Sturzenegger: "Me hubiera gustado ser más valiente en 2017″

El ex presidente del Banco Central reflexionó sobre su paso por el Banco Central y el derrumbe de la estrategia económica de Macri desde 2018 en adelante

El ex presidente del Banco Central durante los primeros dos años del mandato de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, le restó importancia a un acuerdo con el FMI, al nivel de reservas en manos del Banco Central y a las previsiones de una marca de inflación aún más alta que la de 2021 durante el año próximo, para poner el foco sobre la necesidad de abandonar las trabas cambiarias cuanto antes y "sacar del medio al Estado" para que el país empiece a crear riqueza. "Me hubiera gustado ser más valiente en la defensa del régimen en 2017″, admitió.

El ex funcionario y actual profesor de la Universidad de San Andrés y visitante de la Harvard Kennedy School concedió una entrevista a Bloomberg Línea en la que repasa temas como la negociación con el FMI, valoró el proyecto del candidato porteño Martín Tetaz respecto a dar independencia al Banco Central, dijo que la economía está estancada por el cepo cambiario y que aunque espera un dato de inflación alto durante el año que viene no necesariamente prevé una aceleración del ritmo de avance de los precios.

También se refirió a su paso por el Banco Central, al futuro de Juntos por el Cambio y al surgimiento de Javier Milei como candidato competitivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dominancia monetaria

"Argentina tiene que moverse lo más rápido posible a un régimen de dominancia monetaria como el que tienen el resto de los países del mundo. En ese régimen el Banco Central se dedica a que los precios no se muevan y el fisco se las arregla por su cuenta para financiarse. Sería, además, la política más pro-crecimiento que podríamos imaginar. Celebro por eso el foco que le está poniendo Martin Tetaz al tema y creo que su propuesta de darle independencia al Central es lo más importante que tiene el Congreso entre manos. Ojalá le den bola. Sobre todo porque ya sabemos que funciona. La Convertibilidad estableció esa independencia y en nada Argentina dejó de tener inflación. Incluso tuvo deflación", comentó el ex banquero central.

En esa línea, Sturzenegger atacó el cepo cambiario, reiterando su opinión de que hay que eliminarlo cuanto antes.

Las trabas cambiarias son "un impuesto a la exportación y un subsidio a la importación. Habláme de algo más loco que eso. Cuando el gobierno atrasa el tipo de cambio oficial le reduce el precio a la exportación y esa producción cae. A eso me refería. Aunque el cepo es más corrosivo porque te colapsa la inversión y con eso el crecimiento. Cepo es estancamiento", dijo.

"Siempre es un buen momento para salir del cepo. Hoy siempre mejor que mañana y mañana peor que hoy. Salir del cepo en 2015 fue facilísimo porque los argentinos habían acumulado dólares como locos, y eso se repite ahora. Liberás los flujos y vas a tener un exceso de dólares, no lo contrario. De hecho, nunca me preocupé en mi gestión por las reservas, en todo caso podemos discutir si compré demasiadas", agregó.

"Acá el problema es la idea generalizada que si el tipo de cambio se mueve los precios se van a mover. Es una idea insólita, porque los datos de Argentina te la desmienten todos los días. Por ejemplo, hace un año el blue no se mueve y la inflación está en 50%. La inflación tiene que ver con los desequilibrios monetarios no con el tipo de cambio. Pero, bueno, esa idea equivocada es lo que justifica el cepo para algunos", concluyó.

También negó que sea vital sumar reservas al Banco Central.

"El problema no son las reservas, sino el cepo. Levantá el cepo y flotá el tipo de cambio y al día siguiente te olvidaste de las reservas. Fue lo que pasó en 2016 y 2017. Hacia fines de 2015 era el único tema, abrimos el cepo y se acabó. De un día para el otro. Entonces no me interesa, ni me parece que sume nada discutir las reservas, sino que tenemos que discutir lo que genera la falta de dólares, que es el cepo", dijo.

El acuerdo con el FMI

En esa línea, consideró también "irrelevante" el acuerdo con el FMI: "me parecen más importantes las señales que da lo que el gobierno hace todos los días".

En otro orden de cosas, negó que la Argentina haya vuelto al crecimiento luego del golpe de la pandemia.

"Lo que se recuperó fue la caída por las cuarentenas. No dejemos que los interanuales nos confundan. Ahora la economía está estancada, lo cual es consistente con una brecha más o menos constante. Mi punto es que cuanto más brecha, menos producción", dijo.

En cuanto a las perspectivas de inflación de aquí en adelante, Sturzenegger dijo que no es el dólar sino la emisión monetaria la que le está marcando el ritmo al nivel general de precios.

