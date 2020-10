Más controles al dólar: el Banco Central crea un "Veraz" para autorizar pagos al exterior

A partir de ahora, las entidades financieras deberán informar al BCRA cualquier operación que sea considerada como "inconsistente"

El Banco Central exigirá a las entidades financieras que informen cualquier operación cambiaria que consideren "inconsistente" por parte de sus clientes. La medida, dispuesta en las últimas horas, tiene como objetivo monitorear y, por lo tanto, evitar que los giros al exterior que potencialmente sean rechazados por parte de una entidad, vuelvan a ser analizados en otra distinta.

Fuentes oficiales destacaron que esta medida dispuesta por la autoridad monetaria no sólo afecta las operaciones de importación, sino también los servicios, deudas e intereses que necesiten dólares.

En el sector bancario, la medida del BCRA fue analizada como un nuevo filtro, una traba adicional muy similar a un "veraz", un registro de las inconsistencias de carácter financiero. Además, estiman que se trata en última instancia de una nueva medida para administrar con mayor grado de detalle los dólares de las reservas en un contexto de caída de las reservas.

Según indica la disposición de la entidad, "las entidades informarán, mediante el sistema online implementado por el BCRA, los datos de identificación de los clientes que hayan presentado inconsistencias a efectos de completar un registro de esas operaciones".

Además, el texto sostiene que "las entidades consultarán en el sistema online implementado por el BCRA, y -de encontrarse el cliente incluido en el listado de CUIT con operaciones inconsistentes– deberán reforzar las medidas de control para determinar la razonabilidad y genuinidad de las operaciones".

La intención es que el Banco Central tenga información que permita analizar el recorrido que hace cualquier empresa a la hora de hacerse de divisas cuando un bancos, por ejemplo, le rechaza el pedido por una determinada causa, para lo que será necesario desde ahora registrar el CUIT y dar detalle de la operación que se intentó llevar a cabo. También habrá que adjuntar el motivo por el cual se rechazó y el banco que lo hizo.

Por otro lado, otra comunicación del BCRA prorrogó los cupos autorizados a importadores para pagar al exterior en función de lo que hayan importado anteriormente. Esto comenzó a fines de mayo con la Comunicación A7030 y se fue prorrogando. Ahora estará vigente hasta fin de año, según indicó Ámbito Financiero.

Más control al dólar y caída de reservas: ¿habrá devaluación?

El Gobierno parece haber encontrado la "fórmula" para calmar los dólares paralelos en la Argentina: represión informal a la demanda y ventas a mansalva de bonos que rinden 17% en dólares. Así, la estrategia policíaca que produjo que las cotizaciones del contado con liquidación, MEP y blue, recortaran fuertemente posiciones desde los casi $200 en los cuales estaban deambulando, se podrían mantener un tiempo más.

Pero lo cierto es que la vuelta de la estrategia "a lo Guillermo Moreno" no frena la caída de las reservas internacionales (el verdadero poder de fuego del Banco Central): este miércoles se perdieron u$s274 millones y perforaron la barrera de los u$s40.000 millones (quedaron en 39.866 millones).

Las reservas caen a pesar del mega cepo cambiario y el freno de las importaciones (con las SIMI, algo muy parecido a las DJAI del kirchnerismo de Cristina Fernández). Miguel Angel Pesce, el banquero central que está en la mira de la vicepresidenta como uno de los "funcionarios que no funcionan", intenta sobrevivir por su estrecha amistad con Alberto Fernández.

Pesce está en la mira de Cristina Kirchner que lo nombró como "funcionario que no funciona"

Un banquero devaluado

Desacredito en la interna oficial contra Martín Guzmán, Pesce es un "fusible" que se mantiene a pesar de haber generado la disparada de la brecha con las medidas tomadas a partir del 15 de septiembre. Para peor, las reservas internacionales caen casi u$s5.000 millones en lo que va del año y acumula ventas en el mercado de cambios por poco más de u$s4.000 millones en el mismo período.

La caída de la brecha, a los garrotazos y de corto plazo, no ahuyenta la falta de confianza que existe sobre las políticas económicas y monetarias. Los depósitos en dólares siguen yéndose a un ritmo de u$s80 millones diarios. Desde que el Central colocó las medidas a mediados del mes pasado, se fueron de los bancos algo así como u$s2.500 millones. Actualmente hay u$s14.853 millones.

El Gobierno, incapaz de generar confianza, ataca con una batería de restricciones que en el mercado recuerdan el peor momento de la relación de Guillermo Moreno con la City. La última novedad fue una resolución conocida este miércoles por parte de Comisión Nacional de Valores (organismo que depende de Economía). Allí le indica a las sociedades de Bolsa que deben informar en tiempo real quiénes son las personas que quieren realizar operaciones de contado con liquidación y dólar MEP.

La resolución 864 en su artículo 56 dice. "Los Mercados deberán remitir a la Comisión, al sistema de monitoreo, en tiempo real, los datos completos de cada una de las operaciones que se registren en sus sistemas informáticos de negociación, incluyendo la identidad de los agentes registrantes y de los clientes (compradores y vendedores) intervinientes en las mismas, como también remitir los datos completos de los comitentes y sus condóminos".

"Asimismo, al cierre de mercado, los Mercados deberán remitir los datos completos de todas las ofertas de compra y venta que se cursen en los respectivos mercados, detallando por lo tanto las órdenes recibidas de sus comitentes en todas las especies y operatorias vigentes, tal como se registran en sus respectivos sistemas de negociación", agrega la CNV.

"¿Qué le vas a decir a un cliente, que no le podés tomar la orden? Es una locura esto, no se puede creer. El nivel de oscurantismo que está tomando esto es increíble. Pero esto es insostenible, sirve para un par de día y después no lo podés controlar más", comentó un ejecutivo de una sociedad de bolsa, claramente indignado por la actuación de la CNV.

Hay preocupación en el mercado por la intromisión de la CNV en la operatoria del dólar

Bonos sin piso (y a precios de default)

El malhumor y la incertidumbre no sólo se ven en la frágil situación cambiaria. La deuda argentina opera como si estuviera al borde del default, otra vez, con rendimientos del 17% en dólares y paridades del 30%. Asombra que el Gobierno esté "liquidando" bonos que rinden tanto para bajar las cotizaciones paralelas. Es como si se estuviera endeudando a esa tasa. Algo insólito.

Este miércoles, en medio de una jornada muy castigada en el mundo financiero por el rebrote del covid-19 en Europa, los bonos en dólares se mostraron ofrecidos durante la jornada para dejar al cierre pérdidas de entre 30 y 80 centavos de dólares en promedio. El riesgo país que mide el JP Morgan subió 1,5% hasta los 1.500 puntos básicos.

El plan del Gobierno es "aguantar" para no tener que devaluar bruscamente o en forma desordenada. Pero en el mercado creen que es inevitable.

El economista y consultor Gabriel Rubinstein dice que se llegó tarde a intentar bajar la brecha, y que la economía con este esquema no va para ningún lado. Su sugerencia, como la de la gran mayoría de los economistas del sector privado, es una "devaluación con un plan". Algo que pareciera que no está en el radar del Gobierno y que seguirá -a fuerza de garrotazos y persecuciones- tratando de llegar a la próxima cosecha para que le liquiden dólares.