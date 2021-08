El BCRA refuerza el cepo: no se podrán enviar dólares a cuentas de terceros y pone fin a otro rulo

El Central resolvió en reunión de Directorio algunas medidas que afectan la operatoria de este dólar financiero y limitan su compra. Estos son los efectos

Hace semanas que el mercado esperaba que llegaran nuevas medidas del BCRA que restringieran más la operatoria del Contado Con Liquidación (que este jueves cotizó $171,29 para la compra) y este 12 de agosto, casi un mes después, llegaron a través de un comunicado del Banco Central (BCRA) nuevos lineamientos que entran en vigencia a partir de hoy.

La medida, en concreto, busca desactivar una maniobra que realizaban agentes de bolsa, denominada "rulo". Además, busca limitar aun más las operaciones vía contado con liquidación (CCL).

Sucede que, desde ahora, solo podrán operar contra cable (a través del CCL) únicamente quienes tengan una cuenta bancaria en el exterior.

Desde el BCRA señalaron que se trata de una decisión para prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal.

Si bien el regulador señala que las disposiciones adoptadas buscan otorgar "mayor transparencia a la acreditación en moneda extranjera de las operaciones con títulos valores y mejorar su fiscalización", en el mercado advierten sobre los efectos que puede tener sobre el mercado cambiario.

Sucede que, como se dijo, estas restricciones vienen a apretar un poco más las limitaciones vigentes sobre la operatoria el CCL y, específicamente, a poner fin a un "rulo" que se hacía con los bonos que estaban en manos de los ALYC (las casas de bolsa).

La entidad que encabeza Pesce salió con una nueva normativa que limita más la operatoria del CCL.

¿Qué dice la norma?

Según dice el texto, el directorio del BCRA dispuso que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse:

-Mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales.

-Contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Y se aclara que "en ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros".

¿Qué efectos tiene en el CCL?

El economista experto en mercado de capitales Cristian Buteler comenta a iProfesional que esto significa que "el inversor que no va a poder operar con dólar cable si no tiene una cuenta en el exterior". Así, detalla que esto implica que el broker (ALYC o casa de bolsa) no podrá actuar como cuenta custodia cuando el cliente no posea una cuenta afuera para poder hacer una operación.

En la misma línea Sergio Morales, CEO de Interfinance.com.ar, detalla que "las nuevas medidas del BCRA tienden a desincentivar la compra de dólares cable para su uso en operaciones de arbitraje", dado que señala que, hasta ahora, los inversores locales podían acceder al dólar CCL sin necesidad de contar con una cuenta bancaria en el exterior.

"Eso le permitía al cliente arbitrar y sacar un rendimiento económico sobre el spread entre el precio del tipo de cambio resultante a través de diferentes Títulos Públicos y Letras", explica. Con la nueva limitación, según apunta Buteler, se le pone fin a este ‘rulo’ que se hacía con los bonos que estaban en manos del ALYC y al cliente se le acreditaba la diferencia de la venta. "Ahora, se acredita la totalidad y ese rulo se desarma", dice.

La norma busca terminar con otro rulo que se hacía en el CCL.

Otros efectos secundarios

Morales señala que la normativa nueva tuvo su efecto en las últimas rondas del jueves porque "en los últimos minutos de la operatoria de ayer, el CCL empezó a subir fuerte y eso fue porque se sabía que se venía una norma nueva y se estaban cerrando muchas operaciones".

Y es que, según indica Buteler, el BCRA y la CNV, como siempre, corren de atrás a los rulos. "Una vez que se ponen las trabas y controles, el mercado las estudia y busca, en el marco de la legalidad, la manera de sacar provecho a una nueva operatoria y cuando esa nueva modalidad se hace popular, los reguladores salen a trabarla. Es un mecanismo de lo más habitual", analiza.

Pero eso no es lo único que viene a cambiar la norma, dado que, según apunta Morales, otro aspecto importante de la medida es que pone énfasis también en la transparencia de las operaciones cursadas hacia el exterior con foco en aumentar la declaración de fondos y, por ende, la recaudación impositiva.

Y menciona que también se hará sentir el efecto de la nueva resolución del BCRA en el mercado del "dólar SENEBI". Recordemos que el pasado 10 de julio se implementó el llamado "súper-cepo", como se llamó al endurecimiento de la condiciones para operar en el mercado del CCL implementado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y, a raíz de esa medida, muchos operadores (sobre todos los más grandes) se mudaron del segmento Prioridad Precio Tiempo (PPT) al Segmento de Negociación Bilateral (SENEBI).

Así, al ser esa plaza, en gran parte, un reflejo de lo que sucede con la operatoria del CCL, Morales considera que ese segmento "podrá verse afectado también por estas medidas debido a la incertidumbre sobre posibles futuros controles hacia este".

"En simples palabras, si bien este tipo de dólar se negocia de forma directa entre privados, el precio piso por el que parten la negociación es el precio dólar cable y si sumamos la incertidumbre de limitar las operaciones a través del Sistema Bilateral, nos deja como resultado una mayor presión devaluatoria en un contexto económico-sanitario muy frágil y un escenario pre-electoral", concluye Morales.