El dólar blue opera estable tras dos días de subas: ¿qué sucede con el resto de las cotizaciones?

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $95,35, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA)

El dólar blue cotiza este jueves estable $163 para la punta vendedora en las cuevas de la City porteña.

En este contexto, los inversores miran con atención la evolución de las cotizaciones bursátiles del dólar.

Por caso, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $160,65.

En tanto, el dólar contado con liquidación cotiza a $166,35.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofrece a $163 en cuevas del microcentro porteño.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado

Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $95,35, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $100,70 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $166,15.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

ICBC: $101

Nación: $100,25

Santander: $100,50

Supervielle: $101

Itaú: $100,70

Ciudad: $100,25

El dólar blue, que se vende a $163, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 1.474 puntos básicos.

Dólar versión segundo semestre: el precio que ahora proyectan más de 40 economistas

Los efectos de la pandemia no se disipan de la economía doméstica, con los agravantes que tiene el registro constante de una elevada inflación, un dólar "anclado" y tarifas frenadas con fines electoralistas.

Este combo de sucesos influye en las nuevas proyecciones para fin de año de los más de 40 analistas locales e internacionales, relevados en el informe mundial de junio de FocusEconomics, para las principales variables argentinas.

La tendencia que se viene repitiendo en los últimos meses, es el pronóstico de los economistas acerca de que el Gobierno logrará contener al dólar unos meses más, mientras que los precios seguirán al alza y que se producirá un crecimiento de la actividad sólo por efecto rebote, tras un 2020 donde varios sectores estuvieron prácticamente sin funcionar.

En resumidas cuentas, los expertos están reflejando la incertidumbre que existe en Argentina, tanto desde lo político como en lo económico.

Y más allá que se destaca que en el primer trimestre hubo cierta recuperación de la economía, los datos y escenario registrados desde abril hasta ahora "han empeorado".

"La economía debería recuperar en 2021 algunas de las pérdidas del año pasado, por el levantamiento gradual de las restricciones en el país y en el extranjero. La recuperación, no obstante, se verá limitada por una inflación galopante, los controles de capital y una elevada incertidumbre política", advierte el informe.

Además de eso, destaca que "las renegociaciones con el FMI por la deuda engorrosa y los riesgos relacionados con una pandemia nublan las perspectivas".

En definitiva, los analistas relevados por FocusEconomics indican en consenso que la economía crecería 6,1% en 2021, es decir, la misma cifra consignada en el informe del mes pasado (mayo).

En cuanto a la inflación, que es una de las variables que más preocupa a los argentinos, para los expertos "debería acelerarse hacia adelante, avivado por el financiamiento monetario del déficit fiscal, a través de un expansión sostenida de la base monetaria".

En resumen, los panelistas de FocusEconomic, en junio llegan a un consenso de inflación para todo 2021 de 48,4%, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto a la cifra del relevamiento previo.El precio del dólar genera atención de los argentinos en la previa electoral. Por ahora, los economistas no proyectan un gran salto.

El blue, cerca del récord de 2021: estos 5 factores lo impulsaron

Después de haber subido $1 a $158 el viernes pasado y llegado a $160, este miércoles el blue escaló $3 en una sola jornada y se ubicó en $163, acercándose al precio récord del 2021, que fue de $165 en enero.

Aunque no superó los $165,4 por billete que cotiza el dólar solidario y los $164,8 del "contado con liqui", sí dejó de nuevo al dólar MEP como el más barato (que cerró ayer en $159,56). Pero, lo más importante, es que encendió una señal de alerta en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta la calma reinante en el último tiempo en el mercado paralelo.

La gran intriga hoy es qué lo pudo haber hecho saltar y cómo seguirán las condiciones para ese mercado hacia adelante.

Tal como señala a iProfesional desde PR Operadores de Cambio Gustavo Quintana, "no hay una sola causa que justifique esos movimientos, sino que son siempre fenómenos multicausales".

En este contexto, diversos economistas detallaron a iProfesional los cinco elementos principales que funcionaron como detonantes de este comportamiento:

Hay una mayor liquidez de pesos en el mercado y eso hace que muchos de esos billetes vayan a comprar blue.

1. Expectativa de aumento de demanda

"El salto está relacionado con una expectativa de aumento de la demanda a raíz del incremento de dinero en la calle que se empieza a ver por la devolución de Ganancias, la exención de ese impuesto que comenzará a aplicarse este mes y el próximo pago del aguinaldo", menciona Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra como uno de los motivos que explican la escalada.

Respecto de este punto, Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, agrega que la cantidad de dinero disponible en la calle se está acelerando.

"El Gobierno venía manteniendo quieta la emisión monetaria hasta abril, pero en mayo comenzó a crecer. Esto se ve reflejado en el índice M2, que aumentó un 5% en 30 días", informa.

Y, por último, directamente relacionado con esto, Tiscornia suma "las tasas de interés están quietas y permanecen en un nivel bajo, motivo por el cual, al estar el dólar también en un precio bajo, comprar divisas empieza a ser tentador".

Mientras sube la demanda de dólar blue, se reduce la oferta y eso lleva a una suba de precio.

2. Se ve una menor oferta

"El blue es una cotización que suele reaccionar rápido a cualquier movimiento porque es un mercado muy chico", explica Sigaut Gravina.