"Los precios responden a una dinámica que anticipa la emisión futura, con lo cual mucho de lo que está ocurriendo ya está internalizado, por ejemplo en el valor del dólar blue. Pero hagamos un calculo más pedestre. Si el Estado emite, digamos, $200.000 millones por mes hasta fin de año, y el que viene lo que necesita para cubrir el déficit. ¿Qué inflación te genera eso? Bueno eso te daría un crecimiento de la base de 4% mensual. Podría ser un proxy de la inflación, pero yo creo que la inflación puede ser menor que eso", comentó.

En esa línea, sostuvo que en 2022 no necesariamente se va a ver una aceleración de la inflación desde los niveles de por sí altos que alcanzó este año.

"Hoy el gobierno se financia y parte de esa emisión el Banco Central la esteriliza con Leliqs. Pero el cepo atrapa a la gente en pesos. Entonces le podes pagar a los depósitos a una tasa que está 12 puntos por debajo de la inflación y la gente se lo banca igual. Es decir le cobras un impuesto del 12% de los activos nominales. Otra que el impuesto a la riqueza. Un poroto el impuesto a la riqueza comparado con esto. Pero si licuás las Leliqs de esa manera, en vez de que sean una bola de Leliqs se transforman en un helado de Leliqs que se derrite todos los días. Y entonces pueden emitir más Leliqs para volver a llenar el cucurucho. Si metemos ese margen adicional con 3% de inflación la cuenta les cierra. Con lo cual no creo que la inflación necesariamente deba acelerarse el año que viene", comentó.

"El mayor riesgo es el Estado. Un Estado que no te cuida sino que te saca, prohíbe, impide y destruye todo. Sacálo del medio y Argentina se transformará en una maquina de crear riqueza", añadió.

Sturzenegger, como cada vez que aparece en publico, reflexionó sobre su paso por el Banco Central y el derrumbe de la estrategia económica de Macri desde 2018 en adelante.

"Desde que largamos el régimen de metas de inflación, la inflación interanual cayó en todos los meses hasta fin de 2017, con excepción de un mes donde la inflación subió 0.1%. Esto se logró en un contexto de crecimiento económico, y las expectativas eran que ese proceso siguiera en 2018 y 2019. Es decir que era un programa totalmente sustentable. A fin de 2017 la inflación núcleo hace meses estaba corriendo al 17%. Pero el sistema estaba basado en la confianza en el régimen monetario. Cuando el gobierno retira esa confianza, el sistema, como era previsible, dejó de funcionar", repasó.

"La valentía es el bien más escaso en la política económica, y las instituciones permiten economizar en valentía. A mí me hubiera gustado ser más valiente en la defensa del régimen por allá por fin de 2017, y no pasa un día que no me lamente no haberlo sido. Pero si hubiera habido un régimen de mayor independencia, lo que ocurrió no habría dependido tanto de si yo podía sostenerlo o no", dijo.

El ex presidente del Banco Central valoró la emergencia de Javier Milei

Más valentía

"Otra lección es que hay que tener paciencia y templanza. El proceso de desinflación no es lineal, así que no hay que ponerse ansioso si tarda un poco más o menos. Por eso la paciencia. Y templanza porque liderar el Banco Central en Argentina requiere de mucho temple. Por ejemplo nosotros acumulamos u$s40.000 millones contra Lebac y cuando cayó la demanda de Lebac, vos tenías que vender los dólares cancelar las Lebac y listo. Si ahí te asustabas perdías", dijo.

"De hecho en la segunda mitad de 2018 el Banco Central decidió que era importante preservar las reservas, aun a costa de pagar las Lebac contra emisión. Eso llevó la inflación al 50%. Es entendible, son momentos que te ponen a prueba, por eso la personalidad de quienes conducen es importante. Convicción, paciencia, valentía y templanza, sobre todo cuando las instituciones no son tan fuertes. E instituciones para no tener que depender tanto de estos atributos, que no son justamente los que te enseñan en la facultad", concluyó.

Por último, el ex presidente del Banco Central valoró la emergencia de Javier Milei: "En política lo que sirve es tu capacidad de comunicar cosas. Milei ha logrado hacerlo, con su estilo, cierto, pero no se puede negar que ha logrado lo que muchos otros intentaron y no pudieron. Si a eso sumo que ha logrado hacerlo defendiendo la libertad y el mercado, que eran conceptos que nadie se había animado a defender y en los que yo creo fervientemente, creo que es algo extremadamente positivo para el sistema político", comentó.