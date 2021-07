En plena escalada del blue, el Gobierno busca bajar la tensión quitándole protagonismo al "dólar SENEBI"

La nuevas medidas lo pusieron como un nuevo valor de referencia para el mercado y el Gobierno intenta controlar la difusión de este precio. ¿Cómo lo hace?

Es indudable que las últimas regulaciones del Gobierno respecto de la operatoria del Contado Con Liqui, además de achicar la operatoria de ese mercado, como pretendía, generaron bastante ruido en el mercado y eso implica que, por estos días, circulen en la city y en las redes sociales distintos rumores sobre la posible llegada de nuevos controles al dólar y no sobre cualquiera, sino, particularmente, sobre el que todos califican por estos días como "el más libre de los legales", el SENEBI.

En este contexto, el dólar blue viene subiendo hasta alcanzar los $180, el valor récord en lo que va del año. Y, tratándose de un mercado difícil de controlar, el BCRA está buscando maneras indirectas de influir sobre el precio. Y una de esas es quitándole "protagonismo" al nuevo dólar "de moda": el SENEBI.

Es pertinente recordar que, a través de las nuevas medidas adoptadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), se disminuyó de 72 a 48 horas el tiempo de parking que hay que dejar pasar tras la compra de bonos en pesos para poder venderlos contra dólar cable, equiparó ese plazo para cuando se utilice dólar MEP para comprar los bonos (operación que se hacía sin parking hasta ese momento) y se redujo a la mitad el máximo de bonos semanales que los clientes de los ALyC pueden vender.

A esas normas, se sumó, además, la nueva regulación del BCRA que establece que el accionista controlante de una empresa y lo sujetos que operan dólar oficial no pueden actuar en el CCL, lo que restringió mucho la operatoria.

En consecuencia, muchos se corrieron hacia el mercado mayorista conocido como Segmento de Negociación Bilateral (SENEBI), donde el dólar se negocia a alrededor de $173 por estos días, contra los $166 del CCL minorista.

Este Contado Con Liqui tomó más relevancia a raíz de los nuevos anuncios porque, sigue operando con libertad y las sociedades de Bolsa no tienen límites de nominales para operar con cartera propia.

A raíz de esto, una de las dudas que surgió con fuerza es si es probable que se apliquen nuevas regulaciones sobre este mercado.

La Comisión Nacional de Valores y el BCRA emitieron regulaciones que apuntan a reducir la operatoria del CCL.

Un mercado difícil de controlar

"No se puede descartar 100% con un Gobierno con tantas intervenciones y trabas", dice a iProfesional un operador de la city. "No es de aguafiestas, pero dale un par de días que ya se les va a ocurrir algo para regularlo", anticipa otro en las redes sociales.

Sin embargo, un operador experto en este mercado advierte que cree que no lo deberían hacer. Y es que, tal como explica un economista que conoce muy bien la operatoria señala que "lo que se buscó con la medida es correr a las manos grandes del CCL y llevarlos hacia el mayorista, por lo que sería contraproducente ahora poner otra regulación para ese segmento". A lo que otra voz del mercado agrega que "no es muy probable que el Gobierno decida hacer algo así porque, precisamente, SENEBI es un mercado no garantizado".

¿Qué significa esto? Según detallan fuentes oficiales, el SENEBI es una rueda de Bolsas y Mercados de Argentina (ByMA), las operaciones que se cursan en ese segmento quedan registradas, pero no funciona con un precio de referencia (es decir que no es una cuestión de oferta y demanda), sino que se acuerda el valor en una negociación entre un oferente y un demandante y las operaciones no están cubiertas por el fondo de garantía obligatoria de BYMA.

Algunos operadores recibieron llamadas para que no den a conocer los precios promedio de venta del dólar SENEBI.

Cómo influir sobre el blue a través del SENEBI

Sin embargo, hay dos elementos en los que el Gobierno puede empezar a querer tener injerencia para controlar el dólar SENEBI: uno es la difusión del precio promedio al que se está negociando y otro, modificar el límite requerido para ingresar al mercado.

De hecho, otra fuente del mercado comenta que "está habiendo llamados de atención por teléfono sobre la inconveniencia de publicar los precios de SENEBI". Cuenta que le advirtieron que no dé a conocer el precio en las redes sociales o por otros canales porque "se puede revelar cómo funciona la operatoria".

Lo que sucede es que, a pesar de que el dólar SENEBI siempre existió y de que no todos los inversores pueden operarlo porque el monto mínimo exigidos para entrar es $1millón, en estos días, se está convirtiendo, de a poco en una nueva cotización de referencia para el mercado y eso enciende señales de alerta en el Gobierno porque temen que eso impulse la perspectiva de la evolución del tipo de cambio (sobre todo del blue, que no está intervenido) hacia arriba.

"El MEP y el CCL arbitran el precio del blue y, ahora, aparece un nuevo componente para este arbitraje, que es el dólar SENEBI", apunta un operador de cambio. Y, en este sentido, el presidente de una casa de bolsa informa que "hoy, esta cotización está alrededor de un 3% arriba del de pantalla, que es el CCL minorista" (como se dijo: $173 contra $166).

Sin embargo, esto es en base a los cálculos de los ALyCs, porque su precio no se transparenta al público y no es tan fácil saber cómo se calcula su valor dado que las partes acuerdan una cifra y cierran la operación, sin ningún límite ni información al mercado de cuál es el tipo de cambio.

Esto hace que no sea fácil controlar los precios porque es un acuerdo entre partes y el precio que se puede llegar a difundir es un promedio calculado por las sociedades de bolsa que lo operan.

El sector económico del Gobierno busca bajarle el perfil al dólar SENEBI.

Estrategias posibles

Sin embargo, desde el Gobierno, una fuente advierte que "si hay diferencias sustanciales con el precio de pantalla (el precio del CCL minorista), cabe la posibilidad de que se dé inicio a una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF)".

En este contexto, el Gobierno está recurriendo a llamados "persuasivos" para que no se difunda el precio del dólar SENEBI "para no generar ruido". Esa es por ahora el arma que está implementando para tratar de hacer una intervención indirecta en el mercado.

Pero los que saben no descartan que en las próximas semanas se puedan ver otro tipo de estrategias con el mismo fin. ¿Cuáles? Algún inicio de denuncias ante la UIF por valores muy despegados de los de pantalla y, aunque más improbable, un ajuste en el monto mínimo para operar en este mercado, que, de hecho, por tratarse de un segmento mayorista, hoy está bajo en los $6.000 (el equivalente a $1millón).