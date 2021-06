Didi reveló pérdida por u$s1.600 millones en 2020 y planea salir a la bolsa en EE.UU.

Una de las mayores inversiones en la cartera de SoftBank Group Corp acelera su plan de cotización después de que su negocio se recuperara tras la pandemia

La empresa china de transporte compartido Didi reveló una pérdida neta de u$s1.600 millones para 2020 a medida que sigue adelante con sus planes de realizar una oferta pública inicial en Estados Unidos.

En su primera presentación pública de la OPI, la empresa indicó que el tamaño de la oferta era de u$s100 millones, un monto que probablemente cambiará. Se presentó bajo el nombre de Xiaoju Kuaizhi Inc. y Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. figuran como asesores.

Didi, una de las mayores inversiones en la cartera de SoftBank Group Corp., ha estado acelerando su plan de cotización después de que su negocio se recuperara tras la pandemia. La compañía ha estado considerando buscar una valoración de hasta entre u$s70.000 millones y u$s100.000 millones en la OPI, informó Bloomberg News en abril.

La salida a bolsa supondría un cambio notable para una empresa que se enfrentó primero a los reguladores y luego al covid-19. Espera aprovechar el mismo entusiasmo de los inversionistas que ha impulsado este año los debut tecnológicos, desde el servicio de vídeo chino Kuaishou Technology hasta el pionero del comercio electrónico sudcoreano Coupang Inc.

La compañía planea cotizar bajo el símbolo DIDI, según la presentación del jueves, aunque no especificó en qué bolsa.

Didi fue fundada en 2012 por Cheng Wei, un antiguo empleado de Alibaba Group Holding Ltd. Se enfrentó a Uber Technologies Inc. en China durante años hasta que la empresa estadounidense se retiró en 2016, vendiendo su operación en el país a su rival local.

La empresa busca capital para expandirse en el comercio en línea y financiar una importante incursión en Europa. Didi, que sigue siendo la empresa dominante en China, también quiere aprovechar ese liderazgo para expandirse en ámbitos adyacentes, desde la conducción autónoma hasta los vehículos eléctricos.

En Argentina

DiDi Argentina es la versión local de la aplicación de movilidad ciudadana nacida en China, que gestiona unos 60 millones de viajes por día a nivel global.

Ofrece movilidad a más de 550 millones de usuarios en 13 países, donde tiene más de 31 millones de socios conductores que la utilizan para generar ingresos a partir de sus vehículos.

La app de movilidad promete conectar a los usuarios con autos particulares y taxis de forma segura para realizar viajes urbanos.

El objetivo de la misma, según figura en la página web de Didi Argentina para conductores, es "construir un ecosistema de transporte que sea más abierto, sustentable, colaborativo y eficiente."

DiDi funciona actualmente en China, Japón, Australia, Rusia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Brasil. Está, sin embargo, a punto de expandirse a nuevos e interesantes mercados, por lo que si la descargás la podrás usar en muchos destinos en los que te encuentres.

La plataforma cuenta con sistemas de monitoreo y análisis en tiempo real del comportamiento de las calles de las ciudades donde opera.

DiDi fue fundada en China en 2012 (anticipando el éxito de Uber, que nació unos tres años antes). Su diferencial fue que desde el principio operó mediante vínculos con taxistas.

Sus principales inversionistas son nada menos que el banco digital SoftBank, la compañía de tecnología Apple, el gigante chino del comercio electrónico Alibaba y el conglomerado tecnológico oriental, Tencent.

"La experiencia en Chile, donde el servicio se lanzó en julio de 2019, llevó a que hoy tengamos más de 120.000 taxistas y conductores que manejan con la plataforma para 2,2 millones de usuarios", dijo a iProfesional antes del lanzamiento del servicio Felipe Contreras, director de Comunicaciones Corporativas de DiDi Argentina.

En la Argentina desembarcó a mediados de noviembre de 2020. Según reportes publicados en medios en aquel entonces, DiDi Argentina había conseguido unos 15.000 inscriptos para brindar servicios DiDi Taxi y DiDi Express.

DiDi Argentina comenzó brindando servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Plata y Gran Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires, las primeras localidades en las que se habían inscripto conductores eran Berisso, Ensenada, Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.

Para muchas personas, Uber es la aplicación de movilidad personal más importante del mundo, ya que fue siempre la pionera, la más reconocida y utilizada en todo el mundo. Además en este caso, la primera de su tipo en llegar a la Argentina. Pero con 60 millones de viajes por día, su rival chino afirma que el título le corresponde.

DiDi fue fundada en el 2012 por Cheng Wei, un ex gerente de ventas de Alibaba, comenzó operando como un servicio para reservar taxis ya que hasta 2016 los autos privados no podían ofrecer el transporte de pasajeros en China.

Aunque inicialmente se llamaba DiDi Dache, en 2015 se unió a la otra plataforma de transporte más grande del gigante asiático, Kuadi Dache para crear DiDi Kuaidi, que después se convirtió en DiDi Chuxing.

Esta unión permitió a la nueva plataforma acceder a más de 95% del mercado chino y competir con Uber, que había entrado en el país en 2014.

En 2016, la empresa china adquirió por 7.000 millones de dólares la filial de su rival estadounidense en China, creando una empresa valorada en ese entonces en 35.000 millones de dólare.

La expansión en Latinoamérica comenzó de hecho en otras latitudes y no con DiDi Argentina. DiDi Chuxing ya opera desde 2018 en Brasil –donde se inició adquiriendo a su rival local, 99- y México. A día de hoy, la compañía china está presente en 32 ciudades en México, lo que les permite llegar a más de la mitad de población del país. Luego concretó el lanzamiento de sus servicios en Chile y Colombia.

DiDi Argentina inició operaciones recién en noviembre de 2020 si bien los conductores tuvieron chance de inscribirse para operar con la aplicación desde octubre de ese año.

A principios de 2021 la aplicación desembarcó también en Ecuador.

¿Por qué vino DiDi a Latinoamérica? Porque para las aplicaciones de transporte, como DiDi Argentina, el continente es una región con gran potencial por el nivel de crecimiento de la Internet Móvil

Más importante aún, América Latina es en la actualidad el área de más rápido crecimiento para su rival, Uber.