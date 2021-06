Melconian: hacerle un pago parcial al Club de París es como "tirarle margaritas a los chanchos"

El economista también aseguró que el acuerdo con el FMI es el más fácil de lograr y criticó con dureza el acuerdo que restringe la exportación de carne

El economista Carlos Melconian se refirió al anuncio realizado por el Gobierno sobre el trato con el Club de París con un pago de u$s430 millones, de los u$s2.500 millones que debe el país.

"En la negociación con el Club de París tampoco hay rumbo. Primero no pago y después pago algo a cuenta faltando 24 horas. Pagar así es tirar margaritas a los chanchos. Sin saber lo que hacés en marco con el FMI", señaló este miércoles en declaraciones a Radio La Red.

"No sabemos si esto gatilla intereses estrafalarios a discutir a futuro. Esos u$s430 millones deben haber salido de alguna cuenta que andá a saber. Ladran, ladran, ladran y después van y pagan sin ton ni son", agregó el economista.

Melconian: "Primero no pago y después pago algo a cuenta faltando 24 horas. Pagar así es tirar margaritas a los chanchos"

Acuerdo con el FMI

Sobre la necesidad de cerrar un acuerdo con el FMI, Melconian aseguró que es el acuerdo "más fácil" de la historia. "Primero, vos debés un montón y eso es un problema para los dos. Segundo, te ganaste el prode y el loto en el 2021 porque te hicieron un regalo. En septiembre y en diciembre hay que pagarle al Fondo y te hacen un regalo para que se los devuelvas. Y el bloque de Senadores ladra y no muerde. Después van y pagan", señaló.

"Dicen no pago, no pago y a las 12 menos un minuto garpan. Es margaritas a los chanchos. El Fondo no sabe qué hacer con la Argentina, por sus antecedentes, y con el monto. El tema ya pasó al Tesoro de los Estados Unidos. Y si después se mete la Secretaría de Estado salta China, Rusia y la geopolítica. Pero por ahora salió del Fondo y está encapsulado en el Tesoro. Tienen que evaluar qué es menos costoso. Si la Argentina cae en default versus algo que se va a hacer a los ponchazos en 2022 y 2023. Algunas reformas que no van a excitar a nadie y ver si podes llevarlo hasta 2023, que hay elecciones de nuevo, y ver qué pasa", resumió el ex director del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando dicen hasta marzo, es entre noviembre y marzo. Y en marzo tenés que pagar 4.000 palos verdes impagables. Si tenés un acuerdo a las piñas, soft, lo quiero para no irme a la banquina. Va a ser eso y el Fondo tiene que mantener las formas de que no puede venir un país e imponerte cosas porque maneja a 180 países, porque los pedidos no son unilaterales; si querés lograr algo, vas a chamuyarle en privado, no vas a las Naciones Unidas. Todo eso es show", agregó Melconian.

El economista también se refirió al papel y al lugar que debe ocupar jugar un presidente en este contexto, con duras críticas a Alberto Fernández. "Siempre el estadista debe tener un en su cabeza los próximos 20 años, la calidad de vida de la gente, los nietos de los nietos, cómo querés pasar a la historia. Ese es el formato por el cual tomás las decisiones. Pero si vos caíste de pedo ahí, de un día para el otro, y te caga a pedos uno de la provincia de Buenos Aires. Cuando una persona llega a presidente, me parece que lo pensó 30 o 40 años de su vida, se imagina lo que quiere para su gente y lo lleva muy adentro", señaló.

"Néstor (Kirchner) le dió al FMI 10 lucas y se lo sacó de encima porque tenía a (Hugo) Chávez y tenía reservas. Ahora son 50 lucas", añadió en diálogo con Luis Novaresio. Y luego se preguntó para qué sirvió el acuerdo con los bonistas.

"Estamos mal y vamos mal", resumió Melconian, recordando la vieja frase del ex presidente Carlos Menem ("estamos mal pero vamos bien"). "Hay falta de horizonte, como en las últimas dos administraciones de la Argentina, hay un enorme riesgo de entrar en el último año o año y pico del Gobierno que empiezan a durar", opinó.

Sobre el acuerdo para la exportación de carne, el economista señaló que no sirve para nada

Acuerdo para la exportación de carne

Sobre el acuerdo para la exportación de carne, el economista señaló que no sirve para nada. "Argentina exporta algo que se llama la ‘vaca china’ que es una vaca espantosa, flaca y dura, que se usa para guisos. Cerrar la exportación no arregla el problema. Los aumentos de precios se dan por otras cuestiones. No es que parás la exportación y lo que sobra de la vaca china, que es el 70% de la exportación, baja los precios. No tiene nada que ver. Lo que es realmente rico, bueno, a buen precio y se exporta es la Cuota Hilton y a Israel, es lo menor y se sigue exportando. Es hacerte trampa al solitario, es un show no tiene nada que ver", concluyó