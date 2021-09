El dólar blue se mantiene en los niveles más bajos de los últimos 5 meses: ¿qué sucede con el resto de las cotizaciones?

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $98,23 siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA)

El dólar blue cotiza este martes 14 de septiembre de 2021 a $181 para la punta vendedora en las cuevas de la City porteña, luego de que en la jornada anterior retrocedió 4 pesos.

El lunes, la cotización informal registró su mayor baja en casi cinco meses, tras el resultado adverso del Gobierno en las elecciones primarias.

Aunque luego bajó, el jueves de la semana pasada el dólar informal había marca un nuevo precio máximo del año al tocar los $188, aunque cerca del mediodía retrocedió. El anterior pico había sido de $185 a fines de julio, mientras que el récord histórico se registró el 23 de octubre de 2020, cuando el dólar extraoficial tocó los $195.

En este contexto, los inversores miraron con atención la evolución de las cotizaciones bursátiles del dólar.

Por caso, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $172,24.

En tanto, el dólar contado con liquidación cotiza a $173,24.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofrece a $181 en cuevas del microcentro porteño.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado

Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $98,23 siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $103,62 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $170,97.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

Galicia: $103,85

ICBC: $103,50

Nación: $103,25

Santander: $103,50

HSBC: $103,75

Itaú: $103,60

El dólar blue, que se vende a $181, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 1.478 puntos básicos.

El dólar, bajo la lupa del mercado: cómo creen qué impactará el duro revés que sufrió el Gobierno

Ya desde hace varias semanas, el mercado venía descontado una relativamente floja elección del oficialismo en estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y esa expectativa se confirmó. Incluso, fue superada, sobre todo por el resultado en Provincia de Buenos Aires, donde los números para Victoria Toloza Paz fueron peores de los esperados.

Tal como indicó a iProfesional Juan Pablo Albornoz, de Ecolatina, "el rally que vienen teniendo las acciones argentinas en el último mes está principalmente motivado por encuestas que daban malos resultados para el oficialismo" y esto hizo que, anoche, los analistas económicos esperaran para hoy "una buena apertura del mercado, especialmente en lo que respecta a las acciones locales, y escasas presiones sobre los diversos tipos de cambio".

Esto puede parecer paradójico, pero en Argentina el mercado ve con buenos ojos una renovación de diputados y senadores en el Congreso que pueda limitar el poder del oficialismo.

Los expertos describen varios puntos que diferencian estas PASO de las de hace dos años.

Dólar oficial, sin nuevas presiones

Como explican los expertos, esta vez las cosas fueron muy diferentes a las PASO del 2019, cuando se produjo un salto de la divisa.

"Estas elecciones no fueron comparables con las de 2019 por varios motivos. En primer lugar, porque no son por un cambio de mando, sino que son legislativas. Además, en ese momento, teníamos un dólar libre, mientras que hoy, está limitado por un cepo", detalló el asesor en negocios, económico y financiero Salvador Di Stefano.

En igual sentido, el economista especializado en mercados financieros Cristian Buteler coincide en afirmar que "no hay mucho punto de comparación con 2019" y agrega un condimento: el hecho de que el mercado viene dolarizándose desde 2017-2018.

Esto, considera, hace que el mercado no llegue desprevenido a las elecciones. Además, asegura que "ha aprendido a no confiar tanto en las encuestas y eso hace que no se aferren tanto a ninguna expectativa".

Así, Buteler no ve una fuerte suba para el dólar oficial esta semana y anticipa que, de cara a las elecciones definitivas de noviembre tampoco veremos grandes cambios, aunque advierte que hay una tendencia natural a la suba por el ritmo inflacionario y la necesidad de emitir pesos por el déficit fiscal.

Como es de esperar, Albornoz anticipa que si hay presiones, se verán reflejadas básicamente en el dólar blue (aun a pesar de su suba reciente), porque el MEP y el CCL (segmento PPT) están intervenidos por el Banco Central (BCRA).

Para el economista Rodrigo Álvarez, "el Gobierno va a mantener el ritmo de devaluación de acá a diciembre". Después, prevé que se verá una aceleración, aunque no un salto abrupto, entre diciembre y marzo o abril del año que viene, y advierte que el éxito va a depender de lo que haga el BCRA con la tasa de interés y de cómo se ordene la política económica, lo que incluye la variable de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer trimestre.

