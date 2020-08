Tasa versus dólar: por qué la medida del Banco Central no alcanza para detener el goteo de reservas

Después del aumento de tasas de interés que fogoneó ellas miradas están puestas en la reacción del mercado y si ese movimiento alcista ayudará a no a contener la brecha cambiaria que existe en la Argentina . La primera impresión de los especialistas es que si bien es una buena señal para ofrecerle al ahorrista en pesos una rédito que acompañe la inflación, lejos está de seducir a los que prefieren dolarizarse con el tipo de cambio oficial y luego -eventualmente- venderlo en paralelo a un valor mayor.

, socio dey uno de los consultores especializados en el sistema financiero más conocido de la City, cree que la decisión del Central es positiva pero que no alcanza para influir en la brecha y en la demanda por atesoramiento que está teniendo el público.

"Fue sorpresivo lo que hizo elporque se creía que iba a quedarse con tasas estables. Lo vemos más pensando en la tasa de inflación que en el tema cambiario. El Central siempre dijo que su política era que la tasa pasiva no fuera negativa en términos de inflación, y eso se cumplió en estos meses", explicó Del Villar.

"La señal de ayer no es para nada mala, está diciendo que quiere mantener este objetivo de no castigar a los ahorristas ofreciéndoles tasas por debajo de la inflación. Y la expectativa de un BCRA que está esperando que la inflación no ceda porque hay mucha emisión de pesos y esto es un tema de qué va a pasar con la liquidez", agregó.