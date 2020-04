Prat Gay, sobre la oferta a los bonistas: "No es tan fuerte como la que propuso el Fondo Monetario"

Para el ex ministro macrista, esta oferta es un punto de partida tardío pero, estimó, "hay que celebrar que se abran las negociaciones"

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, se refirió a la oferta que realizó el Gobierno a los bonistas para la reestructuración de la deuda. Según el ex presidente del Banco Central, no es tan agresiva como se esperaba luego de la recomendación del fondo de un recorte de hasta u$s85.000 millones para los próximos 10 años.

"Creo que es una buena noticia que se abra la negociación. Es un Gobierno que lleva ya cuatro meses amagando con una estrategia bastante errática, pagando algunos bonos no pagando algunos otros bonos", señaló el economista.

"Diría que fueron 4 meses de default en cámara lenta y, con esta propuesta, sabemos que se abre una ventana de cinco semanas para negociar. En ese sentido me parece que es un punto de partida tardío pero que hay que celebrar que se abran las negociaciones", agregó.



"Respecto de la propuesta en sí, faltan detalles. Es muy difícil tener una conclusión definitiva. En principio, parece razonable concentrarse en el plazo de gracia y en la quita de intereses, dada la incertidumbre lo más importante en estos momentos es limpiar el panorama de vencimientos para Argentina para que pueda concentrarse en utilizar esos recursos en demandas más urgentes", afirmó el exfuncionario macrista.



"Más allá del relato del Gobierno de la pesada carga y de la deuda inmensa y demás, es muy baja la quita de capital, lo que revela que ellos coinciden con esta idea de que la carga viene mucho más por el lado de los intereses que por el del monto de la deuda en sí", enfatizó.



"La referencia que hay que tomar, porque es la única que tenemos más o menos seria y acordada con el Gobierno, es el primer documento del Fondo Monetario que presentó hace algo menos de un mes y que trabajaba con distintos escenarios de deuda. Y el Fondo decía que quizás era necesario que Argentina propusiera ahorros de hasta u$s85.000 millones. Lo que vimos ayer son u$s41.000 millones en la parte de la Ley Extranjera. Si el Gobierno le diera el mismo tratamiento a la parte de Ley local estaríamos hablando de un ahorro a lo largo de 10 años sobre todo de intereses de u$s60.000 millones. Por supuesto que es una propuesta fuerte, pero es mucho menos fuerte de lo que llegó a proponer el Fondo y yo creo que eso revela que el Gobierno tiene la intención de acordar", dijo.