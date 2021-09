Melconian, sobre la emisión monetaria: "Van a tener que cagar al gasto público con inflación"

El economista se refirió al error en el que el gobierno de Alberto Fernández podría incurrir si financia el gasto público con la emisión monetaria

El economista Carlos Melconian se refirió al error en el que el gobierno de Alberto Fernández podría incurrir en el caso de mantener la senda de financiar el gasto público con la emisión monetaria después de la derrota del Frente de Todos (FdT) en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Van a tener que cagar al gasto público con inflación en forma permanente", afirmó el expresidente del Banco Central (BCRA) y agregó que debe "llevarse el gasto público a lo que era financiable en 2004, 2005″.

Melconian primero analizó que se pueden dar dos escenarios post elecciones de término medio, que "se mantenga todo bajo control, la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica" como cuando "Cristina [Kirchner] en 2009 se come una buena piña y mantuvo airosa la gobernabilidad" y explicó que "el mundo la ayudó en ese año y en 2010 la economía crecía y la soja llegó a los 600 dólares ahí".

No obstante, también dijo que el escenario puede complicarse en el futuro y ejemplificó con las elecciones de medio tiempo de 2013, cuando "Sergio Massa gana y estaba en la vereda de enfrente [opositor al Kirchnerismo] venías con un atraso cambiario" y desde la cartera económica se comenzó a "elevar la devaluación diaria". Al respecto, explicó: "Todo el día al dólar oficial lo tocaban de acuerdo con la inflación porque a veces los gobiernos creen que atrasando el cambio, ayudan a la capacidad adquisitiva".

Para Melconian, es factible que el escenario se complique aún más después de las elecciones

"Cayeron en la misma trampa que en 2013"

Y advirtió que el actual ministro de economía, Martín Guzmán, ya desde antes de las elecciones, entró "en la misma trampa de 2013, que es algo populista y electoralista". Así, criticó que esa práctica: "Para evitar devaluar, hacen una pequeña devaluación diaria. Los gobiernos creen que si devaluás menos atrasás la inflación, creen, no es así".

En ese hilo argumental, continuó: "En su momento, en el gobierno de Cristina, en el 2013, se profundizó esa práctica, no alcanzó pero terminaron con un 25% de recupero cambiario, puede ser un escenario posible (…) Pero Cristina después entregó una bomba de tiempo asintomática y después vino [Mauricio] Macri (...) eso puede llegar a pasar ahora, pero son gobiernos que empiezan a durar, no con capacidad de rehabilitación, duran y llegan [a finalizar su mandato]".

Consultado sobre la idea que ronda en el Gobierno de "de poner un punto del PBI en el bolsillo de la gente", Melconian dijo que prefiere hablar en término de "caja, de dinero" y explicó que "el escenario fiscal anual ya tiene un derrape de déficit fiscal proyectado y una emisión fiscal proyectada, dejaron licuar el gasto en la primera parte, con el impuesto a la riqueza, y emitieron menos, estacionalmente hablando".

Y retomó: "Lo van a vender como paquete electoral al puntito del PBI en el bolsillo, es una alquimia (...) Acá vamos a un escenario fiscal expansivo con emisión monetaria que estaban establecido antes, porque la Argentina tiene un gasto público heredado del kirchnerisno de los 2000 infinanciable y Macri, por no bajarlo, durante un tiempo lo quiso financiar con deuda pública con deuda en dólares y estos [el oficialismo] lo financian con emisión monetaria, con inflación".

Luego, remató: "Cuando venga un conjunto de políticos que tengan los huevos bien puestos y le digan esto a la gente, van a tener que llevar el gasto público, hablando en términos del PBI, a lo que era financiable en la Argentina hasta 2003 2004, 2005 y un periodo chiquito de Néstor [Kirchner], porque si no es magia, van a tener que cagar al gasto público con inflación en forma permanente". Ademásl opinó: "La emisión de ahora la van a pagar a principios de 2022, y los boludos van a decir ´hemos demostrado que hemos emitido y no aumentó la inflación´".

Para Melconian, "Guzmán cayó en la misma trampa que el kirchnerismo en el 2013"

Cambios en el Gabinete

Además, Melconian dijo que hay que parar de hablar de cambios en el Gabinete presidencial, porque eso sí es signo de pérdida de la gobernabildiad según el especialista. "Empiezan con esos corrillos, como Hebe de Bonafini, hablando del cambio de Gabinete, si siguen así, el escenario es jodido. Yo creo que el Gobierno tiene que seguir con línea de cuatro", opinó, haciendo un paralelismo con el fútbol para decir que el Gabinete debe mantenerse.

Por otra parte, sobre los resultados electorales dijo: "Hubo una elección de la gente, mi abuela le agarraba el pandulce a [Manuel] Quindimil [Intendente de Lanús en diferentes periodos] y después no lo votaba. [El peronismo] en donde sacaban 70, 80, 65% de votos, sacaron 45%. Pero no estoy contento, no me interesa la chicana, estoy contento cuando sale la Argentina. La gente se avivó, necesitamos seres humanos con inteligencia. Me pongo bien cuando la gente se da cuenta que la tratan de boluda".