Álvarez opina que, al observarse una victoria de la oposición en las PASO, lo que puede anticipar un resultado similar en las elecciones de noviembre, "va a haber una cierta mejora en los indicadores financieros y esto va a derivar en una descompresión del mercado del dólar blue".

Mientras algunos economistas prevén un blue a $200 en noviembre, otros creen que irá a la baja.

El blue: ¿sube o baja? opiniones divididas

Di Stefano espera que en las siguientes jornadas el dólar oficial se aprecie al ritmo promedio mensual "como venimos viendo hasta ahora" y prevé que esto cambiará recién en 2022. Así, la variable a observar para él es el dólar el blue.

Si bien este lunes el paralelo registró una baja, hasta los $182, para el experto hay que mirar el enorme déficit fiscal que tiene la Argentina y la emisión que se realiza para cubrirlo.

Entonces, asegura que, más allá de que el Gobierno no haya hecho una buena elección y que puede haber reacciones positivas en estos primeros días, "el blue va a seguir subiendo" y, según sus cálculos, es probable que antes de las legislativas ronde los $200 o supere ese valor incluso.

Es que, tal como lo indica el economista Mariano Fernández, "Argentina enfrenta un desequilibrio monetario caracterizado por un exceso de oferta de pasivos del BCRA y una demanda inestable y volátil con tendencia hacia la baja en la demanda de dichos pasivos monetarios".

Para él, una vez pasadas las elecciones, la política de pisar el dólar como un camino de estabilización económica debería cesar por la dinámica misma del esquema monetario y advierte que "este hecho es independiente del resultado de las elecciones", ya que asegura que depende de cuestiones de fondo y no de forma como puede ser un resultado de las elecciones.

Sin embargo, a diferencia de sus colegas, el economista Fabián Medina prevé que "el rumbo del blue tras las elecciones de ayer va a mantener la tendencia a la baja del blue de los últimos dos días hábiles de las semana pasada" y opina que la baja de la inflación que venimos viendo es un elemento que favorecerá ese camino. En ese sendero, vaticina que el blue va a bajar y los financieros se van a colocar alrededor de los $170.

El déficir fiscal y la política de emisión es una de las variables que más observan los analistas.

Los problemas de hoy son los de ayer

Ricardo Delgado, director de Analytica, apunta, al igual que Fernández, que no cree que el resultado de ayer genere un cambio de fondo en los problemas de la Argentina. "Las cuestiones pendientes de hoy, lunes, son las mismas que las del viernes pasado", dice.

Así, opina que lo que importa hoy es lo que va a hacer el Gobierno de ahora en más. "Venimos de semanas de relativa calma cambiaria y hay que señalar que los dólares han crecido poco respecto del año pasado. En realidad, en el caso del blue, han caído, si tomamos el pico de $195 de 2020", refleja.

En esta línea, opina que, si el Gobierno da señales adecuadas de acá a noviembre, puede llegar a las elecciones sin mayores problemas en el dólar, pero alerta que "sí existe un problema en la dinámica de las reservas que son preocupantes para el BCRA por las pérdidas de las últimas semanas que el regulador debería corregir" y asegura que tienen herramientas para hacerlo , como:

Suba de las tasas de interés

Restricción de importaciones

Venta de dólar futuro, que hoy no tiene vendidos.

Delgado sostiene que no ve un estallido cambiario en los próximos meses, aunque no descarta que pueda haber más tensión, en función de las señales que dé el Gobierno respecto del resultado de ayer.

En conclusión, tal como indica Buteler, puede ser que se dé un pequeño movimiento del dólar estos días, pero no parece ser que vayan a venir grandes cambios en el mercado. "Hay una tendencia natural a la suba por el ritmo inflacionario y la necesidad de emitir pesos por el déficit fiscal, pero lo que suceda dependerá lo que suceda de las medidas que tome el Gobierno de ahora en más", asegura. Y todo parece indicar que no va a haber medidas que pueda cambiar el rumbo de acá a las elecciones generales.