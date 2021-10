La "maquinita" del Banco Central a full: una consultora estima que para fin de año le habrá emitido $1,6 billones al Tesoro

Recientemente el Central transfirió $70.000 millones y en lo que va del mes asciende a $162.000 millones. Pero habrá que emitir más en los próximos meses

Los últimos datos oficiales vinculados a la asistencia monetaria del Banco Central mostraron que el 15 de octubre la autoridad monetaria realizó Adelantos Transitorios (AT) al Tesoro por $70.000 millones. Así, la asistencia monetaria acumulada en octubre asciende a $162.700 millones entre adelantos transitorios y transferencias de utilidades (0,4% del PBI) mientras que en 2021 se acumulan $1,12 billones (2,6% del PBI, excluyendo la cancelación de AT con los pesos canjeados por DEGs) y $695.000 millones si consideramos la cancelación de AT.

Según Delphos Investment, hacia fin de año la emisión para financiar el déficit podría alcanzar los $1,6 billones (3,6% del PBI), considerando la alta estacionalidad del gasto en diciembre y las medidas de aumento del gasto para mejorar la performance electoral del gobierno.

La emisión de pesos será la constante en lo que resta del año por el aumento del déficit fiscal Inflación y más emisión de pesos

"Este número terminaría siendo superior en al menos $400.000 millones a las estimaciones de comienzo de año, lo cual explica en gran parte los peores números observados en el campo de la inflación", advierte la consultora.

Luego de una pausa de un par de trimestres, el ritmo de la emisión monetaria de este segundo semestre de 2021 ha regresado al patrón de 2020, por lo que no habría que sorprenderse si antes de fin de año y, sobre todo, en la primera parte de 2022, la variación de la base monetaria retorna al andarivel del 50% interanual, según un informe de IERAL de Fundación Mediterránea.

"Hay que prever en un horizonte cercano un resurgir de las presiones inflacionarias, que se habrán de potenciar por la recomposición de precios que se están rezagando (inflación reprimida), caso del tipo de cambio, las tarifas y también los de los productos de la canasta familiar que acaban de ser congelados con vigencia desde el 1ro de octubre. El resurgir de las presiones inflacionaria tiene efecto negativo sobre el nivel de actividad, tal como ocurrió con el bache del PIB del segundo trimestre de este año (en relación al primero)", advierte.

La inflación por la emisión monetaria seguirá fuerte en el primer trimestre del año próximo Pronóstico para el 2022

Si se suma la emisión de origen fiscal más los intereses devengados por los pasivos remunerados del BCRA (Leliq y pases), se tiene que esos dos vectores se ubicaban en el andarivel de los 137 mil millones de pesos por mes, promedio, a lo largo del primer semestre de 2021. "El salto de trayectoria ha sido notable en lo que va del segundo semestre, pasando a una emisión promedio de 354 mil millones de pesos por mes, multiplicando por 2.6 los guarismos de la primera parte del año", acota IERAL.

Dada la herencia que el 2021 le está dejando al año próximo, para evitar riesgos de una espiralización de la inflación, "se habrá de necesitar recortar a la mitad el déficit primario del sector público nacional".

"El tamaño de este ajuste quizá sea la principal dificultad para un arreglo rápido con el FMI, pero visto desde la urgencia de encarrilar la macro de nuestro país, es la tarea en la que habría que concentrarse, tratando de quitar del presupuesto todos los gastos prescindibles, en lugar de imaginar que puedan dar resultado medidas que hace siglos no funcionan", advierte Fundación Mediterránea.