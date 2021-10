Ex directivo del FMI dijo que un acuerdo con Argentina será "una curita para retrasar la corrida bancaria"

Para Alejandro Werner, el acuerdo va a ser una curita temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria durante cuatro meses

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Alejandro Werner aseguró que la Argentina "no va a pagar" a ese organismo y consideró que un acuerdo entre ambas partes va a ser sólo "una curita temporal para retrasar la corrida bancaria por cuatro meses".

"Creo que la situación de Argentina es un poco invariable a un programa del FMI. Argentina no va a pagar al FMI", sostuvo el economista. A su criterio, el país "no va a hacer buenas políticas macro- micro institucionales. Como máximo, con un programa del FMI, vamos a tener cuatro meses en los que no pasen una única revisión. Y eso es todo, volveremos a los atrasos o cuasi atrasos al final del día".

"El acuerdo como mucho va a ser una curita temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria durante cuatro meses. Luego todo se resolverá. Porque si miran a estos tipos, ¿qué van a esperar de este Gobierno?", añadió Werner, al disertar en una conferencia organizada por el Instituto de Política Económica y Monetaria del Foro Oficial de Instituciones Financieras y Monetarias.

En ese marco, el ex directivo del Fondo dijo también que el acuerdo entre ese organismo y la Argentina "no va a ser un instrumento para las buenas políticas y, desde el punto de vistade los flujos, no va a cambiar nada". Werner es un economista de origen argentino, pero vivió la mayor parte de su vida en México; fue director del Hemisferio Occidental del FMI desde 2013 hasta el 31 de agosto de este año.

Participó activamente del acuerdo que el FMI selló con el ex presidente Mauricio Macri, por un préstamo total de u$s57.000 millones, el de mayor volumen en la historia del organismo. Este viernes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantendrá negociaciones con sus pares de Alemania y Francia, para lograr un apoyo de ambos países que permita llegar aun acuerdo con el FMI.

Guzmán participa en Roma de la cumbre del G20, y esos dos países, junto con Japón, son claves para dar vuelta la votación dentro del directorio del FMI. El apoyo de ambos países ayudaría a anular la oposición del directorio de FMI y del Tesoro de Estados Unidos, el principal accionista del organismo.

Tanto el Fondo Monetario como Estados Unidos reclamaron a la Argentina un plan económico que incluiría un mayor ajuste fiscal y reformas laborales, para refinanciar la deuda de U$S 45.000 millones en un plazo de 10 años.

Pedido de Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitó este viernes desde Roma ante sus pares en el G20 que se definan las reglas para asegurar que los recursos que otorgó el FMI a los países se reasignen a aquellos que lo necesitan y se enfrenten los desafíos de la pandemia, a la vez que solicitó medidas urgentes para aumentar la oferta mundial de vacunas, como la suspensión de derechos de propiedad intelectual relacionados.

En su discurso durante la Reunión Conjunta de Ministros de Finanzas y Salud del G20 que se realiza en la capital italiana, Guzmán destacó los esfuerzos del gobierno argentino en la implementación de un plan de vacunación.

"A pesar de las dificultades a nivel mundial para acceder a las vacunas, hemos estado vacunando a gran escala. Casi el 75% de la población ya ha recibido al menos una dosis, más del 55% ha recibido dos dosis, y ya estamos vacunando a niños mayores de tres años", dijo Guzmán, quien destacó que "la campaña de vacunación ha sido fundamental para la rápida recuperación económica que está experimentando el país".

El ministro argentino insistió con que se apure la definición de "las reglas" para reasignar los DEG (moneda del FMI) recibidos por países que no lo necesitan, para transferirlos a aquellos países que los necesitan con urgencia.

Se trata de una tema que ya fue tratado y alentado por el G20 durante la ultima cumbre de ministros de Finanzas realizada en Washington DC a mediados de octubre, y que el FMI mantiene en etapa de discusión.

"Hoy en día, en muchos países los nuevos DEG pertenecen y están en poder de los bancos centrales y los tesoros no pueden utilizarlos para financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia. Se debe encontrar un mecanismo para solucionar esta situación", indicó.

Cooperación mundial

Guzmán insistió con la cooperación mundial en este asunto: "Si no logramos mejorar la cooperación global cuando la relación costo-beneficio es tan alta en el corto plazo, ¿cómo vamos a lograr la cooperación en temas en los que los beneficios se verán a más largo plazo, como el cambio climático?, se preguntó.

El Ministro argentino planteó tres desafíos adicionales a la reasignación de los DEG, que tienen que ver con lograr el incremento de la oferta mundial de vacunas y fomentar la recuperación mundial de los países, en especial de ingresos medios y bajos.

En este sentido, abogó por "suspender algunos de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional para la producción de vacunas; las reglas deben ser adaptables para hacer frente a los imprevistos, de lo contrario no funcionan", consideró.

Asimismo, solicitó "revertir los pedidos en exceso por parte de países de ingresos altos que han comprado más de lo que necesitan, creando escasez para miles de millones de personas en países de ingresos bajos y medios.

Por último, Guzmán pidió que se permitan "las transferencias de tecnología para incrementar la capacidad de producción de vacunas",

Esta mañana, el ministro argentino mantuvo una reunión con su homólogo de Francia, Bruno Le Maire, para lograr el apoyo del Gobierno francés a un acuerdo con el FMI por la deuda de US$ 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

"Otro muy productivo encuentro con el Ministro de Economía y Finanzas @BrunoLeMaire y el director general del Tesoro @moulinem, con quienes llevamos tiempo construyendo soluciones a problemas complejos en el seno del multilateralismo", indicó tras el encuentro el funcionario argentino en su cuenta de Twitter.

Entre los temas de interés de la Argentina a nivel multilateral, además de los arriba expresado hoy en el G20, se encuentran la necesidad de insistir con la rebaja de los sobrecargos que aplica el Fondo, otra de las medidas que fue apoyada por el G20 y por el Comité consultivo del FMI, y que aún se continúa discutiendo con el directorio del Fondo.

"Gracias Francia por el rol constructivo", agregó Guzmán.

El ministro de Economía argentino tiene previsto reunirse también con el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Sholz, con su par ruso y su comitiva, y con funcionarios de la Comisión Europea (CE).

Estos encuentros técnicos tienen lugar antes de las reuniones previstas para este sábado entre el presidente Alberto Fernández y la canciller alemana Angela Merkel y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en los que participarán también Guzmán y el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero.