El dólar solidario se consolida por encima del blue y las cotizaciones financieras no paran de subir

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cinicia la rueda a $87,91, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA)

El valor del dólar solidario se consolida por encima del blue que este jueves se consigue a $153 en cuevas del microcentro porteño.

Esto se da en un escenario ya relajado luego de los bruscos movimientos que tuvo la cotización del dólar blue durante los últimos días de diciembre.

En un contexto de "veranito financiero", los inversores también miran de cerca las cotizaciones bursátiles, que de a poco van acercando a valores del dólar blue y del solidario.

El dólar contado con liquidación cotiza a $1152,87.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $150,03.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofrece a $153 en cuevas del microcentro porteño.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado.

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cinicia la rueda a $87,91, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $94,18 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $153,40.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operaron en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $93,60

- Nación: $92,75

- Santander: $93

- Patagonia: $93,25

- Itaú: $93,20

El dólar blue, que se ubica en los $153, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 1.460 puntos básicos.

Misterio del dólar blue: por qué baja y qué pasará con su precio

El dólar blue viene a la baja en el último tiempo y se ubica cerca de los $153. En tanto, el "solidario", que también ronda los $153, actúa como piso para su cotización. Esto significa que la brecha entre ambos se ubica apenas alrededor del 1% y también se ha reducido mucho la diferencia con el MEP y el CCL. En tanto, la distancia con el oficial es de alrededor del 76%, mientras hace cuatro meses era de casi el doble.

Por eso, los ahorristas siguen de cerca la cotización minuto a minuto de dólar blue.

"El dólar oficial sube y yo creo que las tres cotizaciones alternativas, CCL, MEP y el paralelo hubieran bajado más si no se aplicara el 65% de impuestos a la compra del oficial", indica el analista financiero Christian Buteler en diálogo con iProfesional.

Comenta que "llevamos unos 45 días de pax cambiaria y eso viene muy bien", pero advierte que "no podemos hablar de la baja del dólar blue sin mencionar la suba que tuvo también". En este sentido, recuerda que, si bien el paralelo bajó de $195 a $155, hay que recordar que el 10 de diciembre de 2020 estaba en $69. "O sea que fue más lo que subió que lo que recortó", resume.

La brecha entre el dólar blue y el solidario cerró en 1% en enero

Un acomodamiento necesario del dólar blue

Por ese motivo, se podría decir que lo que estamos viendo es algo así como un movimiento de acomodamiento luego de un salto que el especialista define como "demasiado brusco". Se trata de un esa suba abrupta.

Es que, tal como lo señala Santiago Giraud, analista económico de Analytica, "si el blue valiera menos que el solidario, la demanda minorista para ahorro se canalizaría al mercado informal y, dado el bajo volumen que maneja ese mercado, haría subir el precio rápidamente".

Por otro lado, explica que, al mismo tiempo, mientras el Gobierno continúe interviniendo y mantenga controlado al MEP, la posibilidad de un alza en el precio del blue parece acotada en la medida que es posible arbitrar entre ambos mercados.

Dólar blue: Menos plata en manos de los ahorristas

Más allá de las explicaciones desde el punto de vista técnico-financiero, desde el campo de juego, Gustavo Quintana, de PR Cambio, apunta que otra de las razones para la baja del dólar paralelo es que, todavía, la demanda estacional de pesos iniciada en diciembre del año pasado se mantiene. Y, a esta situación se suma el hecho de que la crisis económica generada por el COVID, que agravó la delicada situación de la Argentina, ha reducido la capacidad de atesoramiento de la gente.

"Los ingresos han disminuido y falta trabajo", afirma el corredor. Esto se debe a que "se observa un bajo nivel de actividad en los días transcurridos de 2021", aunque, en parte, el parate tiene que ver también con que hay muchas personas de vacaciones en estos días.

Con 30 años de experiencia en el mercado, Francisco Di Cristófaro coincide con Quintana cuando señala "no hay plata para movilizar el dólar". "La economía está muy frenada, sólo se mueve el campo y lo justo y necesario de los demás sectores", dice.

Pero va más allá y asegura que, "hoy, el Gobierno está secando la plaza de pesos". ¿Cómo es esto? Sucede que, tal como lo indica Di Cristófaro, las Letras de Liquidez (LELIQ) y las del Banco Central (LEBAC) están siendo absorbidas por colocaciones de títulos, que solo pueden ser comprados por inversores institucionales. "Entonces, toda la masa de dinero producto de la emisión que se iba a volcar al mercado y que parecía que iba a generar una hiperinflación está yendo a títulos", detalla.

A esta medida, se suma el hecho de que la AFIP está cruzando información de quienes compraron dólares bolsa e hicieron el famoso rulo, que consistía en vender dólares en el mercado informal, comprar con ese dinero divisas en la bolsa y, con esa operación, se ganaba el 1% en moneda estadounidense.

"Con ese tipo de medidas, el gobierno está tratando de cortar esa operatoria, lo que podría incentivar al mercador paralelo, pero ¿quién tiene plata hoy para comprar blue? Hoy no hay dinero y, por esa razón, el dólar no se mueve", sostiene Di Cristófaro.

Lo que pase de ahora en más dependerá de cómo el Central neutralice la cantidad de circulante

Lo que viene con el dólar bue y el oficial

Bajo estas circunstancias, los expertos dicen que febrero, que suele ser un mes difícil, debería ser relativamente calmo. Un elemento que podría ayudar, también, a que así sea es que mucha gente va a regresar de las vacaciones y va a vender dólares para pagar los gastos.

El misterio está en saber qué va a pasar después del primer bimestre del año con el mercado ilegal del dólar. Según Quintana, su futuro depende de cómo el Central logre neutralizar la cantidad de circulante y el reflujo de pesos que probablemente se vea a partir de febrero. En igual sentido, Buteler prevé que "lo que suceda dependerá de lo que haga el Gobierno con el plan económico y monetario y de la cantidad de pesos que emita el Central".

Lo cierto es que, hoy, las cuevas no están funcionando porque no hay negocio, tal como lo indica Di Cristófaro. Esto se debe a que funcionan con la ley de oferta y demanda y en este momento no hay tracción. Además, en el mercado perciben que hay un fuerte clima de presión por parte del Gobierno sobre el mercado paralelo. Tácita, a través de algunos allanamientos que se han realizado y de la reciente suspensión de una casa de bolsa por operar el CCL, pero también de hecho, con presencia intervencionista en el mercado.

Al igual que casi todo en la economía argentina, lo que pueda pasar con el mercado ilegal de divisas es un gran misterio por el momento. Lo cierto es que, al momento, el dólar oficial está escalando al ritmo de la inflación. Todo hace prever que esto se mantendrá un tiempo, y, aunque hay opiniones divididas de si la moneda estadounidense está cara o barata, lo más probable es que el valor cercano a $150 sea un piso y que, de ahí, en algunos meses, se maneje hacia arriba.

Eso, claro está, siempre y cuando se mantenga el impuesto solidario, la economía se recupere y, con ella, la capacidad de ahorro.