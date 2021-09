Vovió el apetito por el Merval: ¿es buen momento para invertir ahora o tras las elecciones?

Por primera vez en mucho tiempo, lo operado en papeles de empresas argentinas superó a las operaciones con Cedears. ¿Es momento de entrar?

La semana pasada inició con la información del envío de los derechos especiales de giro (DEG) por parte del FMI para engrosar las reservas. Y el Merval subió 8% en dólares.

El volumen del mercado triplicó al operado en semanas anteriores y, por primera vez en mucho tiempo, lo operado en papeles de empresas argentinas superó a las operaciones con Cedears. El sector energético fue la estrella, en el que se destacaron Edenor con 34% y Transener con 22%.

Los bonos nacionales subieron entre un 3 y 4%. El experto Pedro Siaba Serrate, estratega de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó en Qué Hacemos con los Pesos (A24) que "los bonos de cláusulas legales más leves, que fueron los más golpeados por la reestructuración porque son los que menos pagos tienen de acá al 2024, han sido los que lideraron las subas. De acá a las PASO, si sigue el optimismo, tienen para subir".

La suba del mercado local se puede explicar por tres drivers que la impulsaron:

El mercado descuenta un acuerdo con el FMI

Las encuestas que se conocieron mostraron mejor a la oposición

La suba de Wall Street, tras las declaraciones de la FED de implementar "tapering" pero de forma muy progresiva.

Cabe destacar que Esta decisión de la FED impacta de forma positiva para todos los mercados emergentes.

Otálora: "Es momento de captar una diferencia en dólares"

Al respecto, Mariano Otálora indicó que "tras meses de muy poco volumen, la bolsa local tuvo un fuerte rebote promovido por algunas encuestas que no dan un resultado favorable para el oficialismo y por los rumores de que ya estaría cerrado el acuerdo con el FMI. Es el propio Gobierno que, en off, asegura que los términos de acuerdo ya están cerrados y sólo falta darlo a conocer. Aunque pareciera que tanto la oposición de forma explícita, como el oficialismo en off, coinciden en la necesidad de un acuerdo, cabe recordar que el acuerdo tiene que ser aprobado por el Congreso".

En las últimas PASO, las encuestas públicas jugaron un rol letal para muchos inversores. Al conocerse un resultado que casi ninguna encuesta electoral pudo anticipar, el mercado local cayó estrepitosamente.

Por este motivo, hay cautela ante actual subida y muchos inversores llegan con carteras dolarizadas. En este contexto Mariano Otálora señala que "después veremos cuánto hay de cierto de las encuestas o del acuerdo con el fondo, pero es el momento de las acciones. Con un dólar controlado me parece que es momento de captar una diferencia en dólares".

¿Dónde invertir?

Mecado Internacionales

El experto Pedro Siaba Serrate, recomienda empresas internacionales que se pueden acceder en pesos y en el mercado local, a partir de los Cedears.

Del sector de las tecnológicas estadounidenses: Apple, Tesla, Nvidia.

Del lado del sector financiero: GP Morgan y Bank of América.

En cuanto al mercado de Wall Street Siaba Serrata señala que "a pesar de estar en máximo, con la idea de llevar de a poco el tapering por parte de la FED, considero que el S&P puede correr un poco más".

Dentro del sector petrolero el experto recomienda Vista.

Es una empresa con exposición Argentina, ya que tiene una fuerte participación de la empresa en Vaca muerta. La empresa se hizo de 110 millones de dólares, en dólar link. Siaba Serrate "un dólar débil producto de la emisión histórica de los EEUU. empuja a los commodities, y así se vió con el petróleo la última semana".

A nivel regional, Siaba Serrate recomienda los Fondos balanceados Latam, principalmente con fondos invertidos entre Brasil y Chile.

Mercado Local

Tomando 2020 y 2021 Argentina ha tenido muchísima emisión para financiar al tesoro. Esto provocará una presión post elecciones sobre el dólar que va a necesitar de alguna corrección. Siaba Serrate señala "dos terceras partes de todo lo emitido en el año, fue emitido en los últimos 55 días y el gasto fiscal por delante, septiembre-diciembre empeora"

Bonos Provincial: Neuquén 2030 (SG)

Neuquén tuvo la mayor producción de petróleo en los últimos 17 años. Por esto el experto recomienda el bono de esta provincia sin regalías, aunque sin descartar el bono con regalía, pero teniendo en cuenta que rinde 600 puntos básicos menos.

Fondos comunes de inversión de ONs corporativas

Las Obligaciones Negociables en dólares de empresas de primera línea, es un excelente instrumento para dolarizar la cartera y conseguir una muy buena renta. Las restricciones impuestas por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), hicieron que se dificulte la operación de estos instrumentos. Por esto los FCI invertidos en ONs son una forma de facilitar el acceso a estos instrumentos.

BONCER22 (TX22)

Esta recomendación es en pesos y más transaccional. "Sigo viendo valor en la parte en los bonos cortos que ajustan por CER", destaca Siaba Serrate.