Pesce: "Hay unos u$s 100.000 millones en billetes en nuestro territorio"

El presidente del Banco Central marcó cuáles son las condiciones que deben darse para que pueda avanzarse en una mayor flexibilización

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, defendió las restricciones cambiarias vigentes y marcó cuáles son las condiciones que deben darse para que pueda avanzarse en una mayor flexibilización. A casi dos años de que volviera a implementarse el cepo cambiario, el titular de la autoridad monetaria reconoció que "la Argentina necesita exportar más" y que esa es la principal variable para "llegar al punto en que el país no necesite este tipo de controles".

Para el presidente del Central, "de los problemas que presenta nuestro país, el más grave es que el 40% de nuestra población presenta insuficiencia grave en sus ingresos", lo que provoca que "nuestro tejido social sea frágil y debamos cuidarlo".

En cuanto al desarrollo del mercado de capitales local, para Pesce si bien "la Argentina necesita inversión extranjera", destacó que "el país tiene fuerte capacidad de ahorro".

"Hoy el Banco Central tiene esterilizados $ 4 billones, más de u$s 30.000 millones. Los residentes argentinos tienen u$s 400.000 millones en activos en el exterior y nuestra estimación es que hay u$s 100.000 millones en billetes en nuestro territorio, una liquidez mayor a la que manejan algunas regionales de la Reserva Federal", detalló al respecto.

Pesce estima que los argentinos tienen unos u$s100.000 millones fuera del sistema en el país

Mercado de capitales fuerte

Es por ello que consideró que el país necesita que el mercado de capitales local "tenga capacidad de digerir el ahorro interno, convirtiéndolo en inversión o en financiamiento al consumo". Además, se mostró esperanzado que ese mercado "también sea atractivo para aquellos que decidan internacionalizar sus carteras".

La importancia de este último punto radica, desde su punto de vista, en que "si no se desarrolla en una economía dolarizada como la Argentina, cada vez que se incrementen los ahorros va a haber presión sobre el mercado cambiario, y eso puede traducirse también en presiones inflacionarias".

En la disertación que ofreció en el marco la Conferencia Anual del Council of the Americas, Pesce destacó el rol de la autoridad monetaria en cuanto a las regulaciones del mercado de cambios, que evitó una profundización de la fuga de divisas, y dijo que esas normas restrictivas podrían ir reduciéndose en la medida que se incremente el superávit de la balanza comercial.

Pesce remarcó el sector externo y el mercado de capitales son "dos limitaciones" que tiene el país para superar las actuales adversidades económicas y sociales.

En cuanto al primer fenómeno, reconoció que "la Argentina necesita exportar más", ya que en condiciones normales requiere importaciones por unos US$ 60.000 millones anuales, equivalentes a las exportaciones de los últimos años.

Uno de los próximos objetivos del BCRA es crear un mercado de capitales con alternativas de inversión

"Señales alentadoras"

Al respecto, destacó "algunas señales alentadoras" como las proyecciones de una mayor demanda mundial de alimentos, granos y minerales, segmentos en los que la Argentina "tiene una gran oportunidad de abastecer" al planeta.

"Hasta hace poco exportábamos 60 millones de toneladas de granos, ahora exportamos 120 millones y creemos que podemos llegar a los 200 millones", pronosticó.

Pero hasta que se plasmen esas proyecciones, Pesce remarcó la importancia de "mejorar la regulación cambiaria", aunque también enumeró una serie de medidas de flexibilización en ese sentido, como haber "permitido la repatriación de capitales" a determinados sectores.

En ese aspecto, confió en que la inflación "se morigere en los próximos meses", mientras reiteró que el fenómeno "tiene una causalidad múltiple".

"Hemos sufrido las consecuencias de la post pandemia, con sus efectos inflacionarios y el aumento del precio de los alimentos y el petróleo", agregó.

En la estrategia oficial para moderar la suba de los precios, Pesce destacó la "ralentización del tipo de cambio" de los últimos meses.

Al respecto, consideró que esa tendencia "puede ser sostenida sin afectar la competitividad, más allá de las coyunturas políticas", en alusión a la preocupación por una suba del dólar después de las elecciones.

Por último, destacó el "trabajo conjunto" de los funcionarios del área económica con el FMI "para conseguir un acuerdo favorable lo más pronto posible".