Así, menciona que, en relación directa con la mayor demanda de blue, se da en paralelo una menor oferta de divisas en ese mercado, muy relacionada a un mayor apetito dolarizador que el que se venía registrando hasta ahora.

"Eso, en un mercado que se rige por la relación directa entre esas dos variables, como es esa plaza, genera una tendencia a la suba", asegura.

En igual sentido, Quintana señala que el movimiento brusco, "seguramente, tiene que ver con una menor oferta de dólares, que está íntimamente relacionada a un cambio de expectativas que alienta dolarizar portafolios de inversión".

El Banco Central tiene poder de fuego, pero interviene en el mercado ilegal del dólar, sólo en los financieros que lo arbitran.

3. Un mercado que no se puede intervenir

Asimismo, Quintana indica que algunas voces del mercado indican que se observa una desaparición momentánea de las "manos amigas" que siempre supieron aparecer para frenar los movimientos alcistas.

Esto se debe a que, según advierte Sigaut Gravina, el blue "es un mercado difícil de controlar para el BCRA, que no puede ir a vender dólares en las cuevas". Dicho esto, afirma que no espera que el Central tenga un plan más allá de lo que viene haciendo respecto del dólar para los próximos meses, que es intervenir los dólares financieros para mantenerlos acotados y lograr pisar la brecha para que continúe relativamente estable.

A este elemento, Tiscornia suma el hecho de que el regulador monetario esté empezando a comprar menos dólares en junio, sobre todo, en comparación con la gran cantidad que acumuló en mayo (por arriba de los u$s2.000 millones).

Si bien asegura que "el Banco Central tiene poder de fuego aún" menciona que está incrementando en menor medida las reservas este mes y anticipa que esto se profundizará hacia julio y agosto, que son meses en los que suele caer el flujo de la cosecha de soja, que es el gran impulsor del crecimiento de reservas hoy en día.

El blue llevaba mucho tiempo siendo el dólar más barato del mercado y parece que se reacomodó.

4. Un reacomodamiento

Otro punto a tener en cuenta que trae a colación Tiscornia es que el blue se llevaba ya varios meses en un nivel muy deprimido de precio, por debajo de todas las otras cotizaciones (solidario, CCL y MEP), por lo que considera que este movimiento puede ser interpretado como un reacomodamiento.

"Creo que un paralelo a $163 es más razonable que uno a $143, como llegó a estar hace algún tiempo. Creo, igualmente, que el Gobierno trata de acotar los movimientos del oficial, de los financieros y del blue y vamos a ingresar a una etapa de mayor volatilidad, pero este nivel de precio no me parece preocupante", asegura Tiscornia.

En coincidencia con esa postura, el economista Jorge Neyro observa que "el blue a $163 está $1,5 debajo del CCL y $2 arriba del MEP, por lo que no parece estar muy desarbitrado". Considera que esta suba lo que hace es poner un poco de orden la situación que se venía dando hasta ahora en la que el azul era el dólar más barato del mercado.

"Este salto lo hace es converger en un precio más cercano a los otros dólares y me parece lógico porque, de tanto en tanto, las cotizaciones se van arbitrando entre sí", opina. Así, advierte que, si en algún momento el precio del ilegal llegara a superar los $170 sí se podría hablar de un recalentamiento fuerte que requeriría la intervención de "manos amigas" del Gobierno, pero asegura que "en tanto no suceda eso, no se trata de un movimiento muy disruptivo".

Las elecciones, el clima político complejo y la negociación con el FMI generan incertidumbre.

5. La cercanía de las elecciones y la incertidumbre por el FMI

Por último, la variable política mete la cola también en el mercado del blue. "A todos los elementos mencionados, se suma a que están cercanas las elecciones primarias, lo que aumenta la incertidumbre y la consecuente tendencia a refugiarse en el dólar", informa Sigaut Gravina.

Además, Tiscornia menciona como otro punto a tener en cuenta el tema de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de Paris, que "si bien no tiene mucha incidencia en la realidad cotidiana de las persona, sí genera incertidumbre en el ambiente financiero".

Y señala que estas circunstancias se dan en un escenario político complejo, en el que las tensiones están a flor de piel en el oficialismo y en la oposición. "Todo esto hace que el blue, que es muy volátil, reaccione en algunos momentos", indica.

Si bien opina que "el Gobierno trata de acotar los movimientos del oficial, de los financieros y del blue", no descarta que Argentina ingrese en la segunda mitad del año en una etapa de mayor volatilidad cambiaria, que requerirá mayor control y seguimiento por parte de la autoridad regulatoria.

Guzmán apuntará a seguir manteniendo la brecha cambiaria tranquila.

Lo que se viene para el blue

Pese a todos estos elementos que describen los expertos, Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica, advierte que a pesar del salto que tuvo, no se puede pasar por alto que el blue se sigue encontrando por debajo de la cotización del Contado Con Liquidación (CCL). "Pueden existir factores diarios que impulsen su precio estos días, pero no hay razones para esperar un salto", anticipa.

De este modo, detalla que el Central sigue atrasando el tipo de cambio oficial (cabe recordar que apenas se depreció 0,6% durante la primera quincena) y, a la par, sigue recomponiendo las reservas internacionales y manteniendo su poder de fuego para intervenir en el CCL.

Por estos motivos, considera que "un aumento importante en el blue por encima de la cotización del dólar financiero no puede sostenerse mucho tiempo porque gran parte de su demanda se iría hacia ese otro mercado".