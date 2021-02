En el cierre de la semana, el dólar blue opera estable: ¿qué sucede con las cotizaciones financieras y el oficial?

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $88,54, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA)

El dólar blue cotiza este viernes estable y se consigue a $149 en la punta vendedora, en cuevas del microcentro porteño.

Esto se da en un escenario ya relajado luego de los bruscos movimientos que tuvo la cotización del dólar blue durante los últimos días de diciembre.

En un contexto de "veranito financiero", los inversores también miran de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación cotiza a $150,01

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $146,57.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofrece a $149 en cuevas del microcentro porteño.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado.

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $88,54, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $93,93 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $154,98.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operaron en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $94,10

- Nación: $93,25

- Santander: $94

- Patagonia: $93,95

- Itaú: $93,90

El dólar blue, que se ubica en los $149, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.457 puntos básicos.

El dólar blue volvió a hundirse: ¿por qué sigue a la baja y cuándo podría despertarse?

El dólar blue perforó este jueves el piso de los $150 y se vendió a $149 en las cuevas del microcentro porteño. De esta manera, acumula un retroceso de 17 pesos en lo que va de 2021.

Con la baja de dos pesos que tuvo durante la jornada, la divisa operada en el mercado marginal volvió a perforar el piso psicológico de los $150 por primera vez en ocho semanas.

La última vez que había retrocedido a ese nivel fue el 17 de diciembre último. No obstante, los analistas ven esto como un fenómeno pasajero y ya hacen sus pronósticos sobre el precio que tendrá en los próximos meses.

La baja del dólar blue se produjo en un escenario en el que los dólares financieros también parecen haber encontrado un freno.

Tras subir fuerte desde el arranque del 2021, esta semana las divisas pactadas a través del mercado fueron desacelerando.

El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña, cayó a 148,34 y es el tipo de dólar más barato.

En tanto, el contado con liqui (CCL), la operación para sacar divisa del país, quedó en $152,16.

El movimiento a la baja de los dólares paralelos se contrapone con la suba lenta pero constante de los oficiales.

En el mercado mayorista, la divisa aumentó 0,1%, a $88,45, y acumula un alza del 5% en el año.

En tanto, el oficial minorista cerró a $93,86. Esto implica un "dólar ahorro" (con impuesto PAIS y Ganancias) a $154,87.

¿Cuánto durará el dólar blue barato?

En medio del fuerte cepo cambiario vigente, lo que implica una baja disponibilidad de divisas para los ahorristas, los analistas no dudan de que el blue no seguirá con precio bajo durante mucho tiempo.

Salvador Di Stefano, economista y consultor allegado al sector agroexportador afirma que a fin de febrero el blue va a tener "como mínimo el mismo valor que en diciembr,e que fue $170".

Y agrega: "Si copia la inflación o la devaluación del dólar oficial, debería estar en $183. Si copia la evolución de los dólares alternativos, en $187".

En cuanto al dólar oficial, el experto afirma que en los próximos meses podría estar "planchado" y explica por qué: "El Gobierno busca cobrar el impuesto a la riqueza en marzo, para planchar al dólar. En abril, mayo, junio y julio ingresan dólares de la cosecha, y con muy poco llegan a las elecciones. Habrá que ver cómo evoluciona la pandemia, y el gasto, pero la idea es planchar al dólar oficial". Sin embargo, advierte que "lo que no se puede detener es la suba del dólar blue y la inflación".

"El dólar blue está apachuchado por la caída de actividad y la falta de efectivo", afirma Di Stefano.

Y anticipa que "en breve la demanda de pesos comenzará a caer, el Gobierno tendrá que financiar el déficit con emisión y esto traerá consigo más pesos en el mercado, que irán contra el dólar blue".

De hecho, Di Stefano tampoco es optimista acerca del rumbo que seguirán las cotizaciones de todos los tipos de dólar en la Argentina y afirma que "la devaluación está cantada".

"En el Banco Central no hay dólares genuinos, la inflación no para de subir, y el mejor resguardo de valor es la moneda americana. El Gobierno no puede financiar el gasto público en forma genuina, de cada $ 100 que gasta recauda $ 73,5, así la devaluación del peso está cantada, si no es hoy, será más adelante, solo es cuestión de sentarse y esperar", dispara.

Por su parte, en analista financiero Christian Buteler, afirma: "El dólar oficial sube y yo creo que las tres cotizaciones alternativas, CCL, MEP y el paralelo hubieran bajado más si no se aplicara el 65% de impuestos a la compra del oficial".

Comenta que "llevamos unos 45 días de pax cambiaria y eso viene muy bien", pero advierte que "no podemos hablar de la baja del dólar blue sin mencionar la suba que tuvo también". En este sentido, recuerda que, si bien el paralelo bajó de $195 a $155, hay que recordar que el 10 de diciembre de 2020 estaba en $69. "O sea que fue más lo que subió que lo que recortó", resume.

Dólar: para Di Stefano, en el BCRA "no hay dólares genuinos" y por eso "la devaluación está cantada".

El dólar blue, deprimido

El diagnóstico de una calma del blue debido a la parálisis económica genera consenso entre los economistas.

