada cien dólares, que hasta el momento representa la principal diferencia en la negociación con los acreedores, que reclaman una cifra por encima de los 50 centavos.

No firmar "algo incumplible"

Este fin de semana el Presidente anticipó que el Gobierno hará una oferta "que se pueda cumplir y sostenible" para el pago de la deuda externa en dólares y ratificó que "no va a haber ningún tipo de reestructuración" para el segmento en pesos.

Fernández dijo que "la negociación va bien" y aclaró que "no quiero comprometerme a firmar algo incumplible".

"El coronavirus afecta la renegociación de la deuda, como afecta a toda la economía global. La negociación va bien. En los próximos días haremos la oferta. A mí no me gusta mentir, tampoco me gusta mentirles a los acreedores. Lo que vamos a firmar es algo que podamos cumplir como gobierno y como país", sostuvo en la segunda parte de la entrevista que brindó al canal NetTV.

"No quiero comprometerme a firmar algo incumplible. Vamos a hacer una oferta que pueda sostenerse en el tiempo. Una oferta que sepamos que vamos a poder cumplir, conociendo la situación en que va a quedar Argentina después del coronavirus", insistió.

Fernández advirtió además que "va a ser todo lo exigente que haga falta para que pueda pagarse. Lo que no va a haber es ningún tipo de reestructuración de la deuda en pesos. Vamos a cumplir con la deuda en pesos porque es con gente que confió en la moneda argentina".

Consultado acerca de si esa sustentabilidad requiere una quita mayor que cuando no había coronavirus, respondió, "sí, podríamos decirlo", pero inmediatamente aclaró que "esa mayor exigencia se puede expresar de diferentes modos. Se puede expresar en quitas o se puede expresar en tiempos".

El Presidente apeló a ejemplos de Europa para sostener que el problema es global: "El Banco Central Europeo acaba de abrir líneas de crédito para España, para Italia, para tratar de salvar el conflicto que se generó. La economía está dada vuelta y el mundo está dado vuelta. Los valores que manejábamos no existen más. Nosotros tenemos que ver cómo salir de este problema ordenada y rápidamente".

"En verdad el 31 de marzo era el tiempo porque después de marzo venían vencimientos. Y yo advertía que los vencimientos ulteriores no se iban a poder pagar. Ahora los plazos se van dando dentro de todo como para poder hacer la oferta y empezar la discusión. Tengo confianza en que vamos a poder llevar adelante bien la discusión y a hacer lo que a la Argentina más le convenga", alertó.

Nuevos bonos

La Argentina solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés) una autorización para emitir bonos en dicho país por un monto de hasta 50.500 millones de dólares, necesaria para realizar el canje de títulos viejos por los nuevos, para quienes acepten la propuesta de reestructuración de la deuda de la Argentina.

Se trata de un paso previo a la inminente presentación de la oferta de reestructuración de la deuda a los acreedores con deuda argentina emitida bajo legislación extranjera, que fue seleccionada por el Gobierno para la operación, que asciende a cerca de 68.800 millones de dólares.

El informe no da cuenta aún de la oferta final y aclara que "la República de Argentina puede ofrecer y vender sus valores, incluidos sus valores de deuda, en cantidades, a precios y en términos que se determinarán en el momento de la venta y se proporcionarán en forma complementaria a este prospecto", con notificaciones posteriores.

En concreto, este folleto proporciona una descripción general de los títulos y garantías de deuda que la República puede ofrecer en la inminente operación de deuda, en virtud del Contrato de los bonos emitidos en 2005 y los emitidos a partir de 2016, que serán precisamente los bonos suceptibles de canje.