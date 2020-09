Primer round para los nuevos bonos surgidos del canje: así fue su debut en el "mercado gris"

Hubo muy poco movimiento en los títulos que se entregarán el viernes a los inversores que operan en forma "virtual". Rendimientos en torno al 11,5% y 12,5%

Como era de esperar, los primeros movimientos de los nuevos bonos que entregará el país por el canje de deuda fueron muy acotados. Este miércoles operaron -en el MAE y en Byma- en lo que se denomina "mercado gris" o "when and if", ya que todavía no fueron emitidos a los inversores (será el viernes 4 y comenzarán formalmente a tradearse el lunes 7).

Hubo pocos negocios y con precios que marcaban rendimientos de entre el 11,5% y 12,5%, según contaron operadores. No aparecieron negocios en las mesas de dinero del exterior, donde bajo esta modalidad pueden operarse los títulos con legislación extranjera. "Fue un primer round de estudio. Hay que darle tiempo para que se arme el mercado", reseñaron en el mercado.

De los títulos nuevos, sólo se vieron algunos movimientos en los que vencen en 2030. Menos negocios aún en el bonos al 2035. Sí se vieron algunas operaciones con el TX26, o sea el Boncer (título en pesos que ajusta su capital por CER). Pero no mucho más.

"En cuanto a los bonos en dólares, nos encontramos a la espera de que emitan los títulos productos del canje de deuda, sin embargo comenzaron a cotizar en el grey market los bonos emitidos bajo ley local, de esta manera podemos destacar que tanto el AL30 como el AL35 se operaron en un rango de tasas de entre 12% y 12,5%. Los bonos en pesos, por su lado, se mostraron levemente tomadores para dejar ganancias de entre 0,10% y 0,75% en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters", comenta Grupo SBS.

El país busca que el costo de endeudamiento caiga desde el 12,5% actual a un rango inferior al 10%

Falta que se desarrolle el mercado

Delphos Investment añadió que en el primer día de cotización de los nuevos bonos ley local, tanto en pesos como en dólares, el viento a favor golpeó a los primeros, y no tanto a los segundos.

"En el caso de los bonos en dólares el volumen operado no resultó significativo, sin embargo, a pesar de esto, se observó una compresión de tasas respecto a la semana pasada, ubicándose en la zona de entre 12 y 13%. De esta forma, nos acercamos al objetivo de 11-11,5%", señala.

Sin embargo, desde una perspectiva más optimista, hay que considerar la referencia del caso de Ecuador, cuya curva de rendimiento se encuentra por debajo del 10%. En relación a la curva CER, lógicamente, el ajuste se dio casi en el inicio de la jornada, dejando escaso margen para algún arbitraje.

Según Delphos, en relación a los bonos en moneda extranjera, es probable que durante la primera etapa de cotización de los nuevos bonos, en torno 11-11,5% al cual cotizan bonos soberanos bajo calificación CCC, la curva se posicione de forma flat, tal y como sucede en países como por ejemplo Ecuador, Angola, Sri Lanka, etc., para luego sí intentar alcanzar tasas en torno al 8-9% como Turquía o Ucrania.

Los bonos en pesos que ajustan por inflación anduvieron mejor posicionados

El TX26 como favorito de los inversores

De esta manera, la relación riesgo retorno hacia el primer escalón luce atractiva. "Por otro lado, existen algunas oportunidades de arbitraje, donde, por ejemplo, los AY24 y AO20 descuentan una tasa implícita menor que el propio rendimiento del AL30, y lo opuesto sucede con el DICA y el AE38, aunque para ambos casos será clave la toma de mayor volumen durante las siguientes ruedas de forma tal de que dichas diferencias desaparezcan", explican.

Para estos cálculos, hay que tener en cuenta que dado que las operaciones de dólar financiero se encuentran restringidas y que los bonos sólo operan contra pesos, queda un cabo suelto que es transformar estos bonos a especie D.

Por otro lado, el ajuste en la curva CER se dio casi instantáneamente y así justificando el arbitraje del que tanto se habló, en el cual los TX pasaron de rendir 8% real a 5,5 – 6% y dejando en promedio entre un 10% y un 12% en términos directos.

"En resumen, por el lado de la curva hard dollar, debemos aguardar a que el mercado de los nuevos bonos comience a tomar mayor volumen, aunque,como mencionamos en el primer párrafo, nos acercamos al rendimiento de la curva CCC y aún la relación riesgo retorno luce atractiva. Mientras que por el lado de los bonos TX, el ajuste se dio instantáneamente y los nuevos bonos ya tienen su nueva posición en la curva en tasas de entre 5,5 y 6% real", afirma la consultora.