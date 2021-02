El dólar blue se hundió hasta los $143: ¿a cuánto cotizaron el oficial y los financieros?

El dólar paralelo retrocedió dos pesos en las cuevas del microcentro porteño, mientras que el dólar ahorro siguió subiendo. Perspectivas

El dólar blue cotizó este jueves 24 de febrero a $143 en la punta vendedora, en cuevas del microcentro porteño.

En tanto, los inversores también miraron de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación cotizó a $146,83.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $143,31.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofreció a $143 en cuevas del microcentro porteño.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró la rueda a $89,75, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $95,07 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vendió alrededor de los $156,86.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operaron en la City, estas fueron las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $95,35

- Nación: $94,50

- Santander: $95

- Patagonia: $95,30

- Macro: $95

- Itaú: $95,20

El dólar blue, que se vendió a $143, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.504 puntos básicos.

Dólar blue: ¿puede seguir bajando?

El dólar blue bajó a $145, con lo que toca valores mínimos que no se veían desde el mes de septiembre pasado. En un mercado acostumbrado a las convulsiones cambiarias, el "veranito financiero" genera extrañeza y muchas dudas a futuro: ¿hasta qué valor seguirá bajando el dólar extraoficial? ¿cuándo se desperatará?

El hecho es que, en lo que va del año, el blue retrocedió $22 y acumula una baja de $50 en relación a los $195 que tocó en la afiebrada jornada del 23 de octubre.

Pero hay algo que en los argentinos de a pie genera más sorpresa que la mera relajación del blue: lo que más llama la atención es que el dólar ahorro oficial sea hoy más caro, una situación inversa a la que se vio durante todo 2020. Hoy, el dólar al que pueden acceder los ahorristas mediante el home banking cotiza a 156,70, por lo que ya se ubica a casi $12 por encima del blue.

Entre los analistas hay consenso acerca de que la divisa extraoficial se encuentra cerca de su valor piso y que volverá a la suba.

"Cuando se termine el dinero del Impuesto a la Riqueza y la economía no genere los pesos genuinos necesarios para financiar el gasto, volveremos a ver una suba de los dólares alternativos", advierte Salvador Di Stefano, economista y consultor ligado al ámbito agroexportador.

Actualmente, el mercado del dólar MEP recibe un flujo de ventas que, señala Federico Furiase, de Eco Go, provienen de individuos que buscan hacerse de fondos para enfrentar el pago del Impuesto a la Riqueza. Según el especialista, este fenómeno que ayuda a aplicar el valor del paralelo, puede extenderse durante un mes más.

Por su parte, Matías Rajnerman, de Ecolatina, evalúa que el blue no puede seguir en caída por la simple razón de que los precios de la economía (la inflación) se mantienen en ascenso constante. Así, según el experto, "no hay margen", para una mayor baja del blue.

"En la Argentina no hay margen para que siga bajando el dólar blue, porque la inflación nunca está quieta. Pero también porque todos los factores que influyeron en la baja fueron coyunturales, no estructurales. No es que la economía argentina mejoró sus expectativas o mejoró su confianza", dijo el experto.

El auge del dólar MEP, legal y más barato, afectó la demanda del blue.

Para los especialistas en el mercado cambiario resulta difícil predecir cuándo va a volver a subir el blue porque, según señala a iProfesional Sebastián Maril, director de Research For Traders, en la Argentina el precio se mueve por dos motivos: "El primero son las presiones del mercado a favor y en contra, es decir, noticias buenas o malas (negociación con el FMI, la reestructuración de la deuda, el comportamiento económico, la evolución del plan de vacunación, etcétera). Todo eso hace que el dólar se mueva solo".

Y, por el otro lado, menciona la intervención que el Gobierno pueda hacer. "En este caso, teniendo en cuenta que el blue es un mercado muy pequeño que se puede alterar rápidamente con una intervención a favor de amigos del Gobierno o en contra de gente del mercado. Puede cambiar muy rápido", advierte.

Sin embargo, teniendo en cuenta estos factores y con un poco de conocimiento de la dinámica que maneja los hilos del mercado cambiario, se pueden trazar algunas tendencias.

Marzo, ¿mes clave para el blue?

