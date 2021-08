Dato clave antes de sacar la tarjeta y comprar: ¿conviene más financiar con Ahora 12 o con Ahora 30?

Con el relanzamiento de Ahora 12, con planes que llegan hasta los 30 meses para algunos productos de origen nacional, surge la duda entre los consumidores

Con el relanzamiento del Programa Ahora 12, que incluye la posibilidad de realizar compras con financiación de hasta 30 meses, surge una serie de dudas en lo que hace cuáles son las ventajas y desventajas que surgen de su aplicación.

En primer lugar, debe hacerse mención a la tasa de interés que se cobra por cada plazo, según el siguiente detalle:

Para dar un poco de claridad al tema, conviene comparar estos porcentajes con los de un préstamo personal. En tal sentido, el resultado es auspicioso, pues para los planes que van de 3 a 18 cuotas la tasa de interés promedia el 24,5%, frente al 70% del costo financiero total de un préstamo bancario.

En cuanto a los planes más largos, la de 24 meses trepa a casi el 27% y la de 30 meses al 28%.

En segundo lugar, se puede mencionar que por cada $10.000 que se financien, las cuotas a abonar serán las siguientes:

A simple vista, en la medida que se incrementa el plazo, mayor es el monto a devolver, pues por cada $10.000 que se financien, se pasará de $1.040 divididos en tres cuotas hasta los $1.400 para los 30 pagos.

Con estos montos a la vista, es interesante analizar cuánto se terminará pagando en cada plazo considerando la inflación, pues no es lo mismo el peso de una cuota que se pagará dentro de 30 días que aquella que vence dentro de dos años y medio.

Para responder a esta pregunta, se consideró una inflación mensual del 3% y se obtuvieron los montos para cada plan. Los resultados fueron los siguientes:

Del cuadro anterior se desprende que con una inflación estimada del 3% mensual de ahora en más, cuánto más largo sea el plazo, mayor será la diferencia entre el precio final y el de contado. Dicho de otra manera, quien financie una compra a 12 meses, terminará pagando un 5,5% menos que de contado, mientras que si logra acceder al plazo más largo, en función del artículo que adquiera, terminará pagando un 8,4% menos.

Teniendo en cuenta que en términos de tasa de interés no existen mayores diferencias para cada uno de los plazos, lo que hay que tener en cuenta para no complicarse financieramente es que no siempre es mejor elegir la cuota más baja, pues obviamente se tardará más en cancelar el plan, lo cual restará capacidad a su límite de compra.

¿Cómo es el nuevo Ahora 12?

Con el relanzamiento del programa "Ahora 12" se podrá financiar la compra de un conjunto de productos seleccionados por un plazo máximo de hasta 30 cuotas.

De acuerdo a la Resolución 753/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, el plan tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2022 e incluye exclusivamente artículos de fabricación nacional.

En cuanto a los plazos, se mantendrán sin variantes las cuotas de corto y mediano plazo, que van de los 3 a los 24 meses y se agregan las de 30.

En la presentación oficial del programa se destaca la diversidad de productos ofrecidos, en particular los tecnológicos y de línea blanca, que son los únicos que cuentan con los plazos más largos de financiación.

Entre los mismos se incluyen climatizadores de aires, ventiladores, aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

En cuanto a los que se pueden pagar hasta en 24 cuotas, se mencionan, entre otros, muebles para el hogar, colchones y sommiers, materiales y herramientas para la construcción, bicicletas, neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos, así como también accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC.

Un capítulo aparte es el compuesto por los electrodomésticos, que van desde televisores, incluyendo monitores a computadoras, notebooks y tablets.

Finalmente, para el Ahora 12 tradicional, se incluyen artículos de indumentaria y calzado, en tanto que para los plazos de 3 y 6 cuotas el abanico se reduce a muebles, textos escolares y libros, turismo y anteojos y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a los $15.000.