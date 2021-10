Por las nuevas restricciones, el BCRA ahorra u$s800 millones por mes: ¿alcanza para "salvar" las reservas?

Surge de cálculos privados teniendo en cuenta las intervenciones en el dólar financiero y el ritmo de importaciones. Lo que viene

Las medidas de la semana pasada para limitar el drenaje de dólares que sufría el Banco Central tuvo sus efectos: los últimos dos días hábiles post nuevas restricciones (miércoles y jueves), Miguel Pesce pudo recuperar u$s170 millones en el mercado cambiario. Así no sólo redujo el rojo que venía acumulando en el mes (lo bajó a menos de u$s50 millones) sino que promete encapsular las reservas para llegar al 14 de noviembre sin quedarse en cero (en términos de las reservas líquidas netas).

¿Pero cuánto se "ahorra" ahora el Banco Central con las limitaciones para el dólar financiero y, más importante, el freno a las importaciones? Fernando Marull, director de FMyA, estimó el número que le permitiría al Gobierno llegar mejor parado a noviembre. Serían alrededor de u$s800 millones mensuales menos que tendría que "sacrificar" Pesce.

El Gobierno cree que puede estabilizar al dólar y las reservas para "aguantar" hasta noviembre

Detener la sangría, la única prioridad

La cuenta surge de contabilizar los casi u$s300 millones mensuales que estaba usando en el segmento de "dólar regulado", o sea el contado con liquidación. Allí vendía bonos que luego recompraba en parte "gastando" dólares. La prohibición para operar en ese mercado hace que el BCRA deje de perder, a priori, 30 millones de dólares diarios.

La otra medida es la que más ahorro le permite al Gobierno. Se limitaron los "anticipos de Importaciones", buscando ahorrar otros u$s500 millones, según cálculos de FMyA .

"Con esto se ahorra u$s800 millones por mes. Todavía le quedan herramientas al BCRA y CNV para seguir regulando operaciones para cuidar las reservas; tanto por el lado de la oferta (exportadores, bancos), demanda (importadores, turismo) o stocks (deuda)", agrega Marull. "En definitiva, con el contexto internacional un poco más difícil, el Gobierno sigue atacando los problemas cambiarios con más prohibiciones y parches. Repitiendo otra vez, una estrategia similar a la de los años 2011-2015", agregó.

Claro que las restricciones sirven para ganar tiempo. Son un parche porque el verdadero problema es que el Banco Central tiene muy pocos dólares y "prenderle una vela" a los exportadores (que recién en marzo/abril del año próximo empezarán a liquidar fuerte) es surfear muchos meses de incertidumbre,

Por eso los economistas profesionales creen que la tensión cambiaria seguirá. Además, la brecha superando el 90% hace que el incentivo para liquidar sea menor y que siempre exista el "atractivo" de sacar dólares al Banco Central.

Para Álvarez Agis se necesita un acuerdo con el FMI que venga con dólares frescos para aumentar las reservas

Sin plan y buscando financista para las reservas

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, sostuvo recientemente que con este nivel de brecha el BCRA no acumula reservas, el Tesoro no puede rollear la deuda en pesos, y "con la brecha des-sustituimos importaciones". Agis sugirió que la artesanía del programa económico el año que viene "es que para que la gente se anime a quedarse en pesos la única es que veamos al BCRA más lleno de reservas".

En ese sentido, dijo que acuerdo con el FMI debería venir con dólares -no importa en qué forma, dijo- para que el país no tenga que depender tanto de la emisión monetaria para financiar la baja del déficit. "Necesitamos un desembolso up front del Fondo. Necesitamos un desembolso financiero contundente porque la situación de las reservas es crítica", el titular de la consultora PxQ.

En Wall Street creen que la crisis cambiaria tiene sus orígenes en la falta de credibilidad de la política económica y hasta que no se allane ese camino cualquier medida terminará siendo un parche.

"La principal razón para la tensión cambiaria es la falta de confianza en el rumbo económico (lo llamo rumbo porque claramente no hay plan). Con inflación en aumento y un tipo de cambio oficial pisado, cualquier dólar que se pueda conseguir en uno de los tantos mercados alternativos disponibles representa una posibilidad clara de protección de capital. Dicho esto, la solución para esa tensión sería un plan económico creíble que disminuyera los crecientes desequilibrios macroeconómicos", afirmó Diego Ferro, CEO de M2M Capital Management, una firma de Nueva York.

Sin programa creíble que convenza y con varios desequilibrios económicos notorios, el mejor escenario es que el Gobierno llegue a las elecciones sin perder más dólares y que, luego del 14 de noviembre, haya un plan para surfear los próximos 2 años de mandato. Por ahora, sigue el "plan aguantar".