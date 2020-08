Gismondi, sobre el dólar en la Argentina: "El cepo va a traer más cepo"

"Si hay medidas que tomar, hay que tomarlas pero que se hable de estas cosas por ahí no queda alternativa que endurecer", dijo el exdirector del BCRA

Francisco Gismondi, exdirector del Banco Central, dialogó con Jorge Lanata en el programa radial "Lanata Sin Filtro" sobre el cepo al dólar. "Que se hable de cambiar el cepo complica al Banco Central y al Gobierno. Si hay medidas que tomar, hay que tomarlas pero que se hable de estas cosas por ahí no queda alternativa que endurecer", comentó en relación a los temas que se adelantan en los medios de comunicación.

Y aclaró: "Puede venir un cepo más estricto, que es peor que en 2008 al 2015". "Cuando hay cepo no hay posibilidades de crecimiento. Las restricciones peores no son los USD 200 para las personas sino que son las restricciones para importar y para la vivienda", puntualizó. Sobre esa situación, dijo: "Son muy eficientes para evitar la salida pero son aún más eficientes para evitar la entrada".

Cepo endurecido

Sobre la alternativa del cepo dijo que es importante que haya "confianza y un plan económico, porque se necesitan generar condiciones en donde la economía pueda funcionar con un cambio abierto". Y advirtió: "El cepo va a traer más cepo. Siempre con el cepo vamos a tener menos y menos dólares".

En referencia a las reservas en la Argentina, dijo que "hay dos niveles de reservas". Y detalló: "El nivel bruto no es muy relevante pero no se pueden acabar porque siempre algo pasa antes. Siempre llegamos a niveles muy bajos, durante los ’80 por ejemplo. Pero las reservas netas han estado en negativo, como en 2015 donde había menos de cero para usarse. Pero cuando se abrió el cepo había reservar para operar".

En cuanto al tipo de cambio oficial dijo que "es una decisión de administración" y aclaró: "Si hay o no un salto depende de una decisión". También adelantó que "es posible que no haya en los próximos meses porque el diagnostico que tiene el Banco Central es porque está alineado y no hay desequilibrio".

Precio razonable

Sobre el precio del valor del dólar dijo que le parece razonable. En esa línea, cuestionó: "El valor del dólar es razonable. Hay que preguntarse porque estamos dispuestos a comprar dólares tan caros. ¿Por qué pensamos que va a subir? ¿Por qué la inflación va a ganar esa carrera y no va a ser tan caro ese precio? o ¿Por qué nos van a recortar la posibilidad de tenerlo?". Ante esos cuestionamientos, respondió: "La falta de confianza genera que compremos dolares a cualquier precio. Es razonable con un plan económico".

Advirtió: "Nominalmente el dólar no va a bajar. Aunque en las mejores condiciones podría bajar pero no mucho. Parte lo hace el dólar y parte la inflación". "Si hubiera un plan económico y un horizonte con confianza, bajaría de los $130 el blue pero no llegaría a los $70", cerró.