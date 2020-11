Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el jueves 26 de noviembre de 2020

En el mercado paralelo la divisa se ofrece a $158. Mirá cuál es el precio del dólar blue hoy y cómo cotizan el dólar Bolsa y el contado con liquidación

El dólar blue cotiza este jueves 26 de noviembre a $148 oara la compra y $158 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño.

Esto se da luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmara que este año no tomará más fondos del Banco Central, lo que supondría un freno para la emisión de pesos.

En ese contexto, los inversores miran de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación cotiza a $150,52.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $146,68.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $80,80, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $86,19 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $142,21.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $86,50

- Nación: $85,75

- ICBC: $86,50

- Macro: $85,75

- Santander: $86

- Patagonia: $86,25

- Itaú: $86,35

El dólar blue, que se ubica en los $158, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.380puntos básicos.

A este ritmo de venta de dólares, ¿en cuántos días el Banco Central se queda sin reservas?

La situación cambiaria de la Argentina y de las reservas sigue siendo alarmante. Mientras que el Gobierno intenta estabilizar la brecha, lo que no puede lograr es detener la caída de reservas internacionales. Las arcas del Banco Central caen casi u$s1.000 millones en noviembre hasta quebrar el piso de u$s39.000 millones, y en el mercado financiero alertan por el poder de fuego que le queda a la entidad a este ritmo de ventas.

Durante la semana pasada, el BCRA volvió a vender reservas internacionales, a razón de u$s40 millones diarios. Según Fernando Marull, director de FM&A, en lo que va de noviembre vendió u$s260 millones al sector privado (importadores y otros), pero también "vendió" otros us$s360 millones al propio Tesoro, que los usó para pagar los intereses del préstamo al FMI.

Guzmán dijo que al país le quedan 28.000 millones de reservas netas en el Banco Central

Discusión por las reservas netas

Esto es así porque cada vez que el Tesoro paga intereses al FMI (cada 4 meses), caen las "reservas netas" (que son las reservas "propias" del BCRA, el oro y los DEGs del FMI). Con las "reservas netas" bajo presión, Martín Guzmán afirmó que el BCRA "no está usando los depósitos en dólares" (o sea encajes) y que las "reservas netas" sumaban u$s28.000 millones es decir, a las reservas brutas de u$s39.000 millones sólo les restó los u$s11.000 millones de encajes.

Resaltó que el swap con China, el oro y los DEG (moneda del FMI) eran "reservas netas" pero con menor "grado de liquidez". En FMyA, en cambio, para ver "reservas netas" le restan las líneas de créditos, ya sea con China, BIS o los Bancos Centrales. "El Gobierno apuesta a pasar el verano usando los u$s4.100 millones de reservas netas que le quedan. Gracias a la soja y el cepo, hoy vende sólo u$s40 millones diarios, es decir, le alcanzan para 100 días (5 meses). Una apuesta sumamente riesgosa", afirma Marull.

Consultatio Asset Management afirma que "acumular reservas con brecha de 80% es una quimera". "Según fuentes privadas el saldo negativo para el BCRA en el MULC habría estado en 70 millones hasta el jueves, lo que dejaría un rojo acumulado en noviembre de casi u$s200 millones. Seguimos advirtiendo que el drenaje podría ser mayor: si nos guiamos por el nivel de la brecha, la pérdida mensual debería estar más cerca de los u$s900 millones. Con reservas netas en torno a los u$s4.400 millones, el puente que se busca tender a marzo, cuando empezarían a entrar los dólares de la cosecha gruesa, todavía no está asegurado", asegura Consultatio.

El FMI le pedirá al país que realice una devaluación para bajar la brecha y recuperar reservas

El Fondo con la mira en el dólar

En la misma línea, Sabrina Corujo -directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI) dice que aún con algunos pasos hacia la ortodoxia en las últimas semanas, no se ha logrado frenar el goteo de las reservas. "Las intervenciones en el mercado cambiario se llevan en el mes más de u$s200 millones, sin claramente lograr compra de dólares contra pesos; en un marco en el que determinados niveles de brecha, la presión vuelve a ser alcista. Los desafíos por delante se mantienen, y en consecuencia la vulnerabilidad de la coyuntura financiera-cambiaria", indicó.

La economista agrega que el FMI fue claro en este punto ante el comunicado reciente que apunta a la necesidad de seguir calibrando las políticas, "que entendemos razonable en una coyuntura en el que aún no logra analizarse que ataquen de fondo el problema estructural del país –más bien, son medidas que van en la línea de "ganar tiempo", pero limitadas desde varios otros sentidos-".

"De hecho, sigue vendiendo reservas básicamente porque el exceso de pesos se mantiene –dada la política de emisión que fue centro a lo largo de este año, para financiar al Tesoro-, y en una coyuntura con poca credibilidad, no encuentra un freno. En consecuencia, creo que hay algo de prueba y error en la política a implementarse, buscando mientras tanto reconstruir la confianza y ganar primero estabilidad. No podemos, por ende, descartar nuevas decisiones en un marco en donde se sabe que no se puede convivir mucho tiempo con una brecha en estos niveles", explica Corujo.