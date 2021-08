"Redoblar el cepo al dólar sería un error porque aceleraría la sangría de reservas", alerta experto

Nery Persichini jefe de estrategia de GMA Capital, una boutique financiera, cree que el Gobierno no devaluará fuerte luego de las elecciones

Nery Persichini es magíster en Finanzas especializado en Mercado de Capitales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y licenciado en Economía (UBA), graduado con diploma de honor y mención "Magna Cum Laude". Tiene experiencia en consultoría macroeconómica y financiera y se especializa en política monetaria, coyuntura económica, mercado de capitales, inversiones, finanzas corporativas y finanzas personales. Actualmente, se desempeña como head of strategy en GMA Capital, una boutique financiera que ofrece servicios de sales & trading, wealth management y corporate finance a empresas, familias e individuos. A continuación, el diálogo con iProfesional.

-La brecha cambiaria sigue siendo un desafío para el Gobierno a pesar de tener "poder de fuego" para amortiguarla. ¿Cree que para no perder más reservas redoblarán el cepo en los próximos meses?

-El cepo es un desafío por construcción propia. Es un autogenerador y perpetuador de la "restricción externa". Aunque promete reducir el flujo de dólares comerciales y financiero que se pueden escapar, también aniquila la posibilidad de que ingrese el recurso de mercado más abundante del mundo, que es la divisa norteamericana. El mundo ahorró u$s5 billones y los bancos centrales emitieron u$s10 billones desde que empezó la pandemia. Mientras que a otros emergentes los inundaron de financiamiento en dólares, en Argentina no se pudo aprovechar esa bonanza.

Adicionalmente, el cepo distorsiona notablemente los incentivos de los sectores que contribuyen a traer divisas comerciales y de los que compran insumos y bienes de capital que alimentan la recuperación económica. Un agroexportador recibe solo $65 por cada dólar de producto vendido. Solo los precios internacionales extraordinarios de este año evitaron que los productores se quedaran sentados sobre los silobolsas. Mientras tanto, un importador se hace de mercadería (cuando se lo permiten) a $100, sin certeza acerca de la cantidad y precio de reposición, y sabiendo que las expectativas en Argentina siguen de cerca un valor de dólar 80% más caro. Todo lo que se importe ahora no solo parece barato sino obligatorio.

Más allá de este "ADN" de los cepos, el actual de 2019-2021 es una criatura diferente al de 2011- 2015. Tenemos una brecha promedio de 67%, 27 puntos porcentuales superior a la del viejo cepo. Además, el spread máximo del actual llegó a 133%, mientras que el cenit del anterior había sido 82%, una velocidad crucero por estos días. Pero lo más preocupante es el proceso inflacionario subyacente.

Hoy la inflación anual promedia 44% versus 28% del pasado. Otro hecho insoslayable del cepo es su resiliencia. Por cada nueva restricción, aparecen 2 nuevas cotizaciones para el dólar. Es una especie de "Hidra" del Río de la Plata, que se alimenta de expectativas desancladas, de temores sobre el rumbo económico e institucional y de un exceso de pesos que rondaría los u$s20.000 millones. Creo que redoblar el torniquete cambiario sería un error porque aceleraría los tiempos de la sangría de reservas vía incentivos e intervención oficial. Mientras tanto, el Central cuenta con u$s6.900 millones en reservas netas y una mochila liberada en futuros que dan cierto margen.

A mi criterio, hay que aflojar más que endurecer. Habría que prometer un sendero de relajación junto con un plan económico sólido que tienda a reducir desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Para empezar a seducir los dólares, empecemos por no encerrarlos y prometer (y cumplir) que los vamos a tratar bien. Mientras no aparezcan señales desde ese lado, es muy difícil que el mundo nos vuelva a prestar dólares y que los argentinos tiñan su cabeza de otro color diferente al verde. Sin plan, no importa siquiera que los precios CCL y libre estén tan caros como el dólar de $4 de Duhalde (actualizados por precios y tipos de cambios de socios comerciales).

-Actualmente los inversores están empezando a posicionarse en activos que replican una eventual suba del dólar oficial y saliendo un poco de los activos CER. ¿Hay más chances de una suba del dólar post elecciones o el año que viene acelerar el crawling peg?