Marill, prevé que, hasta que no haya un panorama más certero de lo que va a pasar con la economía argentina, el dólar va a estar mantenido como hasta ahora de forma artificial.

Sin embargo, no descarta que en marzo se pueda ver algún cambio porque se terminan las vacaciones, empiezan las clases y la gente puede empezar a comprar más dólares para atesorar, viendo cómo el acuerdo con el FMI se posterga.

Si bien reconoce que esto puede verse contrarrestado por el hecho de que "el Gobierno tiene reservas para mantenerlo bajo con intervención", a futuro observa que el dólar indefectiblemente va a subir. Y, como "es un termómetro del humor de la gente", se espera el clásico efecto: los ahorristas, apenas vean que empieza a subir, empiezan a comprar.

Uno de los elementos que mantienen a la baja el blue es el alto nivel de dolarización de ahorros registrado en los últimos tres años.

El analista financiero Christian Buteler agrega que "el blue mucho más para bajar no tiene".

"Estamos dentro de los parámetros de lo que puede ser considerado un piso en las condiciones actuales", afirma Buteler. En ese sentido, predice que, si las condiciones actuales se mantienen, con una inflación elevada, el dólar tendrá una tendencia alcista.

Como contrapartida, Sergio Morales, autor de la cuenta de Instagram @guiaparainvertir, considera como "probable que los precios de los diferentes tipos de cambio se encuentren estables durante el primer trimestre y principios del segundo". Es decir, no prevé sobresaltos cambiarios hasta pasado el mes de abril.

Sostiene que esto se puede mantener así debido a que el BCRA está comprando dólares por exportaciones y repatriación del impuesto a la riqueza y vendiéndolos en Contado con Liquidación (CCL) para hacerse de pesos y obteniendo una mejor cotización. Así, evita recurrir a una mayor emisión monetaria. Agrega que, "a esta estrategia, se suma el comienzo de la liquidación de cosecha gruesa, lo que aporta divisas a las reservas" y anticipa que, como se trata de un año electoral, el Gobierno va a hacer un esfuerzo para mantener el dólar controlado.

Según analistas, los argentinos pronto volverán a buscar dólares para atesorar. Esto puede impulsar al blue.

¿Por qué sigue bajando el blue?

En el mercado detectan 5 motivos principales que explican la caída del paralelo a lo largo de estos dos primeros meses del 2021:

1. Dólar blue y el efecto "falta de liquidez"

debido al freno en la economía por arrastre del COVID-19 la gente no tiene resto para destinar al ahorro, sumado a que hay muchas personas de vacaciones, la mayoría, dentro del país, por lo que no hay tanta compra de dólar blue para viajar al exterior.

2. Dólar blue y el factor estacional

algunos sostienen que todavía continúa la demanda estacional de pesos iniciada en diciembre del año pasado porque, aún pese a que la economía se está recuperando, las empresas no están vendiendo su mercadería al ritmo que les gustaría. A esto se suma el hecho de que, tal como lo señala el analista financiero Cristian Buteler, "los argentinos vienen comprando dólares desde 2018", por lo que no suena ilógico que se haya tranquilizado el apetito por la divisa.

3. Dólar blue y la menor emisión

El BCRA viene reduciendo la emisión mes a mes y está recibiendo dólares por liquidación de exportaciones y por repatriación para el pago del impuesto a la riqueza a precio oficial, los vende Contado con Liquidación (CCL) y, así, obtiene una mejor cotización. Así absorbe pesos y presiona a la baja el precio de los dólares financieros. Y, a la vez, las Letras de Liquidez (LELIQ) y las del Banco Central (LEBAC) están siendo absorbidas por colocaciones de títulos que solo pueden comprar inversores institucionales.

4. Dólar blue y la intervención de otros mercados

El Gobierno busca incentivar otro tipo de inversiones, como los dólares financieros con medidas como la reducción del parking para compra de dólar MEP. Además, en el mercado perciben que hay un fuerte clima de control por parte del Gobierno sobre el mercado paralelo.

5. Dólar blue y el efecto "expectativas"

Los anuncios recientes del ministro Martín Guzmán anticiparon una tendencia más conservadora en la devaluación del peso respecto de la inflación y eso tuvo un efecto desdolarizador en algunos casos.