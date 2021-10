Cepo reforzado: el contado con liqui cotiza en baja y el dólar blue trepa a $187, el valor máximo de este año

El dólar "contado con liqui" perdía 0,6% como reacción a las medidas dispuestas por la CNV para limitar la operatoria de compra y venta de bonos

El dólar blue cotiza este miércoles en alza y se consigue a $187 para la punta vendedora en las cuevas de la City porteña, es decir dos pesos más que en la jornada anterior.

Esto ocurre luego de las nuevas restricciones lanzadas por el Gobierno mediante la Comisión Nacional de Valores (CNV), que ajustó el cepo sobre los bonos que usualmente se utilizan para la operatoria de los dólares MEP y contado con liquidación.

De esta forma, la divisa en el mercado informal alcanza nuevamente precio máximo del año en ese sector, de $187. El récord histórico nominal del dólar blue se registró el 23 de octubre de 2020, cuando la cotización se disparó hasta los $195, valor que no volvió a tocar.

En este contexto, los inversores miran con atención la evolución de las cotizaciones bursátiles del dólar, que tendieron a la suba.

Por caso, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $176,47

En tanto, el dólar contado con liquidación cotiza a $175,46.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofrece a $187 en cuevas del microcentro porteño.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado

Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $98,95, siempre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $104,53 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $172,47.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

Galicia: $104,75

ICBC: $104,50

Nación: $104,25

Santander: $104,50

HSBC: $104,80

Itaú: $104,50

El dólar blue, que se vende a $187, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 1.611 puntos básicos.

Se refuerza el cepo: introducen nuevas restricciones para operar con dólares financieros

En medio de una creciente presión alcista sobre los dólares financieros y una preocupante pérdida de reservas, el Gobierno decidió actuar este martes y lanzó nuevas restricciones. Lo hizo mediante la Comisión Nacional de Valores (CNV), que ajustó el cepo sobre los bonos que usualmente se utilizan para la operatoria de los dólares MEP y contado con liquidación.

La nueva normativa de la CNV establece que se podrá realizar la operatoria de dólar MEP y CCL solamente una vez al mes (cada 30 días corridos), y se podrá cursar con un tope de 50.000 nominales.

"Se restringen los bonos que históricamente me usan para los dólares financieros. Más aún para dólar MEP porque opera volúmenes más chicos. Para CCL ya se habían dejado de usar justamente por los limites, porque se opera con mayores montos", precisó Claus Noceti de PwC a iProfesional.

"Se dispuso una serie de medidas relativas a la concertación de operaciones con valores negociables con liquidación en dólares estadounidenses, tanto en jurisdicción local como extranjera", detalló la CNV.

La RG 907/21, aprobada este martes por el directorio del organismo, y que se publicará el miércoles en el Boletín Oficial, dispone las siguientes medidas:

1. Se establece un límite de 50 mil nominales semanales para la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT, considerando tanto operaciones MEP como Cable.

2. Solo se podrán cursar órdenes para concertar operaciones con valores negociables con liquidación en moneda extranjera o realizar transferencias de valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior, si:

a. En los 30 días corridos anteriores no se concertaron operaciones de venta de valores negociables nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT.

b. Existe manifestación fehaciente de no realizar operaciones definidas en el punto a- partiendo del momento en que se liquidan las referidas operaciones y por los 30 días corridos subsiguientes.

3. Se dispone el cese de las restricciones a la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley extranjera con liquidación en moneda extranjera.

"Levantaron el tope de 50.000 nominales para operar GD30 o cualquier otro bono ley extranjera, pero para operarlo tenés que demostrar que no operaste AL30C o D en los últimos 30 días y que no lo vas a hacer en los siguientes 30 días. Entiendo que había un rulo entre el GD30 y el AL30. Con esto te dicen, 'hacelo, pero no vas a poder volver a hacerlo por un tiempo'", explica Francisco Molina Portela, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

"Esta resolución se dicta en coordinación con el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la Nación, con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real, en el marco de la política económica actual", señala la CNV.

