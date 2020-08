Claudio Zuchovicki: "El dólar turista es uno de los motivos por los cuales no abren los vuelos"

El economista opinó sobre los golpes inflacionarios, la reserva de dólares en el Banco Central y dio detalles sobre la actualidad cambiaria del país

Claudio Zuchovicki conversó con el equipo de "Lanata sin Filtro" y brindó detalles sobre la actualidad cambiaria del país.

Para introducir el tema, Martín Tetaz indicó que la situación con los dólares en el país "está complicada, y explicó por qué el blue continúa subiendo. "Quedan 5 mil millones netos de reserva por los cuales el Banco Central podría intervenir en el mercado de cambios. Si yo quiero comprar dólares por derecha, el dólar solidario me lo venden a 100 pesos con el impuesto", aseguró el periodista económico.

Tetaz continuó explicando que: "Si los quiero vender a esos dólares, por derecha también, estoy forzado a ir a venderlo al paralelo porque si los vendo no me devuelven el impuesto del 30%. Con lo cual no hay nadie vendiendo dólares. El Banco Central tiene armado un mecanismo por el cual sólo puede vender dólares, no puede comprarle dólares a la gente".

Los economistas remarcan que quienes quieren vender dólares recurren a los mercados paralelos

El dólar turista

El analista económico Claudio Zuchovicki continuó en la línea de Tetaz y aseguró: "Los que toman las decisiones hoy piensan de este modo. Ellos dicen que los golpes inflacionarios no se producen por emisión monetaria. No es lo que yo pienso, pero ellos dicen que se da por saltos bruscos del dólar, tal como le pasó a Macri en el 2019, y por lo tanto lo quieren controlar".

"El dólar turista es uno de los motivos por los cuales no abren los vuelos", aseguró el analista financiero, quien remarcó que "vendedor hay uno solo, ya que una persona, voluntariamente, no los vende".

Zuchovicki: "Cuando ahorran en silobolsas están mostrando que ahorran en una criptomoneda, la soja la usan como moneda

Economía informal

"La economía informal hoy en Argentina es más grande que la economía formal. Muchos locales empezaron a vender, porque la gente huye del peso y compra cosas", aseguró Zuchovicki, quien remarcó que "si decido no reponer y vendo en negro, la plata va al dólar blue. Cuando el blue vale mucho más que el contado con liquidación quiere decir que no hay reinversión en mercadería. Si empieza a valer menos eso significa que alguien decidió restockearse para invertir".

"La mejor lección la está dando el campo. Cuando ahorran en silobolsas están mostrando que ahorran en una criptomoneda, la soja la usan como moneda. Te compro el tractor y te doy soja, te compro el fertilizante y te doy soja. Te pueden controlar el tipo de cambio, pero podés negociar con otros activos", afirmó el economista.

"La economía se convirtió en una cuestión de escrúpulos", concluyó el economista.

