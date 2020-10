Melconian, sobre la pérdida de reservas del Banco Central: "Necesitabas el bombero y vino el sodero"

El economista dijo que el Gobierno, "de la misma manera que nos han querido dar clase de reestructuración , nos quieren decir cómo ahorrar en pesos"

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a hablar sobre la situación económica actual de la Argentina y tras insistir en que la pandemia de coronavirus fue un "golpe letal" para el país, repitió que no es cierto que el gobierno de Alberto Fernández venía con buen rumbo y debió cambiar su plan por el brote, y alertó sobre el liderazgo del mandatario.

"La pandemia fue letal porque blanqueó y fatigó un tema político en la Argentina que solo la hipocresía puede tapar, hay un gran grado de desorientación. Falta liderazgo y no es un tema menor. Las grandes crisis macroeconómicas se alimentaron de crisis políticas. Es una gran prueba de liderazgo del peronismo en democracia", dijo en diálogo con radio Mitre.

Asimismo destacó que "el único instrumento que encontró la caja de herramientas argentina fue emisión de moneda" y agregó que esto representa un problema porque el peso es rechazado por la sociedad argentina por varios motivos.

Melconian dijo que la única herramienta que encontró el Gobierno fue la emisión de moneda

"Nuestra moneda se va a depreciar"

"De la misma manera que nos han querido dar clase de reestructuración de deuda, nos quieren dar clase de cómo ahorrar en pesos", añadió.

"Estamos en un problema, no es nuevo, venimos escribiendo en nuestros informes que entre primavera y verano la Argentina entrará en una nominalidad en donde su moneda se va a depreciar, no tiene más remedio, pero no por factores conspirativos o de las corporaciones que atacan al gobierno, todas esas fantasías; es una cuestión de nominalidad", dijo el economista y consultor.

Asimismo, sobre las reservas del Banco Central, indicó que en el nivel de reservas brutas del viernes era de 41.254 millones de dólares que "existen en una definición irrelevante". "Si depurás este número, te quedan las reservas netas, que son cash, la mercadería y el oro. Cuando sumás esto te da 5300 millones, publicación oficial. Son 3700 de oro y 1600 de derechos especiales de giro. ¿Cuánto hay de billete? Cero", indicó Melconian.

"Vos necesitabas el bombero y vino el sodero, ahora va a venir el hisopado diario al Banco Central", siguió.

Para Melconian, el peso se va a depreciar "por una cuestión de nominalidad"

Postergación de la devaluación

"Esto termina con un aumento de la nominalidad, estamos como todos los años. Está claro que se trata de una postergación de la devaluación, inútil, generada a partir de la emisión de moneda", aseguró.

Por último, destacó que el Gobierno debería encargarse ya de volver a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional: "Tendrían que llamar al FMI porque ya en Marte y Venus saben que no van a pagar, entonces por qué no armar un plan".

"Hay que volver a la política exterior de Mauricio Macri y al cambio organizacional de los 90, agreguémoslo desde una izquierda moderada, lo que viene por delante a lo sumo es administrar hasta recuperar la credibilidad", cerró.