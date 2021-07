Por cambio de normativa del Central, los bancos ya le prestaron $51.000 millones a Martín Guzmán

Desde que pueden comprar títulos en pesos que emite el Tesoro, las entidades tibiamente se volcaron a esos instrumentos. Cómo afecta a la base monetaria

El BCRA modificó parcialmente el esquema de integración delefectivo mínimo del tramo de depósitos a plazo fijo de los bancos y eso le permitió al Tesoro obtener financiamiento extra. Este cambio en la normativa implica que el BCRA financiaría directamente menos al Tesoro, siendo reemplazado por los bancos. Y de una u otra forma implica un aumento en la base monetaria. Según Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx, desde el cambio en la normativa, los bancos canjearon Leliqs por $51.000 millones. "Como resultado de ello y de la cancelación de pases, la base monetaria se expandió $71.000 millones en el período", avisa.

El resto de los factores de explicación de la base incluye contracción por venta de dólares del Tesoro al BCRA y expansión por otros conceptos, principalmente por el pago de intereses de Leliqs y Pases. Sin embargo, en términos de expansión de oferta y reacción de la demanda de dinero, el equilibrio es delicado porque la demanda de dinero está débil, según Quantum.

La consultora de Daniel Marx dice que la base monetaria creció en 72.000 millones de pesos El atractivo para los bancos

"Uno de los incentivos que tienen los bancos radicados en la Ciudad de Buenos Aires para suscribir títulos públicos en lugar de Leliqs es que los títulos no tributan el impuesto a los ingresos brutos -7%- que la Ciudad impuso a las Leliq y Pases a fines del año pasado. El rendimiento de un instrumento elegible paraintegración -Bote 23- es similar al de una Leliq -44% versus 45% de tasa efectiva anual, respectivamente- pero no tributa ingresos brutos. El incentivo es claro, aunque los riesgos de plazo y crédito no son los mismos", explica la consultora.

Dados los fuertes vencimientos de deuda en pesos de julio y agosto -$430 y 512 mil millones, respectivamente-, el Tesoro Nacional y el BCRA están implementando una estrategia que permita refinanciar las necesidades de caja en pesos. Simultáneamente, extender plazos, no aumentar el costo de financiamiento y tratar de reducir presiones sobre los dólares libres.

"Como producto de esto, una de las patas de la estrategia es ofrecer instrumentos ajustables por CER. La otra es ir expandiendo la capacidad de absorción del sistema de esos instrumentos", acota. Este último es el propósito del cambio en la regulación de efectivo mínimo mencionado previamente.El cambio en la regulación puede tener implicancias en sus riesgos, tanto de crédito como de liquidez. La mayor tenencia de títulos públicos en cartera podría amplificar la percepción de riesgo de los ahorristas ante eventos de salida masivas de depósitos.

Quantum no cree que se repita la prudencia fiscal en el segundo semestre del año Qué pasará en el segundo semestre

"Aunque en el contexto actual una situación menor dado que el BCRA podría asistir a las entidades con problemas transitorios de liquidez. Por otro lado, algunos bancos pueden asumir este mayor riesgo para mejorar su rentabilidad, afectada por las regulaciones del BCRA que limitan sus ingresos -por servicios y financiamientos a tasas bajas-, y por el aumento de costos, incluyendo los salariales", afirma la consultora de Marx. Finalmente, que los bancos puedan incluir una mayor tenencia de títulos públicos ajustables por CER tiene efectos positivos sobre su rentabilidad, al calzar la expansión de los depósitos a plazo fijo ajustables por UVA.

"Por el lado de las perspectivas del segundo semestre del año, la mayor prudencia fiscal y monetaria del primer semestre muy probablemente no se repita. Un elemento que se combinará en esta etapa con una menor oferta neta de divisas y mayores necesidades de financiamiento", repite Quantum.