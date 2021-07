El dólar blue baja a $175 y todas las miradas están puestas en lo que suceda con las cotizaciones bursátiles

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $96,13, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA)

El dólar blue cotiza este martes baja dos pesos y se ubica en torno a los $175 para la punta vendedora en las cuevas de la City porteña.

El lunes, operó a $177, el precio es el más alto de este año. Hay que recordar que el máximo histórico se registró el 23 de octubre de 2020, cuando el dólar extraoficial tocó los $195.

En este contexto, los inversores miran con atención la evolución de las cotizaciones bursátiles del dólar.

Por caso, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $166,99.

En tanto, el dólar contado con liquidación cotiza a $167,67.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado

Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $96,13, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $101,42 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vendie alrededor de los $167,34.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operaron en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

Galicia: $101,90

Patagonia: $101,50

Nación: $101

Santander: $101

Itaú: $101,50

Ciudad: $101

El dólar blue, que se vende a $177, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 1.599 puntos básicos.

¿Por qué el dólar blue subió pero no explotó?: esto hizo el BCRA

El Gobierno pasó el test en el primer día de las nuevas restricciones en el mercado del dólar financiero. A fuerza de intervenciones, esta vez desde el inicio de la rueda (siempre lo hacía en la última hora de operaciones), el Banco Central pudo aplacar la suba del contado con liqui (CCL) y el dólar MEP. Incluso, el que más se había escapado, o sea el blue que llegó a pagarse hasta $180, cerró en $176 (3 pesos más caro que la semana pasada).

La idea oficial era ahuyentar los fantasmas de la primavera del año pasado cuando las mayores restricciones del BCRA dispararon las cotizaciones de los dólares. El CCL llegó a valer $180 el 22 de octubre (desde $130 cinco semanas antes) y el blue había alcanzado los casi $200.

Ahora, con la "curva de aprendizaje" ya incorporada y el "poder de fuego" que le dan los 15.000 millones de nominales en bonos para intervenir (algo así como u$s5.000 millones en valor de mercado), el BCRA salió a la cancha desde temprano.

La operatoria es la misma de siempre: vende bonos contra pesos y luego utiliza parte del saldo en dólares en el MULC para recomprar parte de los bonos. Así, el Central opera para bajar la temperatura del mercado.

El BCRA salió a intervenir desde temprano en el mercado del CCL para bajar los cotizaciones Utilizando el poder de fuego

Si bien entre los economistas profesionales se sabe que el BCRA tiene margen de maniobra para intervenir, lo que preocupa es que hacia adelante la época de vacas gordas de divisas ya no estará.

El BCRA empezó a operar en el CCL en noviembre del año pasado para reducir la brecha cambiaria. Vendía, al final de ese mes, alrededor de u$s150 millones. Luego fue fluctuando pero en enero de este año tuvo que soltar más de u$s400 millones. Los meses siguientes fueron de entre u$s100 y 200 millones, según el caso. Y en mayo de este año el saldo vendedor superaba los u$s1.200 millones en el acumulado desde noviembre.

Ahora bien, con la idea de aprovechar más los dólares que compraba el BCRA empezó a sacar el pie del acelerador en sus intervenciones. Algo que recién en el último tiempo empezó, otra vez, a aceitar por la suba de los dólares financieros. En el mercado se cree que en las últimas dos semanas, el BCRA vendió más de u$s200 millones en total. De ahí que el sábado por la noche, mientras el país era todo "Argentina versus Brasil", la CNV y el BCRA salieron con normativas más restrictivas.

La clave es que el Central no se podía dar el lujo de seguir perdiendo a un ritmo de u$s100 millones por semana para mantener a raya el CCL.

En caso de tener que hacerlo, lo hará, pero la idea es que la restricción actúe como política ejemplificadora. Claro que en el medio el Gobierno tendrá que asegurarse tener los dólares necesarios para intervenir en caso de ser necesario. El lunes la mesa de dinero del BCRA compró u$s200 millones en el mercado oficial. Fue un día atípico porque debido al feriado del viernes (9 de julio) se sumaron 2 día de trading: así el volumen fue de u$s470 millones y el BCRA se llevó todo el "exceso" de divisas.

El Gobierno sabe que los próximos meses serán complicados para mantener el dólar a raya Paliativos y mayores presiones hacia adelante

"Con un 50% de inflación, el mercado cambiario es como tener un palo enjabonado. Porque los dólares alternativos viajan al ritmo de la inflación, tienen un mercado inestable. Además, las reservas que juntó el BCRA (algo así como u$s7.000 millones) es un techo, van a tender a caer porque van a tener que vender dólares en el contado con liquidación y pagar a organismos y demás", señaló Pablo Goldin, director de Macroview.

Y agrega que "con la cajita tan justa de dólares, con el superávit comercial más ajustado, vamos a ver como se hacen las cuentas". "Lo que rige es cuántos dólares tenés en la caja; y la perspectiva es que cada vez tengas menos. En el mercado cambiario el BCRA va a tener que ir cerrando grifos", decía Goldin.

En términos de las medidas que aplicó el Gobierno para controlar la brecha, Javier Timerman, socio de AdCap, afirmó que son medidas paliativas que "nunca van a solucionar el problema".

"Si hay un problema de oferta y demanda, las restricciones no sirven de mucho; son como una aspirina. En un momento particular, te ayudan a salir de una situación, pero crean otro problema. Así que creo que el Gobierno las implementó para evitar una crisis cambiaria que tanto impacta a nivel político. Es parte de lo mismo que se viene haciendo, que no es la solución, pero que evita una crisis mayor en el corto plazo", enfatizó.

Por ahora el Gobierno ganó el primer round. Habrá que ver si puede mantener controlados los dólares alternativas y, dato no menor, a qué costo.

Los dólares ya no llegarán tan fácilmente del saldo comercial y el BCRA podría empezar a "comerse" el colchón logrado de reservas netas que supo generar en la época de vacas gordas. Y todavía falta la dolarización típica de los procesos pre electorales. Demasiada incertidumbre aún con el dólar y las mil batallas aún por descifrarse.