Acciones argentinas: entre la deuda y la pandemia miran de lejos el rally de Wall Street

Mientras que la bolsa americana está 40 por ciento arriba del mínimo en marzo, los papeles locales siguen sin rumbo a pesar de precios de oportunidad

Mientras que Wall Street está 40 por ciento arriba de los precios antes de inicios de marzo, cuando se desató la pandemia del COVID19 en Estados Unidos, y los inversores profesionales se debaten si las acciones están caras o no, en la Argentina los activos están lejos de haberse subido a esa ola optimista.

Mas allá de la fuerte recuperación en el índice accionario líder de nuestro mercado durante la última rueda de la semana pasada, el saldo semanal fue netamente negativo. S&P Merval cayó 5% medido en dólares, con el tipo de cambio implícito contenido en niveles de $110.

"Hace ya unas cuentas jornadas que el dólar no es noticia para los precios de bonos y acciones (no quita los métodos llevados a cabo para lograrlo). El driver de la renta variable, al igual que para la renta fija, es el acuerdo (o no) por la deuda, potenciado por la volatilidad típica de las acciones y más de un país como Argentina. Pero el efecto disparado tras el cruce de acusaciones entre Guzmán y los bonistas tuvo un impacto distinto según el tipo de activos", dice un informe de Mercados para Todos.

El mercado americano sigue repuntando a paso firme Mercado que no se acopla

Mientras que ADRs caían en promedio 7%, los bonos bajo ley Nueva York finalizaron la semana pasada con subas promedio del 2%. El mercado de bonos cree fervientemente en que habrá acuerdo, por eso sus precios se mueven dentro de un rango acotado y rebotan rápidamente tras producirse algún ajuste.

"En el caso de las acciones, veníamos de un rally interesante que probablemente y tras las últimas novedades haya llevado a los agentes económicos a aliviar un poco las posiciones en Argentina", dicen.

El foco del mercado sigue siendo la recesión y la prórroga que aplicó el Gobierno al canje de deuda. "El problema es que esta extensión y una negociación que parece a punto de cerrarse, pero no lo hace, generan un estrés demasiado alto como norma de la economía argentina, de modo tal que desalientan cualquier proyecto o inversión de mediano plazo", dijo la consultora Ecolatina.

Añadió que "si bien es cierto que la pandemia trastocó los planes de todas las economías del mundo, la falta de indicios sobre el accionar del gobierno tras la cuarentena y la reestructuración de la deuda disparó la incertidumbre que ya arrastraba nuestra economía, llevándola a niveles extremos. Salir del default y levantar la cuarentena son condiciones necesarias para comenzar a poner nuevamente de pie a la economía argentina, de lo contrario la crisis seguirá profundizándose".

Todavía hay dudas con respecto a la economía y el canje de deuda Potencial de suba si cierran

"El panorama es muy triste y muy preocupante, no solo por lo que estamos viendo ahora, los números de la economía y de la actividad son dramáticos. Lo peor fue en abril. Desde abril hemos recuperado un poquito, pero siguen siendo números muy malos y lo más preocupante es que de la impresión de que estamos con un combo de situaciones que dan la perspectivas de que el programa hacia adelante no va a seguir bien", dijo en declaraciones radiales Luciano Cohan de la consultora SEIDO.

En términos de estrategia, Mercados para Todos dice que la plaza opera con levesidas y vueltas en los precios pero con un denominador común: el acuerdo por la deuda. "Creemos que mas allá de la dialéctica entre las partes finalmente habrá arreglo. Sin embargo, la cartera pensada creemos que también operacomo cobertura ante un final traumático con nuestro país enfrentando un hard default", dice.