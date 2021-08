Alberto Fernández sobre el FMI: "El acuerdo no está cerrado"

El jefe de Estado habló este viernes de las negociaciones con el Fondo y ratificó que "no va a firmar algo que dañe a los argentinos"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" y ratificó que "no va a firmar algo que dañe a los argentinos".

"Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos", sostuvo el Presidente en declaraciones a Radio 10 y agregó: "Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos".

En ese sentido, Fernández indicó que "podría firmar un acuerdo y mi gobierno no pagar nada porque me liberaría", sin embargo aclaró que su intención es "resolver el problema de Argentina y tenemos que discutir las tasas de interés y los plazos".

"El acuerdo con el FMI no está cerrado. Ese acuerdo va a comprometer a muchas generaciones, y yo no quiero comprometer a los argentinos en años venideros. Para que los argentinos no nos olvidemos: Macri endeudó a Argentina por encima de sus posibilidades. El FMI también tiene responsabilidad, por prestar semejante suma de dinero a un país en default, que llamaban reperfilamiento. Yo creo que vamos bien en las negociaciones", señaló.

Alberto Fernández: "No voy a firmar con el FMI algo que dañe a los argentinos"

"Nadie tomó deuda como Macri", aseguró el Presidente

Además, Fernández renovó el debate sobre el endeudamiento de la Argentina durante los mandatos de Mauricio Macri, Cristina Kirchner, y el suyo propio, e insistió con rebatir los argumentos de Juntos por el Cambio.

"¿Qué va a debatir la oposición? Si cuando lo ponen a Mauricio Macri a debatir dice la payasada que dijo sobre la deuda... en la historia argentina, nadie tomó la cantidad de deuda que tomó Macri en el tiempo en que lo hizo; y mucho menos se comprometió a pagarlo en el tiempo en que él se comprometió a pagarlo", sostuvo el Presidente.

En ese sentido, el jefe de Estado puso de relieve que "la deuda en pesos es manejable, porque es en moneda propia y generalmente es interestatal". "Macri pone todo en el mismo paquete y le miente a la gente con un descaro que asombra".

"Nadie tomó deuda como Macri", aseguró el Presidente

"Macri explicó que se tomaba deuda en dólares para pagar deuda en pesos", reafirmó el mandatario.

En otro orden, Fernández dijo "en alguna medida es cierto que la República está en juego" en las próximas elecciones legislativas ya que con la gestión de Gobierno de Mauricio Macri "es cuando la República y el sistema institucional más padeció".

"La República sin ninguna duda está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores", dijo el mandatario.