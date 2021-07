Confirmado adelanto exclusivo de iProfesional: Axel Kicillof cerró acuerdo con acreedores por la deuda

Tal como publicó el martes este medio, la Provincia de Buenos Aires estaba ultimando detalles de la oferta con los bonistas. Que se arregló

Tal como lo adelantó iProfesional, la Provincia logró este miércoles el acuerdo de su principal acreedor y otros bonistas en relación a términos y condiciones que permitirán enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera.

Así lo informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, que explicó que se trata de un apoyo clave para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje, que otorgará un importante alivio financiero para la Provincia.

Según supo este medio, el porcentaje de aceptación rondaría el 76% ya que no todos los bonistas tomaron la oferta. Dentro de ese grupo de díscolos está el fondo VR Global y otros que formaron un grupo con él. Son considerados fondos "agresivos" o distress.

Los nuevos términos, según informó mediante un comunicado la PBA, implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente u$s 4.450 M (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%.

"Haber logrado este entendimiento, luego de intensas negociaciones, fue posible gracias a los esfuerzos compartidos que posibilitan avanzar hacia una solución definitiva. Este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar, cuidando, además, el impacto de la deuda provincial sobre nuestra macroeconomía", aseguró el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

En ese sentido, el funcionario bonaerense destacó que "sin dudas, concluir esta instancia de negociación fue posible por la mejora del contexto económico y social, y por la disminución de los riesgos asociados a la pandemia, producto del extenso programa de vacunación que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y todo el país".

De esta forma, la Provincia avanzará con la enmienda formal a la invitación para reflejar el acuerdo alcanzado.

Una vez finalizado el proceso, se contará con un perfil de deuda compatible con los objetivos de desarrollo económico y social de la Provincia, donde existirá el espacio fiscal necesario para sostener la recuperación económica, y así generar una adecuada capacidad de repago.

Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense

Aspectos económicos del acuerdo

Tal como adelantó iProfesional, uno de los últimos cortocircuitos tenía que ver con los denominados "ESG" o "Environmental, social and corporate governance". Sucede que los acreedores quieren incluir pagos contingentes bajo eventuales requerimientos de cumplimientos de hitos ambientales (ESG). Kicillof pegó el grito en el cielo porque, dijo, eso impide a la Provincia tener certidumbre sobre los pagos de deuda. "Ese tema está aparentemente resuelto", dijo una fuente con llegada a las conversaciones.

Según diversas versiones, no oficiales, "los aspectos económicos de la oferta están cerrados y teóricamente entran todos los acreedores". Los bonistas, que están agrupados, estuvieron presionando también en los tribunales de Nueva York. El Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders inició litigios en la Gran Manzana y con el tiempo, se sumaron demandas por un total de u$s1.600 millones según los últimos registros. Están asesorados por el estudio de abogados White & Case que también trabajó con los bonistas en el canje de la Argentina.

¿A qué tasa saldrían los nuevos bonos de Kicillof? El rumor en Nueva York es que saldría con un rendimiento de entre el 10% y 12%, considerando que los cupones ascienden a máximos de 6,25%. Incluso para algunos brokers, los hipotéticos nuevos bonos que surgirían del canje de la Provincia tendrían upside porque además de tener liquidez (la PBA es el mayor emisión de deuda subsoberana de la Argentina) tiene cupones más apetecibles de los que convalidó Guzmán (que son step up con un máximo de 5% para los títulos al 2038).

El gobierno de Kicillof busca reestructurar más de u$s7.000 millones en bonos caídos en default.

Rendimientos tentadores para bonistas

La relación de la PBA y los acreedores, después de más de 1 año de negociaciones, no era sencilla. "La provincia de Buenos Aires parece cada vez más aislada mientras el ministro Martín Guzmán hace grandes esfuerzos para evitar el incumplimiento y normalizar las relaciones con los acreedores y todas las demás provincias, excepto La Rioja, ya han reestructurado (o mantenido al día) su deuda en eurobonos", dice el último informe de Amherst Pierpont Securities, una casa de Bolsa estadounidense.

Advirtió en un reporte de estos días que "las presiones legales también están aumentando a medida que los tenedores de bonos se sienten cada vez más frustrados por la actitud intransigente del gobierno de Kicillof" y que "los tenedores de bonos buscan influencia del FMI".

La última oferta indicativa de la provincia sugería un valor de recupero de 46 dólares frente a una alta tasa de descuento del 18% frente a la contraoferta de 52,7 dólares. "El compromiso sugiere un punto medio quizás más cercano a u$s50 con perspectivas de algunos puntos al alza sobre los precios actuales y un cupón promedio ligeramente más alto cerca del 6%", alerta la casa de Bolsa neoyorquina.

Según fuentes allegadas a las negociaciones, a precios de hoy, los nuevos bonos de la PBA saldrían a valores más cercanos de u$s52 con potencial de upside.

La provincia de Buenos Aires está punto de ponerle fin a una reestructuración de deuda por u$s7.148 millones, cifra que se extiende hasta rondar los u$s7.700 millones si se suman los intereses. Desde el 24 de abril del año pasado viene negociando con los acreedores sin llegar a un acuerdo y presentar 19 extensiones de la oferta para llegar a buen puerto. Pareciera que está cerca de terminar la larga espera.