El dólar blue opera estable: ¿Qué pasa con el "turista", el contado con liqui y el MEP?

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cotiza a $73,86, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA)

El dólar blue cotiza estable y se ofrece a $137 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño, mientras que el Banco Central subió cinco centavos su postura de venta de dólares en el mercado mayorista, hasta los 73,86 pesos, por un total de 50 millones..

Esto se da en medio de las restricciones a la compra de los 200 dólares para ahorro que impuso el Banco Central.

Además, los inversores miran de cerca las cotizaciones bursátiles, que intentan ser contenidas con las últimas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El dólar contado con liquidación se ofrece a $127,15.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $122,96.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $77,97 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar turista, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS, se vebde alrededor de los $101,36 (en varios bancos, por encima de esa marca).

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, las cotizaciones de venta son las siguientes:

- Galicia: $78,25

- Nación: $77,75

- ICBC: $77,20

- Supervielle: $78

- Santander: $78

- HSBC: $78,10

- Itaú: $78

- Macro: $78,50

El dólar blue, que se ubica en los $137 no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

El cepo cambiario, medida instrumentada para controlar la cotización de la moneda y cuidar las reservas del Banco Central, reactivó la operaciones en el mercado paralelos, donde los usuarios buscan eludir el tope de 200 dólares mensuales para el ahorro.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 2.143 puntos básicos.

Pesce: "Si hay una mejora en las expectativas no habrá más restricciones"

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, sostuvo que la entidad fue "exitosa" en sus políticas para contener los efectos de la pandemia y planteó que "no hay atraso en el tipo de cambio", al que consideró "competitivo".

Al ser consultado sobre los rumores de más cepo, que fueron instalados por el propio presidente Alberto Fernández, aseguró que "si hay una mejora en las expectativas no se aplicarán nuevas restricciones en el mercado de cambios".

Administrar el mercado cambiario

En el marco del 37° Congreso del IAEF, Pesce subrayó "con este nivel de reservas tenemos capacidad de administrar el mercado cambiario como lo venimos haciendo desde ahora".

"En el tipo de cambio real multilateral no hay atraso, es competitivo. Tenemos que evitar que el dólar se retrase. Hasta ahora nadie se quejó de atraso del tipo de cambio, niPymes, ni el sector del agro ni la exportación", resumió.

El titular de la autoridad monetaria se refirió también a los saltos que mostró en las últimas semanas los dólares financieros: "El dólar que tiene como referencia a los títulos públicos está muy marcado por los fondos que salen. Una vez que la deuda esté reestructurada debería debilitarse la brecha, cerrarse", pronosticó.

"Fuimos exitosos en el contexto de la inflación. Hubiéramos querido que la desaceleración se diera más rápido, pero en el contexto de pandemia se hace muy difícil", admitió.

Sobre la brecha cambiaria, que llega a niveles récord, sostuvo que "tuvo que ver con la incertidumbre que se produjo con el proceso de reestructuración de la deuda, que era complejo y que iba a llevar varios meses".

"Estamos esperando que, resuelto ese problema y se produzca el intercambio de títulos, eso va a dar señal positiva al mercado y debiera reducirse la brecha. El envío del proyecto de Presupuesto 2021, que en breve el Gobierno enviará al Congreso, también dará certidumbre sobre lo que se está esperando. Con eso, esperamos que la demanda por el dólar financiero se debilite", dijo el presidente de la entidad monetaria.

Por otro lado, consideró que el dólar blue tiene el problema del cierre de las fronteras, ya que tenía el abastecimiento del turismo fronterizo que hoy no está. Y del otro lado, tiene una demanda que puede ser de algún ahorrista, pero también de operaciones de actividades ilegales que son muy difíciles de controlar.

El Banco Central busca eliminar dudas y señala que "el tipo de cambio actual es competitivo"

Salir del pozo

"Esperamos que la economía salga del pozo en el que cayó y empiece a recuperarse. Va a requerir mayor nivel de importaciones, y apuntamos a que el mercado cambiario pueda abastecerla. Si conseguimos la tranquilidad que buscamos, el sector productivo podrá tener un mejor acceso al mercado de cambios y no encontraríamos razón para establecer mayores restricciones", enfatizó el titular del Banco Central.

Además, consideró que será primordial aumentar las ventas al exterior para generar dólares de manera genuina: "Si las exportaciones no vuelven a ubicarse en torno a los u$s90.000 millones anuales, eso será un corset al crecimiento".

Consultado sobre las estimaciones que el Gobierno fijará en el proyecto de Presupuesto 2021, el funcionario dijo que están trabajando en las estimaciones de crecimiento e inflación y que el objetivo es que el proceso logrado este año de desaceleración de los precios continúe el próximo.

Pesce también se refirió a los altos niveles de emisión monetaria que fueron necesarios para ayudar al Tesoro a financiar las políticas de ayuda a la población en el marco de la pandemia y se se mostró optimista sobre el futuro.

Por otro lado, agregó que si hay excedentes de oferta de pesos, el BCRA buscará esterilizarlos con los instrumentos disponibles, pero insistió en que "el camino virtuoso sería que el mercado de capitales pueda ofrecer instrumentos que canalicen esta ampliación del crédito y que el gobierno nacional vaya financiándose más con deuda en el mercado que con emisión".

La expansión monetaria en lo que va del año por sector, el público se ubicó en $ 1,5 billones, pero los depósitos crecieron en orden de los $2 billones, por lo que "es una buena noticia, ya que esta expansión parcialmente quedó en manos del público (alrededor de $ 400.000 millones), pero el grueso ha regresado a los bancos", dijo el titular del organismo.

¿Cómos sigue?

La vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, descartó que se vaya a anular la compra de 200 dólares mensuales, aunque dejó en claro que es una de las tantas propuestas que están sobre la mesa" en el marco de la delicada situación económica que atraviesa el país.

"Nosotros siempre ponemos un ojo en el mercado monetario. Nuestra economía funciona como una economía bimonetaria. El dólar lo usamos por muchas cosas y para la Argentina siempre el valor de esta moneda es un tema importante", analizó la funcionaria.

En esa línea, la vicejefa de Gabinete sostuvo que "deberíamos amigarnos con el cepo porque la Argentina va a necesitar regulaciones por un tiempo".

"No sabemos cuánto tiempo pero no va a ser ni hoy ni mañana de modificar el mercado cambiario. Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina. Esos dólares los necesitamos para producir. Las regulaciones del mercado cambiario son importantes porque son una condición de posibilidad para estabilizar la macroeconomía y poder darle valor hacia el sistema productivo", agregó la funcionaria.

Al mismo tiempo, Todesca aclaró que "el cepo no es un castigo, sino una condición para la estabilidad". Y no fue solo eso, sino que se encargó de profundizar todos sus argumentos: "No tenemos ninguna batalla ganada. Siempre que hay regulaciones aparece una brecha, y tener una brecha amplia no es cómodo pero hay que elegir las prioridades. Cada una de las decisiones está siempre sobre la mesa. Y hay que ver las cuestiones. Yo no digo que va a pasar que se saquen los 200 dólares por mes. Pero sí puedo explicar para qué uno hace esto".