Gustavo Quintana, de PR Cambio, apunta que otra de las razones para la baja del dólar paralelo es que, todavía, la demanda estacional de pesos iniciada en diciembre del año pasado se mantiene. Y, a esta situación se suma el hecho de que la crisis económica generada por el COVID, que agravó la delicada situación de la Argentina, ha reducido la capacidad de atesoramiento de la gente.

"Los ingresos han disminuido y falta trabajo", afirma el corredor. Esto se debe a que "se observa un bajo nivel de actividad en los días transcurridos de 2021", aunque, en parte, el parate tiene que ver también con que hay muchas personas de vacaciones en estos días.

Con 30 años de experiencia en el mercado, Francisco Di Cristófaro coincide con Quintana cuando señala "no hay plata para movilizar el dólar". "La economía está muy frenada, sólo se mueve el campo y lo justo y necesario de los demás sectores", dice.

Pero va más allá y asegura que, "hoy, el Gobierno está secando la plaza de pesos". ¿Cómo es esto? Sucede que, tal como lo indica Di Cristófaro, las Letras de Liquidez (LELIQ) y las del Banco Central (LEBAC) están siendo absorbidas por colocaciones de títulos, que solo pueden ser comprados por inversores institucionales. "Entonces, toda la masa de dinero producto de la emisión que se iba a volcar al mercado y que parecía que iba a generar una hiperinflación está yendo a títulos", detalla.

A esta medida, se suma el hecho de que la AFIP está cruzando información de quienes compraron dólares bolsa e hicieron el famoso rulo, que consistía en vender dólares en el mercado informal, comprar con ese dinero divisas en la bolsa y, con esa operación, se ganaba el 1% en moneda estadounidense.

"Con ese tipo de medidas, el gobierno está tratando de cortar esa operatoria, lo que podría incentivar al mercador paralelo, pero ¿quién tiene plata hoy para comprar blue? Hoy no hay dinero y, por esa razón, el dólar no se mueve", sostiene Di Cristófaro.

¿Cuánto valdrá el dólar blue en los próximos meses?

Si el "descanso" del blue está condenado a terminar, ¿cuál será la cotización que alcanzará?

A todas luces, un factor decisivo para la estabilidad política y económica será que la brecha con el oficial se mantenga estable y no se reviva un escenario de vértigo como el de octubre de 2020 (cuando el billete paralelo se disparó hasta los $195).

"El Gobierno tendría un gran logro si a fin de año el dólar blue está debajo de los $300", sentencia Di Stefano.

"Las dificultades del año 2021 son enormes, tendremos alta inflación, crecimiento amarrete y alto déficit fiscal. El Tesoro se financia con emisión monetaria y eso afectará la cotización del dólar", justifica el economista.

Di Stefano establece un valor "piso" para el blue de $260 para diciembre de 2021 y un valor moderado ("logro para el Gobierno") de $300. Sin embargo, sugiere que el precio puede ir mucho más allá.

"En diciembre de 2019 la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue era del 31,1% y para diciembre del año 2020 la brecha se ubicaba en 102,0%. En este escenario, sería un milagro que la brecha siga en torno del 102%, y todo hace prever que podría ubicarse en niveles por encima de dicho valor", analiza.

En todo caso, un blue entre $260 y $300 será bastante más caro que el precio que el Gobierno quiere para el dólar ahorro oficial, que sería de unos $185 según lo previsto en el Presupuesto 2021. Pero que podría rondar los $220, si acompaña a la inflación prevista por consultoras privadas.

Dólar blue a $300 para fin de año, uno de los primeros pronósticos sobre el precio del paralelo en este 2021.

¿Qué pasará con el dólar blue en febrero?

Bajo estas circunstancias, los expertos dicen que febrero, que suele ser un mes difícil, debería ser relativamente calmo. Un elemento que podría ayudar, también, a que así sea es que mucha gente va a regresar de las vacaciones y va a vender dólares para pagar los gastos.

El misterio está en saber qué va a pasar después del primer bimestre del año con el mercado ilegal del dólar. Según Quintana, su futuro depende de cómo el Central logre neutralizar la cantidad de circulante y el reflujo de pesos que probablemente se vea a partir de febrero. En igual sentido, Buteler prevé que "lo que suceda dependerá de lo que haga el Gobierno con el plan económico y monetario y de la cantidad de pesos que emita el Central".

Lo cierto es que, hoy, las cuevas no están funcionando porque no hay negocio, tal como lo indica Di Cristófaro. Esto se debe a que funcionan con la ley de oferta y demanda y en este momento no hay tracción. Además, en el mercado perciben que hay un fuerte clima de presión por parte del Gobierno sobre el mercado paralelo. Tácita, a través de algunos allanamientos que se han realizado y de la reciente suspensión de una casa de bolsa por operar el CCL, pero también de hecho, con presencia intervencionista en el mercado.

Al igual que casi todo en la economía argentina, lo que pueda pasar con el mercado ilegal de divisas es un gran misterio por el momento. Lo cierto es que, al momento, el dólar oficial está escalando al ritmo de la inflación. Todo hace prever que esto se mantendrá un tiempo, y, aunque hay opiniones divididas de si la moneda estadounidense está cara o barata, lo más probable es que el valor cercano a $150 sea un piso y que, de ahí, en algunos meses, se maneje hacia arriba.