Una buena y otra mala: Gobierno estabiliza las reservas pero los bonos (por efecto FMI) siguen en caída

Por el cepo importador, el Banco Central revirtió el rojo que acumulaba en el mes y ahora tiene un saldo positivo de u$s50 M. Pero hay dudas en Washington

El Banco Central dio vuelta la ola negativa que traía en los primeros días del mes y, debido al cepo importador, ya está con saldo positivo. Este martes la autoridad monetario compró otros u$s100 millones y así está en lo que va de octubre con un saldo comprador de u$s50 millones; luego de arrancar este mes con ventas que superan los u$s200 millones.

Esto tiene que ver con el cepo a los importadores que oficializó el BCRA hace poco. Mediante la nueva norma, pulverizó alrededor del 15% de la demanda de dólares. Además, indican en el mercado, esto hizo que otros importadores desistieron de pedir divisas para traer productos desde el exterior, provocando faltantes y un encarecimiento de precios.

El BCRA pudo detener la sangría de dólares y ahora revierte el saldo negativo del mes

Paños fríos al drenaje de reservas

La recuperación del ritmo de compras oficiales era algo clave ya que el BCRA venía perdiendo más de u$s1.000 millones en septiembre por la intervención en el MULC, a lo que se sumaban otros 300 millones de dólares para contener la brecha cambiaria en el contado con liquidación (CCL). Esa pata también fue atendida por la CNV al limitar la operación del dólar financiero y así también cerrar un grifo por donde salían los dólares.

El Gobierno intenta ganar tiempo hasta después de las elecciones y, supuestamente, cuando se conozca de qué se trata un acuerdo con el FMI para la economía argentina de los próximos años.

Los que siguen sin mejorar, para variar, son los bonos locales. Después de haber perdido más de 1,5% ayer en las operaciones en Nueva York (similar a lo ocurrido el viernes también feriado en Buenos Aires), la renta fija volvió a sucumbir más del 1,2%. Ante esto, el riesgo país subió 1,4%, hacia los 1.624 puntos.

Los bonos en dólares continuaron muy pesados y cayeron hoy 45 centavos en promedio a lo largo de la curva (entre el jueves y hoy acumulan una pérdida de 65 centavos promedio). Los bonos dollar-linked por su parte operaron tomadores, ganando un 0,3% a lo largo de la curva, resultando por momentos muy difícil conseguir buenos offers sobre todo del tramo largo. En cuanto al tramo pesos hoy se vio venta en toda la curva CER, cayendo 0,25% en promedio, aunque aparecieron compras a última hora que hicieron que la pérdida no haya sido mayor.

Incertidumbre con el desenlace entre la Argentina y el FMI altera a los inversores en bonos locales

Con la mirada en Washington y Nueva York

"Siempre que hay incertidumbre, el mercado reacciona mal. Si bien no tenemos resultados todavía, estamos a la espera de la reunión de Guzmán y Manzur con las autoridades del organismo y claramente, por ahora, los inversores no le están dando una lectura positiva. Los interrogantes son muchos y hay muchos flancos al mismo tiempo, muchas dudas post elecciones. Especialmente, sobre qué pasará con el tipo de cambio, ya que no se puede sostener una brecha como la actual. No se termina de definir nada y todo esto genera impacto negativo en el mercado", dice Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Los inversores siguen esperando que de alguna manera haya novedades con respecto a las negociaciones entre el país y el FMI. Por eso la ida del Jefe de Gabinete podría inscribirse en esa idea de que los que se está prometiendo está avalado por lo más alto del Gobierno (léase Alberto y Cristina) ya que Guzmán no goza de credibilidad ante el mercado.

¿Podrá Manzur tranquilizar a Wall Street, algo que el ministro de Economía nunca pudo? "Siempre que hubo una situación de dificultad económica los inversores estuvieron más preocupados por la situación política que por los números. El viaje de Manzur me parece muy positivo y novedoso", reseñó Javier Timerman, socio de AdCap Securities.