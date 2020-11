Tras la abrupta baja del dólar blue, esto es lo que espera el mercado para el arranque de la semana

Tras la reducción de la brecha cambiaria, en el mercado anticipan si el Gobierno seguirá interviniendo para mantener a raya a las cotizaciones financieras

La semana que termina fue una de las mejores en materia financiera para el Gobierno. Logró bajar las cotizaciones paralelas del dólar, la brecha se achicó y el Banco Central (BCRA) pudo darse el lujo de comprar dólares en algunas jornadas. Sin embargo, las reservas cayeron u$s333 millones en los últimos 4 días hábiles, ya que el viernes fue feriado bancario.

"Esta semana se encadenaron una sucesión de hechos que ameritan titularla como la mejor semana desde el canje de deuda. La brecha bajó significativamente, el BCRA volvió a comprar dólares, los bonos acumularon varios días de subas, los contagios mostraron una desaceleración y hasta habría triunfado el candidato preferido del Gobierno a la Casa Blanca", resumió Consultatio en su informe semanal. La firma reconoció, a la vez, que la semana arrancó con "un anuncio en la dirección correcta: no tomará más Adelantos Transitorios hasta fin de año". "Este anuncio fue seguido de otros rumores que irían en una línea mucho más moderada o que, incluso, si se confirman, podrían sugerir un manejo más ortodoxo en la política económica", completó Consultatio.

¿Qué esperan para esta semana?

En la primera semana de noviembre, el dólar oficial avanzó 1% a un ritmo diario algo mayor al que venía convalidando el BCRA. "Se deslizó mucho más que lo que venía haciendo. Parecería que está acelerando un poquito la devaluación oficial", sostuvo Claudio García, de PR Corredores de cambio.

No obstante, como apuntó la consultora LCG, habrá que esperar a que se confirme esa decisión de incrementar la devaluación oficial, ya que en la primera semana de octubre se había dado un proceso similar que se diluyó con el correr del mes.

Con respecto a las cotizaciones financieras, los operadores saben que la calma es artificial, ya que está apoyada en las ventas de bonos por parte de organismos públicos y en un cepo muy restrictivo. Sin embargo, creen que podría seguir dando resultado en la segunda semana de noviembre.

"La calma se va a mantener porque no van a dejar subir al contado con liquidación. Todavía el Gobierno tiene bonos en cantidad como para mantenerlo. El tema es que estamos en un mercado que termina siendo ficticio. En realidad, están regalando bonos que son de los futuros jubilados", apuntó Leonardo Svirsky, de Bull Market Broker.

No obstante, anticipó: "Cuando no tengan más bonos, el precio puede volver a subir. Yo creo que si deja de intervenir, el mercado vuelve a subir, quizá no hasta los máximos, pero iría para arriba".

El dólar Mep cerró la semana a valores similares al solidario

"La Anses casi todos los días vende bonos en dólares (pero en moneda local) en el mercado para bajar la brecha cambiaria. El costo de esta estrategia es alto: vende tenencias y bonos que rinden cerca de 17% en dólares", escribió Fernando Marull en su informe semanal.

Respecto de los montos, el economista sostuvo que no hay información pero calculó que el vendedor es Anses, y que tiene alrededor de u$s100 millones en total.

Por su parte, García coincidió en que el Gobierno seguirá con la misma estrategia: "Al contado con liquidación y Mep, lo va a seguir regulando con venta de bonos. Parecería que no quiere que se le mueva de este rango de $145-$155. No lo veo abajo de esos valores porque el solidario está más o menos en esos niveles".

Precisamente, llevar el dólar Mep al nivel del solidario, que cerró la semana en torno a los $139, era una de las metas del BCRA cuando impuso el súper cepo, a mediados de septiembre.

Finalmente, el dólar blue cerró el viernes en $157 y bajó $12 en la semana que termina. Ya cayó $38 desde su pico de $195. Al respecto, García explicó: "El paralelo, se mueve netamente por oferta y demanda, yo creo que cuando terminen los primeros días del mes, que se terminan las necesidades de pesos, el paralelo vuelve a subir".

En una cueva, en tanto, dijeron a iProfesional que la sensación es que esta baja será efímera. "Está tomando impulso para volver a subir. Se estima que supere los $200 antes de fin de año", confesaron.

Las razones de la calma

Desde el pico de $181,06 alcanzado el 22 de octubre hasta el cierre del viernes en $146,99, el contado con liquidación bajó casi 19%. El dólar Mep, por su parte, retrocedió un 13% desde su máximo de $163,09 hasta el cierre del viernes, en $141,58.

Marull reconoció que "el cambio de estrategia de las últimas semanas fue efectiva" para bajar el contado con liquidación pero recalcó que "tuvo costos altos". De todos modos, afirmó que la batalla no está ganada ya que "para cantar victoria en el corto plazo falta superar la fuerte emisión de pesos que habrá en diciembre, que pegará de lleno en enero y febrero, y, fundamentalmente, que el BCRA logre revertir estructuralmente la caída de reservas".

En el mercado creen que el blue podría recuperar terreno

En Quantum Finanzas señalaron que la reducción de la brecha se explicó por diferentes acciones oficiales, entre las que mencionaron:

La intervención indirecta en el mercado de dólar financiero mediante la compraventa de títulos públicos.

La participación en el mercado de dólar futuro , principalmente en ROFEX, con posturas vendedoras en posiciones cortas.

La colocación de títulos públicos ajustables , particularmente al tipo de cambio oficial.

La reversión de algunas restricciones a la operatoria, como la eliminación del parking en la venta de activos con liquidación en pesos y la autorización a la participación de no residentes en el mercado.

El mayor control de operaciones de venta de activos financieros.

A eso agregaron otras señales que "contribuyeron a enfriar, al menos temporariamente, las expectativas de devaluación y posibilitaron que las intervenciones fueran exitosas". En ese sentido Quantum enumeró las intenciones de rápidas negociaciones con el FMI, la idea de reducir el déficit fiscal en un porcentaje superior al previsto en el presupuesto 2021 y el límite a los adelantos transitorios.

Bono Pimco, test clave

Este lunes, luego de muchas postergaciones, el Tesoro finalmente licitará los bonos en dólares a 2030 y 2035 que se pueden suscribir con títulos en pesos.

Se trata de una colocación que busca darle una salida a los fondos del exterior que entraron en el mercado de deuda local y quedaron atrapados por el reperfilamiento. Entre ellos, están grandes firmas de inversión como Pimco y Templeton.

Guzmán apunta a un plan de estabilización para los próximos 60 a 90 días

La operación, inicialmente anunciada en junio, se aplazó reiteradas veces y finalmente tendrá su primer test. El dato pasará por el tipo de cambio implícito que surja de la licitación.

"El Tesoro subasta (vía precio) casi u$s750 millones en Bonares 2030 y 2035, es decir, en hard dollar (no Bonos Dollar Linked). Dado que los bonos cotizan al 35% de paridad, implica que el Gobierno ‘les ofrece una salida’ por un monto menor a los u$s300 millones", explicó Marull. Con respecto al tipo de cambio, el economista afirmó que, a los precios del viernes, sería más cercano a $145 que de $150.