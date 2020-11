Ganapolsky: "Vender bonos en pesos para calmar el contado con liqui no es buena estrategia"

Para el analista de Proficio Investments, las últimas medidas de moderación fiscal van en dirección correcta pero no alcanzan para restaurar la confianza

Eduardo Ganapolsky es economista y presidente de Proficio Investment. Fue asesor de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos. En Argentina fue economista del es economista y presidente deFue asesor de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos. En Argentina fue economista del Banco Central , CFO del Banco de Córdoba y asesor de Presidencia de Banco Macro. Es profesor de Finanzas Corporativas en Di Tella y profesor de Finanzas Internacionales en UCEMA. Tiene un Ph.D. en Economía en UCLA.

-¿Cómo cree que evolucionará el mercado cambiario desde ahora y hasta fin de año?

-La evolución del mercado cambiario dependerá de que tan creíbles sean las medidas de reducción del gasto y déficit fiscal y qué grado de avance pueda lograrse en la negociación con el FMI. Como ambos procesos no son lineales, espero que siga habiendo mucha incertidumbre y volatilidad en el mercado en los próximos meses.

gran emisión de pesos por parte del BCRA y la desconfianza de los agentes económicos en las medidas que fue tomando el gobierno desde que asumió. En un contexto donde el precio del La corrida cambiaria de octubre se dio por dos razones: lade pesos por parte del BCRA y lade los agentes económicos en las medidas que fue tomando el gobierno desde que asumió. En un contexto donde el precio del dólar oficial casi no se mueve, cuando la gente comenzó a disminuir la demanda de pesos excedentes que mantenía por la pandemia fue a buscar los dólares de las reservas del BCRA antes que se acaben.

crisis de balance de pagos, donde la gente se lleva los dólares de las reservas, ya sea directamente comprando al BCRA o indirectamente a través de la compra de productos importados. Es un típico caso de, donde la gente se lleva los dólares de las reservas, ya sea directamente comprando al BCRA o indirectamente a través de la compra de productos importados.

hay dos formas de parar la retira todo el exceso de pesos, lo que es algo difícil, o las políticas económicas generan confianza en los agentes. Es decir, se necesita convencerlos de que los problemas de fondo que originaron el desbalance de pesos, y que tienen que ver con el tremendo déficit fiscal que tiene Argentina, desaparecerán en algún momento cercano en el tiempo. Frente a este problema,de parar la crisis : o el BCRA, lo que es algo difícil, o las políticas económicasen los agentes. Es decir, se necesita convencerlos de que los problemas de fondo que originaron el desbalance de pesos, y que tienen que ver con el tremendo déficit fiscal que tiene Argentina, desaparecerán en algún momento cercano en el tiempo.

Eduardo Ganapolsky, presidente de Proficio Investments, con mirada crítica sobre las últimas medidas del ministro Guzmán

-¿Cree que la nueva estrategia del ministro Guzmán logrará mantener calmo el dólar en sus distintas versiones?

bálsamos de corto plazo. -Como dije antes, la única forma de calmar al dólar es terminar de raíz con el problema fundamental que lo aqueja que es el déficit crónico y el financiamiento con emisión. Cualquier otra cosa son

empeorar los fundamentals de la economía por mayor endeudamiento, mas proporción de la deuda en dólares, y mayores tasas de interés, las expectativas de los agentes no cambian y el tipo de cambio vuelve a su derrotero anterior. Vender bonos en pesos para bajar el "contado con liqui" no es una buena estrategia, ya que la presión de los flujos en el corto plazo hace bajar solo por un tiempo el valor del dólar . Pero, alde la economía por mayor endeudamiento, mas proporción de la deuda en dólares, y mayores tasas de interés, las expectativas de los agentes no cambian y el tipo de cambio vuelve a su derrotero anterior.

En cambio, si la estrategia termina siendo lo que comenzó a esbozar los últimos días en materia de reducción del gasto y un menor déficit fiscal que el que esperaba el mercado para este año y el que viene, las chances de mantener calmo al dólar se acrecientan.

-¿Qué expectativas tiene de la licitación de bonos en dólares que se concretará este lunes y martes? ¿Ayudara a bajar el dólar "contado con liqui?

-Siempre es bueno descomprimir el mercado, porque cuanto mas restricciones existan los operadores estarán dispuestos a pagar un poco mas para sacar su dinero fuera del país. No obstante, el driver fundamental del precio del CCL es la desconfianza, y hasta que esta no se revierta, la presión seguirá existiendo. Por otra parte, con una mirada de mas largo plazo y sin tanto foco en el día a día del mercado cambiario, no es bueno aumentar el endeudamiento en dólares a costa del de pesos.

Para Ganapolsky, las medidas de moderación fiscal van en buena dirección, pero reclama señales más contundentes para que no se acelere la inflación

-¿Cuál es la variable económica que el mercado está mirando con mayor preocupación? ¿Y cuál la variable financiera?

el déficit fiscal. En cuanto a las variables financieras, el mercado sigue con atención el nivel de reservas, fundamentalmente su composición, y -A esta altura creo que ya quedo algo reiterativo, pero sin duda la variable económica clave en todo esto es. En cuanto a las variables financieras, el mercado sigue con atención, fundamentalmente su composición, y la brecha entre los dólares financieros y el oficial.

-¿Cómo cree que será la inflación de este año y que previsiones hace para el 2021?