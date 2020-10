Debajo del colchón no rinde: en qué invertir en estos tiempos de incertidumbre

En tiempos de crisis económica que fue profundizada por la pandemia, es fundamental preservar el ahorro, para que aquellos que puedan hacerlo

Pese a todas las medidas que rodean al cepo impuesto para la compra de dólares a la cotización oficial, el argentino no deja de tener a la divisa norteamericana como un faro, al cual recurre como un resguardo de valor.

Pero tras el endurecimiento de esta herramienta a mediados de septiembre y los rumores de un inminente corralito para los billetes verdes, muchos de los ahorristas que optaban por dejarlos en sus cuentas bancarias, cambiaron de opinión.

En tiempos de alta incertidumbre como los actuales, es fundamental preservar el ahorro, para que aquellos que puedan hacerlo. Hay que actuar con prudencia, pero actuar, porque el que "se duerme" con sus ahorros en pesos, pierde.

El endurecimiento del cepo limita las opciones de dolarización, sobre todo para quienes hoy no pueden acceder a los US$200 mensuales por los distintos motivos que fue agregando el Banco Central. Mientras, el dólar blue sigue con una alta volatilidad y la brecha cambiaria complica el ahorro.

Lo mismo sucede con el acceso a los dólares financieros (CCL y el MEP), que tuvo idas y vueltas en las medidas oficiales, es decir, pasaron por períodos más restrictivos a intentos de ampliar el volumen de ese mercado para que sea menos volátil.

Para aquellos que son muy adversos al riesgo, hay alternativas en cedears, es decir, en certificados a los que se accede en pesos y representan acciones de empresas del exterior. Pero no es lo mismo cualquier cedear.

Los especialisgtas Diego Martínez Burzaco, Head of Research & Strategy de Inviu, y Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones, destacaron que "hay que ver los fundamentos de cada compañía para analizar el riesgo".

"En este caso, son buenas opciones algunas de las empresas que anduvieron muy bien en la pandemia, como las tecnológicas, y otras que permitan bajar la volatilidad, como es el caso del sector de consumo básico (Coca-Cola, Pepsico o Walmart), o incluso las relacionadas al oro, que puede ser un buen activo de cobertura", explicaron.

En el caso de un inversor que acepte un riesgo "medio", a los cedears se le suma algún activo argentino más fondos comunes de inversión (FCI). En este caso, se buscará una cartera más agresiva de cedears, con empresas que crecen a buen ritmo, pero son más volátiles, como Tesla, Netflix o Facebook.

Daniel Vicien, director comercial de Fondos Comunes de Inversión de Balanz, analizó un aspecto que seguramente los ahorristas no tuvieron en cuenta al momento de resguardar sus dólares: estos por sí solos no se multiplican y hasta Estados Unidos tiene suba de precios, lo que genera que los billetes americanos también pierdan valor adquisitivo.

"Con el dólar, a corto plazo estás tranquilo, pero Estados Unidos tiene inflación y a largo plazo eso pesa. Si no invertís los dólares no se reproducen. Por citarte un ejemplo, hoy el Big Mac en New York cuesta u$s5,67, mientras que en 1972 su valor era de u$s0,65. Muchos piensan que el dólar no pierde valor y eso es un error", agregó.

Opciones para invertir los dólares y obtener una renta

Si ya compraste los u$s200, los expertos te presentan un abanico de posibilidades de inversión

Walter Morales, presidente de Wise, consultora en economía, finanzas y estrategia recomendó, como mejor inversión para esos dólares, la compra (en pesos) del Bonte 2021 (TO21).

"Aunque parezca raro, estos vencen en octubre del año que viene y tienen un rendimiento de casi 48% anual", explicó a iProfesional.

Por su parte, Ramiro Marra, especialista en fianzas personales y Director de Bull Market Group, puso el foco en la herramienta Cedear y la posibilidad que esta brinda para acceder a papeles–mediante un certificado- de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. En diálogo con iProfesional, Marra explicó que es "la mejor en este momento y la que más éxito tiene".

Además el experto resaltó que si bien hoy muchos ahorristas entran en ella con pesos, también brinda la posibilidad para invertir los dólares y obtener una renta en moneda extranjera debido a que algunas compañías listadas pagan dividendos por tener estos papeles.

"Ahí podes comprar acciones de Wall Mart, Coca Cola o Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, por citarte algunos ejemplos", agregó el director en Bull Market Group.

Cabe destacar que, semanas atrás, Marra le compartió a este medio cómo sería el armado de una buena cartera de empresas tecnológicas -Cedears con montos expresados en pesos- a los que puede acceder un ahorrista promedio.

Acciones tecnológicas recomendadas por Ramiro Marra de Bull Market

Por su parte, Vicien también recomendó a iProfesional un paquete con las firmas tecnológicas más destacadas en la bolsa de New York y los porcentajes que cada una tendría en el armado en base a la cotización de las mismas en agosto de 2020.

Cartera de acciones de tecnológicas recomendada por Daniel Vicien de Balanz

El experto en finanzas Mariano Otárola coincidió al seleccionar la herramienta Cedears y destacó: "Me encantan como opción, pero conllevan algunos riesgos de tipo de cambio y de la volatilidad propia de las cotizaciones de las acciones".

Por $6.000 ya se puede invertir en Apple

Asimismo, Edgardo Pascualini, director y fundador de la consultora de finanzas personales Funny Money, recomendó como destino para hacer rendir los dólares de los ahorristas la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Estos son considerados como una de las inversiones más seguras del planeta y se destacan por su gran liquidez. Es decir, si tomás la decisión de venderlos, vas a encontrar compradores inmediatamente.

"Los bonos del Tesoro rinden cerca del 3% anual. Es jugar a lo seguro", resaltó el especialista, quien además recomendó destinar un porcentaje a la compra de Bitcoins, activo que califica como una inversión a mediano-largo plazo (3 a 5 años) y que tendrá una cotización "en alza por el avance de la tecnología". Sin embargo, aclaró: "Yo los dólares los dejaría debajo del colchón por seis meses".

"Hoy la incertidumbre es muy grande. Si un ahorrista optó por retirarlos del banco, me parece prudencial tenerlo ese tiempo fuera del sistema y esperar que se tranquilice la situación económica que atraviesa la Argentina", concluyó.