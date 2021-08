Fuerte intervención del Banco Central para tener al "contado con liqui" bajo control

A falta del cómputo de los últimos dos días del mes, esa intervención ya trepó a los u$s350 millones, con lo cual alcanzó el nivel récord de enero

A pesar de las últimas restricciones en el mercado cambiario, julio se convirtió en el mes con mayor volumen de intervención del Banco Central en el "contado con liqui", con el objetivo de contener la tendencia alcista en la cotización del dólar.

A falta del cómputo de los últimos dos días del mes, esa intervención ya trepó a los u$s350 millones, con lo cual alcanzó el nivel récord de enero, cuando utilizó u$s353 millones, de acuerdo a la estimación que hace el economista Amilcar Collante.

Lógicamente, esa intervención sale de las reservas del BCRA. Los operadores se dan cuenta que todas las jornadas, hasta el mediodía, el valor del CCL trepa a alrededor de $171. Y que a partir de ese momento, las "manos oficiales" lo bajan entre $2 y $4. Ayer lunes terminó en torno a los $169.

Por otro lado, el Banco Central empezó a vender divisas de sus reservas en el canal oficial. Entre martes y viernes de la semana pasada vendió alrededor de u$s315 millones, aunque el dato oficial recién estará en la web del BCRA entre hoy y mañana.

De todos modos, julio cerró con compras oficiales por unos u$s730 millones.

Dolarización preelectoral

La alarma, en todo caso, refiere a que se adelantó el proceso de dolarización, tan típico de años electorales.

Las reservas netas del BCRA superan los u$s7.000 millones y ahora se esperan los u$s4.350 millones del FMI que llegarán por la ampliación del capital del organismo. Con estas divisas, el Gobierno podrá hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, con el propio Fondo y con el Club de París.

Y también servirán para atender la dolarización preelectoral.

El fin de semana, Martín Guzmán fue concreto respecto del dólar blue: "Hoy tenemos los instrumentos para poder mantener estable la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo", dijo durante una entrevista televisiva. El ministro no lo expresó públicamente pero tiene en la cabeza cuál es el límite para dejar mover esa cotización.

"No más de $190. A lo sumo $195; no más", asevera un funcionario clave del equipo económico a iProfesional desde su despacho. Ese es el techo que Guzmán no quiere que se supere de acá hasta que pasen las elecciones.

Se trata de una especie de "barrera psicológica", según define el funcionario del equipo, en diálogo "off the record" con iProfesional. "No queremos que pase la línea de lo que fue el descontrol del año pasado", agrega el mismo funcionario.

La historia reciente es recordada: el dólar paralelo registró un precio récord a fines de octubre del año pasado. Ahí la cotización trepó a $195.

Recién después de que el Gobierno desarmara algunos de los controles sobre el mercado cambiario, el dólar blue bajó a unos $140/$145 hacia fines de febrero. Desde entonces, la cotización fue recuperando terreno hasta los $181 actuales, a los que llegó ya en medio de un repunte en el nivel de dolarización de empresas e individuos, de cara a la campaña electoral.

A valores de hoy, aplicada la inflación que corrió desde noviembre del año pasado, aquella cotización de $195 de octubre equivaldría a unos $270 (alrededor del 38,5% de inflación).