-Cuando la brecha cambiaria sube 30 puntos en 3 meses como lo acaba de hacer, es un comportamiento que tiene lógica. Ante la dificultad de que el gap cierre por arriba, el mercado empieza a hacer apuestas para que lo haga desde abajo. Esta semana se vieron flujos récords desde febrero en bonos dollar-linked. Pero la jugada no está exenta de riesgos de corto plazo, especialmente por el costo de oportunidad en productos CER cortos (inflación más 2 puntos) versus un crawling peg de 12% anual. En el caso de futuros, el riesgo es enfrentar al BCRA, que está libre de posiciones vendidas, y perder fuertemente en el mark-to-market.

Entiendo que, antes de ver un salto discreto en el tipo de cambio, es más probable que el crawling peg se acelere, incluso a riesgo de que el sector exportador "le tome el pulso" a la nueva velocidad. Hay que recordar que empezamos el año con un movimiento cambiario de casi 4% mensual. Pero en julio, el tipo de cambio oficial subió solo 1%, el ritmo más bajo desde enero de 2020.

En 2021, el dólar mayorista avanzó 14%, la mitad de lo que fue la marcha del IPC. Dada la dependencia actual de los dólares comerciales, no me parece conveniente para la macro seguir atrasando el tipo de cambio real multilateral. Ya tenemos el mismo nivel de TCRM que en la previa de las PASO. En la gestión actual, la apreciación real alcanza un 10%. Al mismo tiempo, la dinámica cambiaria podría ser suavizada por un accionar más firme del Banco Central. La tasa de referencia es 38% desde hace 17 meses, y la tasa de los plazos fijos no le gana al encarecimiento del costo de vida desde hace 1 año.

-A un año del canje con bonistas privados los títulos rinden más del 20% y la probabilidad de default llega al 80%. ¿Exagera el mercado?

-El proceso de hace un año dejó inconclusa la tarea de la sostenibilidad de la deuda. Solo trabajó sobre plazos, tasa de interés y carga de deuda. Pero jamás dio indicios sobre los otros 2 aspectos claves de la capacidad de repago: el sendero de superávit fiscal y el crecimiento económico. Mi percepción es que un acuerdo temprano con el FMI habría colaborado mucho en este sentido, más allá de la refinanciación del viejo SBA. Desde que se llevó adelante la reestructuración, quienes confiaron en Argentina tras la salida de su noveno default perdieron 30%. Nuestros bonos canjeados sufrieron la peor racha entre economías de emergentes y de frontera. Nuestra deuda cotiza por paridad, como si fuera a ser defaulteada mañana, mientras que en la región los títulos de nuestros vecinos rinden 4%. Vale mencionar que la estructura de pago de los bonos con cupón corriente muy bajo, algo buscado por inversores institucionales, no ayudó. Aunque ahora el step-up de renta comienza a mejorar, la renta fija en dólares se parece más a equity por el bajo devengamiento.

-¿Entonces tienen potencial de suba los bonos?

Upside existe, por supuesto. Falta un catalizador (que podría haber sido el FMI). De todas formas, la vara está muy baja. Nuestros comparables no son Brasil o Colombia, sino Congo y Angola. Converger a rendimientos africanos (TIR de 14% o riesgo país debajo de 1.300 bps) implicaría una ganancia de capital automática de 30%. Pero la desconfianza del mercado es que estas paridades deprimidas puedan durar más tiempo del planeado. El caso de Ecuador, con una perfomance de su deuda similar a la de Argentina, y el cambio de tendencia tras las elecciones ejecutivas de hace 4 meses muestra que, con las condiciones adecuadas, existe la posibilidad de dar vuelta el partido.

-¿Donde hay que posicionarse para pasar el ruido electoral?

-Nosotros priorizamos ser cautelosos y diversificar los riesgos. Para eso, no solo consideramos activos locales, sino también posiciones internacionales. Liquidez en moneda dura sería la sugerencia obvia, pero no todos los inversores tienen la posibilidad de hacerlo por ciertas restricciones operativas del cepo. Una buena alternativa son los CEDEARs, el producto estrella de la bolsa en 2021 que mueve casi 3 veces lo que las acciones. Ofrecen cobertura cambiaria vía precio del CCL más un retorno asociado al movimiento de la acción subyacente. En este caso, le damos valor a los papeles que tengan buen volumen, baja volatilidad y reducido beta para mitigar el riesgo de que una corrección en Wall Street lastime demasiado nuestro portafolio: WMT, PG, KO, SQ y SHOP son algunos de los vehículos que llenan el formulario. Para el "mundo pesos", los instrumentos CER son los más indicados para una cobertura de poder real. Ponemos el foco en bonos cortos, pero con retornos reales de más de 2%, para evitar los coletazos más violentos del tramo medio y largo.