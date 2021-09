El mercado accionario actual no es sostenible, advierte el economista premio Nobel Joseph Stiglitz

"La única vez que Estados Unidos ha logrado incluir a grupos marginados en la fuerza laboral, es cuando tenemos un mercado laboral muy ajustado", advirtió

El economista estadounidense Joseph Stiglitz indicó que la actual tendencia alcista en el mercado de valores no es sostenible. Y le da la bienvenida a la rigidez del mercado laboral estadounidense.

"Un mercado laboral ajustado es realmente bueno para nuestra sociedad, para nuestra economía", dijo el experto.

Existe una aguda escasez de mano de obra disponible en la economía estadounidense en este momento. Muchas personas aún sin trabajo no están dispuestas a cubrir las vacantes. Los salarios están aumentando a medida que la demanda de trabajadores se incrementa.

"La única vez que Estados Unidos ha logrado incluir a grupos marginados en la fuerza laboral, reduciendo la desigualdad, es cuando tenemos un mercado laboral muy ajustado", advirtió en una entrevista para Squawk Box Europe de CNBC.

"Así que le doy la bienvenida a esta situación. Estoy 100% de acuerdo con el diagnóstico de la Fed de que la mayor parte de lo que estamos viendo son los contratiempos de reiniciar una economía que tuvo que cerrarse debido al Covid-19", agregó.

Distorsión en el mercado crea burbujas

"Distorsiona la toma de riesgos. Crea burbujas", dijo sobre los principales índices estadounidenses

La razón por la que da la bienvenida a la recuperación en curso hacia el máximo empleo es que sacaría a la economía "de este mundo de interés cero".

"Distorsiona la toma de riesgos. Crea burbujas", dijo sobre los principales índices estadounidenses que alcanzan máximos históricos a diario. "Realmente sería una buena medida: tener un mercado laboral más ajustado y una restauración de las tasas de interés a niveles más normales".

El índice de referencia S&P 500 ha ganado casi un 20% en lo que va de año. Mientras que el Nasdaq, de gran tecnología, ha subido un 49%.

Stiglitz usó la expresión "algo que no es sostenible no se sostendrá" para explicar por qué el récord no durará.

Se espera que los datos de empleo mensuales de agosto muestren una desaceleración y que las nóminas no agrícolas aumenten en 725.000 empleos durante el mes, por debajo del aumento de 925.000 en julio, según economistas encuestados por Bloomberg,

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha indicado que el banco central espera un progreso económico continuo. Esto mientras busca diseñar planes para un programa de reducción gradual. Eso representaría una reversión del apoyo económico de la Fed, indica Business Insider.

Pero Powell ha dicho que el mercado laboral aún necesita apoyo. Los analistas dicen que cualquier debilidad en el informe de empleo de agosto probablemente destacaría cómo tal movimiento probablemente estaría un poco lejos.

Qué dijo sobre sobre la recuperación económica post pandemia

Meses atrás, había reflexionado sobre la recuperación mundial post pandemia de coronavirus y advirtió las dificultades que tendrán todas las naciones para salir adelante.

En ese sentido, Stiglitz aseguró que a lo largo del planeta "no habrá recuperación económica hasta que no salgamos de la pandemia".

Esa frase se le atribuye durante la décima edición del festival Puerto de Ideas, que se celebra en Cartagena, Colombia, donde además dijo que "la segunda ola de COVID-19 será y ello hará más difícil la recuperación".

Durante su presentación, el destacado economista estadounidense reflexionó sobre el escenario post-pandemia y analizó el impacto que tuvo la gestión de Donald Trump tanto para su país natal como para el resto del mundo.

Según la agencia de noticias EFE, Stiglitz -mentor del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán- expresó preocupación por los irreversibles efectos de la pandemia sobre economías emergentes.

Stiglitz aseguró que a lo largo del planeta "no habrá recuperación económica hasta que no salgamos de la pandemia"

En una entrevista elaborada por la agencia misma, el economista recalca que "Los países en desarrollo sólo pueden destinar una pequeña parte de su PIB (producto interno bruto) para hacer frente a las efectos de la pandemia, y obviamente se ven más afectados"

"No habrá recuperación económica en el mundo hasta que no salgamos de la pandemia", sostuvo.

Por otro lado, y haciendo mención de la situación global, reconoció que "será muy difícil recuperar una economía global si hay muchos países en el mundo con una gran deuda". Por ende, según su opinión, es preciso que los organismos financieros reestructuren la deuda a corto plazo que poseen los países en desarrollo y la conviertan al largo plazo, brindándoles un mayor margen de pago.