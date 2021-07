Gabriel Rubinstein: "La presión a una devaluación del 20% o 30% está ahí"

El experimentado consultor cree que el Gobierno va a resistir devaluar. Además, dice que a Cristina Kirchner le convendría acordar con el FMI

Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora habló sobre cómo sigue la dinámica del dólar en la Argentina. El experimentado economista, que fue representante del Banco Central durante la gestión de Roberto Lavagna y miembro del grupo negociador de los acuerdos con el FMI y la re-negociación de la deuda pública (2002-2005), cree que el Gobierno puede resistir una "maxi" devaluación del tipo de cambio oficial.

Pero alertó acerca de que sin un plan económico, reducir el déficit y por ende la emisión monetaria, los sobresaltos en el mercado cambiario pueden continuar. -¿Por qué está subiendo el dólar paralelo?

-El Gobierno tiene un déficit fiscal grande por la pandemia si bien lo está bajando de a poco. En Argentina se emite dinero y por una cuestión natural parte de ese nuevo dinero va al dólar como ahorro. Es independiente de si sube la tasa o no, es una demanda estructural del ahorro. Cuando queremos ver cómo está el contado con liquidación (CCL) proyectamos la emisión de dinero. Y hay una conexión muy estrecha entre la cantidad de dinero y el CCL. Puede variar, si hay confianza sube menos si hay desconfianza sube más.

-¿Como hace el Gobierno para frenar la suba del dólar paralelo?

-Hasta que no domines el déficit y domines que no haya más expansión monetaria eso va a ser así. Decir que podés dominar el mercado cambiario es complicado. Tenés una brecha enorme con el oficial, porque tener un mercado doble con 90% de brecha es muy inestable. No veo que venga una híper o un desmadre, pero la situación es endeble, frágil. No creo que se vaya a ir todo al demonio pero nadie puede pensar que este en un mercado equilibrado.

-Todo esto sucede a pesar de que el dólar está alto en términos históricos...

-Este es un dólar que refleja la desconfianza general. Podría estar más bajo que el oficial si hubiera confianza. El gobierno no inspira confianza. Hay muchos problemas en la economía argentina. A pesar de que digan que el dólar está alto, la gente prefiere ahorrar en dólares.

La presión a una devaluación del 20% o 30% está ahí. Hay que ver qué dice el Fondo. Para el FMI una brecha mayor al 30% es insostenible. La probabilidad de que haya una maxi devaluación hace que la gente se quede en dólares. La gente dice 'yo por las dudas quiero dólares'. Fue una forma en la que la gente se quedó tranquila.

-¿Después de las elecciones habrá una devaluación, va a tener que sincerar el tipo de cambio oficial o puede aguantar?

-Creo que el Gobierno va a resistir una maxi devaluación. Va a haber acuerdo con el FMI e irá bajando la brecha de a poco. El tipo de cambio oficial es defendible en términos macro con el Fondo, el tema es la brecha. Veremos como llega. Es el escenario base. Pero el partido no está definido porque los riesgos están.

-¿El acuerdo con el FMI cuándo será? Antes de las elecciones, después...

-Yo creo que a Cristina Kicrchner le conviene un acuerdo con el Fondo. Porque si no la economía entra en descomposición, tendrá menos votos e irá hacia una derrota en 2023. A ella le conviene terminar un acuerdo con el Fondo. Creo que será entre diciembre y marzo.