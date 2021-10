Ni Guzmán ni Manzur convencieron: los bonos aceleran su caída libre y valen 35 centavos de dólar

A pesar de la "positiva" charla del viernes pasado entre funcionarios argentinos y fondos en Nueva York, el riesgo país volvió a subir y trepa 20% este año

Si los precios "hablan", tal como dicen en el mercado, lo sucedido al inicio de esta semana no estaría diciendo que el "investor meeting" que tuvo lugar el viernes pasado entre Martín Guzmán y Juan Manzur y al menos quince fondos en Nueva York haya sido positivo. Los bonos argentinos, que valen 35 centavos de dólar por cada 1 que se emitió (tomando los Globales), volvieron a perder y muy fuerte en las operaciones en el exterior. Cayeron 1,5% en promedio y acumulan rojos de entre el 8% y el 10% en los últimos treinta días.

Sobre el filo de la semana pasada, el ministro de Economía y el Jefe de Gabinete habían recibido a los principales portfolio managers que miran la Argentina. Fue una reunión que los mismos asistentes calificaron como "buena" y marcaba un cambio de paradigma hacia una Gobierno más "abierto" y "dialoguista" con los inversores. Pero, eso no alcanzó para que se traduzca en, al menos, un cambio de humor en los precios de los bonos de la deuda.

Guzmán y Manzur estuvieron el viernes pasado con fondos de inversión en la Gran Manzana

Dejando pasar la "oportunidad"

La apatía con la Argentina, obviamente, excede los guiños que hayan querido dar Guzmán y Manzur en Nueva York. La falta de un programa económico creíble, el aún irresuelto programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las tensiones electorales, hacen que los inversores no tengan ninguna intención de mirar la película desde adentro.

"Guzmán y Manzur se juntaron con los fondos más influyentes. Son fondos que miran al futuro, y por eso no están aprovechando la oportunidad de entrar hoy en Argentina", dijo Javier Timerman, socio de AdCap a la señala A24. Además, este experimentado trader que estuvo en la reunión con los funcionarios argentinos del viernes pasado en la Gran Manzana, advirtió que "el programa económico que tiene que presentar la Argentina tiene que incluir más elementos y más fuerza con respecto al achicamiento de la brecha".

Si bien los gerentes de los fondos que estuvieron con la delegación del país se fueron "satisfechos" por el ida y vuelta que hubo, donde se respondió a todo (lo que se pudo obviamente), lo cierto es que habrá que trabajar mucho en la "credibilidad" hacia adelante para que Argentina sea considerada, al menos, una "historia viable" para el mercado.

El riesgo país de la Argentina que mide el JP Morgan sube casi 20% en el año hasta los 1.625 puntos

Entre un mar de dudas y las elecciones

Por ahora, la señales no van para recuperar esa confianza: la emisión monetaria para el "plan platita", una inflación desbordada que se ataca con congelamiento de precios y la escasez de dólares, son un combo difícil de sortear para los inversores. De hecho, y si bien Guzmán y Manzur aseguraron que no se radicalizará el Gobierno post elecciones, el mercado aún espera por la reacción de Cristina el día siguiente a la -hipotética- dura derrota en las urnas (según muestran las últimas encuestas).

De cualquier forma, el malhumor con los bonos de la deuda vienen desde siempre. Luego de emitirse durante el canje en septiembre del año pasado, los inversores sólo buscaron desprenderse de sus tenencias. Por eso en lo que va del 2021 caen hasta 15% en dólares. Además, el riesgo país sigue muy alto y está en 1.652 puntos básicos, una suba de casi el 20% en el año. El lunes sumó otro 1,10%.

Los inversores no volverán a comprar deuda argentina a lo sumo que vean señal contundente de cambio, algo que no sucedería en el mediano plazo. Tampoco un triunfo de la oposición despertaría un gran rally. Sí se moverían los precios porque empezará a jugar la apuesta a un cambio de régimen político y económico para después del 2023. Pero serán apuestas fugaces de los fondos más especulativos del mercado (denominado distress) pero no precisamente de los que apuestan a algo más que un rebote desde niveles mínimos.