La nueva normativa

A continuación, la normativa completa que saldrá este miércoles en el Boletín Oficial:

El BCRA traba importaciones

El Directorio del Banco Central de la República Argentina decidió modificar el mecanismo por el cual se realizan el pago anticipado de algunas importaciones, los que durante este mes se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes.

"La medida dispuesta por el Directorio del BCRA solo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado, por lo que afecta a un 13% de las mismas", según indicaron fuentes oficiales.

La medida estará vigente hasta el 31 de octubre y busca, tal como informaron, "equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país".

Según explicaron, el BCRA detectó que se vienen registrando desde el mes de junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza.

En junio se registraron importaciones por un valor FOB de u$s5.600 mil millones y pagos por u$s5.900 millones y en julio esa relación fue de u$s5.400 millones de importaciones FOB y pagos por u$s5.700 millones.

"A partir de agosto esa diferencia entre pagos efectuados y bienes ingresados se amplió: en agosto fue de u$s5.400 millones de ingreso de bienes y u$s6.200 millones de pago cursados a través del mercado de cambio y en septiembre u$s5.500 millones de importaciones y u$s5.900 millones de pagos", ampliaron.

Dólar: un escenario que se complica día a día

El BCRA vendió hoy en el mercado de cambios u$s100 millones y, según reportaron fuentes de entidad a iProfesional, el elevado número del monto que se volcó durante esta jornada se debe, en parte, a que "hubo un pago significativo de vacunas y otra, a un ajuste de posiciones".

Sucede que la compra de vacunas cuenta como una operación de importación más, según explicaron y requirió el desembolso de un importante monto por parte del Central. Lo cierto es que, más allá de los destinos que hayan tenido esos millones de dólares, en los escasos tres días hábiles de octubre, el BCRA ya sacrificó u$s205 millones, que se suman a los u$s950 millones que vendió en septiembre.

La dolarización se acelera como consecuencia de la incertidumbre electoral.

En este contexto, el economista director de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, advierte que, "se observa que se está complicando cada vez más la dinámica diaria de pérdida de reservas y venta de bonos para contener el dólar Contado Con Liquidación (CCL)".

Si bien reconoce que "es una estratega que se veía venir" señala que, esta tendencia se profundiza día a día en un contexto en el que, según advierte, "las posiciones especulativas del mercado están muy latentes, por lo que se puede ver".

En consecuencia, Delgado señala que esta situación genera un contexto muy inestable y complejo, que obliga a esperar y ver qué va a hacer el Gobierno después de las elecciones del 14 de noviembre, es decir: si va a enderezar el rumbo económico o va a seguir con esta estrategia.

El Gobierno avanza con sus estrategia de vacunación y eso le demanda divisas.

Cabe aclarar que, tal como sostienen desde el Banco Central, octubre suele ser un mes de mucha demanda de dólares para la entidad. Esto se da año a año y responde al cese de la liquidación de la cosecha por parte del campo y, en este año, se suma la búsqueda de cobertura de cara a las elecciones legislativas, que se traduce en una tendencia dolarizadora.

Así, los importadores buscan adelantar operaciones y los exportadores dejan de liquidar, generando un desbalance del mercado de cambios que requiere ser compensado por el BCRA.

En paralelo, en estos momentos, el Gobierno lleva adelante la campaña de vacunación contra el Covid-19, que en la mayoría de los adultos ya está por la segunda dosis, y hace pocos días anunció el comienzo de la inoculación en menores de 3 a 12 años, lo que requerirá un mayor desembolso para la adquisición de vacunas, sobre todo aquellas que estén aprobadas para ese grupo etario. Esa es una de las razones que explica este fuerte desembolso en vacunas a esta altura del año.

Sin embargo, tal como destaca Delgado, se requiere un cambio de rumbo para no seguir perdiendo reservas, lo que evidencian las nuevas medidas.

Así, el BCRA buscar hacer todo lo que esté a su alcance para evitar continuar con esta tendencia dada la fragilidad que ostentan en estos momentos sus reservas internacionales, que por estos días rondan los u$s42.000 millones, aunque las reservas netas, según estipulan en el mercado, están cerca de los u$s5.000 millones.