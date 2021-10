Por el cepo importador, el Central "da vuelta el partido" y acumula un saldo comprador de u$s170 millones

Había acumulado un rojo de u$s200 millones pero desde que se freno compras al exterior quedó como único autorizado para adquirir divisas

El Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario en medio de un cepo muy duro a las importaciones. La autoridad monetaria se llevó u$s120 millones este miércoles y ya acumula en el mes un saldo positivo de u$s170 millones (revirtiendo un rojo de 200 millones al inicio de mes). Esto sucede después de la prohibición oficial para pedir dólares para pagos por adelantado de importaciones, algo que está provocando desabastecimiento y aumento de precios.

De cualquier manera, la intención oficial era dejar de perder dólares por la vía comercial. Según estimaciones privadas, el BCRA perdía alrededor de u$s500 millones por mes por esta clase de importaciones adelantadas. "Los últimos datos del Banco Central dejan en claro por qué el Banco Central volvió a ajustar el cepo cambiario el 5 de octubre", dice Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Las medidas definidas por el BCRA para evitar giros anticipados de divisas tendrían un efecto mucho más duro que el anticipado para los importadores. Desde la cámara que agrupa al sector señalaron que las quejas de las empresas fueron generalizadas y que tendrá un fuerte impacto en la relación con los proveedores internacionales.

Pesce logró detener la sangría de los dólares a punta de frenar las importaciones, pero es "frazada corta".

Temor empresario a nuevas medidas

"Lo que pedimos es que al menos las trabas no duren más allá de fin de mes, porque durante octubre será muy difícil realizar compras al exterior, ya sea productos finales o insumos para la producción", aseguró Fernando Furci, gerente general de la Cámara de Importadores.

El Banco Central prohibió durante un mes los giros de divisas para importaciones en forma anticipada con el objetivo de frenar la pérdida de reservas. Ahora sólo se podrá girar al exterior contra "despacho de plaza", o sea cuando la mercadería ya esté lista para salir con destino a la Argentina.

Sin embargo, nadie tiene certeza sobre lo que sucederá al finalizar octubre. La sensación que existe entre los importadores y en general en las empresas es que básicamente el Central procuró ganar tiempo para llegar mejor a diciembre, que es cuando ingresan las divisas provenientes de la cosecha fina.

"No sólo es el problema de girar dólares adelantados. La mayoría de las importaciones requiere de un pago adelantado para que comience la fabricación del producto. Como ahora ya no se puede efectuar se presentarán grandes inconvenientes para realizar los encargos", resume Furci.

Pero a esto se le suman además los problemas logísticos que presenta la producción a nivel global, con serios problemas de oferta para enfrentar el aumento de la demanda tras el bajón de la pandemia. "No se trata sólo de enviar una seña, sino además de entrar en la fila en el turno de producción y no perder el lugar respecto a otros pedidos que pueden llegar desde distintos lugares del mundo", agrega el ejecutivo.

Lo cierto es que el BCRA venía perdiendo más de u$s1.000 millones en septiembre por la venta de divisas en el mercado oficial, a lo que se le suman otros u$s300 millones por su intervención en el mercado del dólar financiero. Así, el Gobierno detiene la sangría y se vuelve a colocar como "comprador neto" en la plaza casi 1 mes de las elecciones legislativas.

Álvarez Agis dice que la situación de las reservas es crítica y pidió que el FMI ponga dólares.

Parches hasta después de las elecciones

Claro que las restricciones sirven para ganar tiempo. Son un parche porque el verdadero problema es que el Banco Central tiene muy pocos dólares y "prenderle una vela" a los exportadores (que recién en marzo/abril del año próximo empezarán a liquidar fuerte) es surfear muchos meses de incertidumbre.

Por eso los economistas profesionales creen que la tensión cambiaria seguirá. Además, la brecha superando el 90% hace que el incentivo para liquidar sea menor y que siempre exista el "atractivo" de sacar dólares al Banco Central.

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, sostuvo que con este nivel de brecha el BCRA no acumula reservas, el Tesoro no puede rollear la deuda en pesos, y "con la brecha des-sustituimos importaciones". Agis sugirió que la artesanía del programa económico el año que viene "es que para que la gente se anime a quedarse en pesos la única es que veamos al BCRA más lleno de reservas".

En ese sentido, dijo que acuerdo con el FMI debería venir con dólares -no importa en qué forma, dijo- para que el país no tenga que depender tanto de la emisión monetaria para financiar la baja del déficit. "Necesitamos un desembolso up front del Fondo. Necesitamos un desembolso financiero contundente porque la situación de las reservas es crítica", el titular de PxQ.

En Wall Street creen que la crisis cambiaria tiene sus orígenes en la falta de credibilidad de la política económica y hasta que no se allane ese camino cualquier medida terminará siendo un parche.

"La principal razón para la tensión cambiaria es la falta de confianza en el rumbo económico (lo llamo rumbo porque claramente no hay plan). Con inflación en aumento y un tipo de cambio oficial pisado, cualquier dólar que se pueda conseguir en uno de los tantos mercados alternativos disponibles representa una posibilidad clara de protección de capital. Dicho esto, la solución para esa tensión sería un plan económico creíble que disminuyera los crecientesdesequilibrios macroeconómicos", afirmó Diego Ferro, CEO de M2M Capital Management, una firma de Nueva York.