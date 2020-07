Guzmán y el canje de deuda: "La oferta muestra una gran voluntad de obtener un acuerdo"

El ministro de Economía se refirió a la mejora de la oferta que se presentó ante la SEC y que posterga el plazo de la operación hasta el 4 de agosto

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la oferta presentada a los acreedores "muestra una gran voluntad de obtener un acuerdo", al tiempo que le da al país "el alivio que necesita para poder recuperarse".

"Es una oferta que se basa en el principio de que Argentina tome compromisos que pueda cumplir, compromisos que pueda sostener, que le den al país el alivio que necesita para poder recuperarse, y también muestra una gran voluntad de obtener un acuerdo con los acreedores", señaló Guzmán en declaraciones a Télam Radio.

Posteriormente, en declaraciones a la FM Radio Con Vos, el ministro destacó que se transitó "un proceso complejo, muy importante de negociaciones, y con esto se cierra", y valoró que con la nueva oferta "la Argentina muestra que hay una gran voluntad de acordar".

"Esta oferta también muestra eso. Hemos hecho un esfuerzo importante de nuestra parte, y ahora queda que los acreedores hagan su parte. Básicamente la decisión está del lado de los acreedores", subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

En este marco, señaló: "hay un grupo de inversores muy importante en el mundo que se llama comité 'Ad hoc', con los que no hemos tenido acuerdo. Hubo un momento en el cual dejaron de negociar, se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener, demandas a las que Argentina no puede acceder".

"Lo que nosotros esperamos es que inmediatamente, en los próximos días, haya algún comunicado en contra y que después se tomen su tiempo para evaluar y decidir", afirmó Guzmán, y detalló: "Es el grupo liderado por BlackRock. Nuestra intención es tener un acuerdo con ellos".

En este sentido, Guzmán destacó que el país cuenta con "el apoyo de una parte importante del mercado", y destacó que "ayer se ha visto cuál ha sido la reacción por parte de jugadores muy importantes en el mercado, se ha recibido bien la oferta argentina en sectores influyentes".

El ministro Martín Guzmán analiza distintas alternativas en caso de que los acreedores más importantes no acepten la propuesta

Posibilidades

En este contexto, explicó que "la Argentina está considerando también la posibilidad de no resolver todo y resolver una buena parte".

"Nosotros estamos considerando la posibilidad de que no se llegue a las mayorías como para cerrar el 100 por ciento de la deuda y quede una parte reestructurada, La Argentina consideraría tomar eso porque eso ya es un avance", abundó.

Detalló que lo que la Argentina propone con la nueva oferta es "un canje que baja esas tasas de 7% a 3,07% en promedio y que tiene muy poca disminución del capital, es 1,9% la reducción del capital adeudado".

Aseguró que "no se les está pidiendo a los acreedores que pierdan" sino que "se les está pidiendo que ganen menos, y que ganen algo que la Argentina sí que puede pagar, que implica un esfuerzo". '

"Esto es parte de lo que tiene todo proceso de reestructuración; todo el mundo pone algo", aseveró.

"Si los acreedores quisieran esperar, la realidad es que la situación va a ser peor porque estamos en una situación de doble crisis, crisis macroeconómica que ya el país viene teniendo desde abril de 2018 y crisis de coronavirus. ¿Pensamos que la capacidad de repago de la Argentina va a ser mejor? La verdad que no, acá se hizo una oferta muy razonable y pensamos que es el interés de todas las partes cerrar", subrayó.

Guzmán sostuvo que "hay un valor importante en redefinir los compromisos de forma sostenible, apostar a un proceso responsable".

El FMI apoyó la nueva propuesta argentina a los acreedores

La propuesta

El Gobierno argentino formalizó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) su decisión de mejorar la oferta de canje de la deuda pública a los acreedores, y postergar el plazo de la operación hasta el 4 de agosto próximo.

El escrito enviado a la SEC incluye el detalle de una lista de 13 bonos en euros y dólares, desde 2028 hasta 2046, que contiene también nuevos títulos específicos (con vencimiento en 2030) para el pago de intereses devengados, desde el último vencimiento abonado por la Argentina hasta el cierre de la operación.

La nueva oferta implica una mejora en valor económico, y también incluye modificaciones en términos legales.

En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la nueva oferta mejorada y presentada por el Gobierno argentino constituye un "paso importante" para poder concretar finalmente la operación.

"La oferta revisada de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados", expresó el vocero del Fondo, Gerry Rice.